/અંબાલાલ પટેલની વરસાદને લઈને મોટી આગાહી, અમદાવાદમાં IPL ફાઈનલના દિવસે આવશે વરસાદ ?

IPL 2026 Final Ahmedabad Weather : અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે IPL 2026ની ફાઈનલ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચના એક દિવસ પહેલા અંબાલાલ પટેલની વરસાદની આગાહીએ ચાહકોની ચિંતા વધારી દીધી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, IPL ફાઈનલના દિવસે અમદાવાદમાં વરસાદની શક્યતા છે કે નહીં.
IPL 2026 Final Ahmedabad Weather : અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે 31 મેના રોજ IPL 2026ની ફાઈનલ રમાશે. આ ટાઈટલ મુકાબલામાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ આમને-સામને હશે. કરોડો ક્રિકેટપ્રેમીઓ આ મહામુકાબલાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ મેચ પહેલા જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહીએ ચાહકોની ચિંતા વધારી દીધી છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર 30 મેથી ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળી શકે છે અને 7 જૂન સુધી રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહી શકે છે. તેમની આગાહી મુજબ પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર જિલ્લામાં બે થી અઢી ઈંચ સુધી વરસાદ પડી શકે છે. ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં પણ એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
મેચના દિવસે અમદાવાદમાં વરસાદ આવશે ?
જો કે, IPL ફાઈનલ અમદાવાદમાં રમાવાની છે, ત્યારે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે શું મેચના દિવસે શહેરમાં વરસાદ વિલન બની શકે છે ? અંબાલાલ પટેલે આગાહીમાં અમદાવાદનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો નથી, પરંતુ સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય રહેવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. જેના કારણે અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ, પવન અને છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતાને નકારી શકાય નહીં.
તેમ છતાં ક્રિકેટ ચાહકો માટે રાહતની વાત એ છે કે IPLના નિયમો મુજબ ફાઈનલ મેચ માટે રિઝર્વ ડેની જોગવાઈ છે. એટલે કે જો વરસાદને કારણે મેચ સંપૂર્ણપણે રમાઈ ન શકે તો આયોજકો પાસે વિકલ્પ ઉપલબ્ધ રહેશે. હાલ તમામની નજર અમદાવાદના હવામાન પર ટકેલી છે.
સ્કાયમેટ વેધરે પણ કરી વરસાદની આગાહી
અંબાલાલ પટેલ ઉપરાંત હવામાન એજન્સી સ્કાયમેટ વેધરે પણ વરસાદની આગાહી કરી છે. જે મુજબ, 30 મેથી ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે. જે જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા છે, તેમાં અમદાવાદ સહિત વડોદરા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, ગાંધીનગર, મહિસાગર, ખેડા, દાહોદ, પંચમહાલ અને આણંદનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, 31 મેની સાંજે અમદાવાદમાં હવામાન મુખ્યત્વે સ્વચ્છ રહેવાની આગાહી છે. જે સમાચાર ક્રિકેટ ચાહકો માટે મોટી રાહત છે.