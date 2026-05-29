/IPL 2026 Final નો જબરદસ્ત ક્રેઝ, ફ્લાઇટ અને હોટલના ભાડામાં વધારો

IPL 2026ની ફાઈનલ જેમ-જેમ નજીક આવી રહ્યો છે, તેમ-તેમ ક્રિકેટ ફેન્સનો ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે. 31 મેએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાનાર ફાઇનલ મુકાબલાને લઈને દેશભરના ક્રિકેટ પ્રેમિઓમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ઉત્સાહની અસર હવે ફ્લાઇટ ટિકિટ અને હોટલની કિંમતો પર જોવા મળી રહી છે.
બેંગલુરૂથી અમદાવાદની ફ્લાઇટ થઈ મોંઘી
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરના ફાઈનલમાં પહોંચ્યા બાદ સૌથી વધુ અસર બેંગલુરૂથી અમદાવાદ આવનાર ફ્લાઇટ્સ પર પડી રહી છે. આરસીબીના હજારો ફેન્સ પોતાની ટીમને સપોર્ટ કરવા માટે અમદાવાદ પહોંચવા ઈચ્છે છે. તેવામાં એર ટિકિટની માંગ અચાનક વધી ગઈ છે, જેના કારણે ભાડામાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
ઘણા રૂટ્સ પર ફ્લાઇટ ટિકિટ સામાન્ય દિવસના મુકાબલે બમણી થઈ ગઈ છે. ખાસ કરી મેચના એક-બે દિવસ પહેલાની ફ્લાઇટ્સ ઝડપથી ફુલ થઈ રહી છે. ટ્રાવેલ કંપનીઓ પ્રમાણે આવનાર દિવસમાં ભાડામાં હજુ વધારો થઈ શકે છે.
હોટલ્સમાં બુકિંગ માટે ઘસારો
માત્ર ફ્લાઇટ્સ જ નહીં, અમદાવાદમાં હોટલ્સના બુકિંગમાં પણ વધારો થયો છે. ક્રિકેટ ફેન્સ પહેલાથી હોટલ રૂમ રિઝર્વ કરાવી રહ્યાં છે, જેથી મેચ સમયે કોઈ પરેશાની ન થાય. તેની સીધી અસર હોટલ ભાડા પર પડી રહી છે.
સ્ટેડિયમની આસપાસ આવેલી ઘણા હોટલ્સમાં રૂમ લગભગ ભરાઈ ગયા છે. તો કેટલીક હોટલ્સે માંગ વધવાને કારણે ભાડામાં વધારો કર્યો છે. બજેટ હોટલથી લઈને લક્ઝરી હોટલ સુધી, દરેક કેટેગરીમાં કિંમતો ઉપર ગઈ છે.
ગુજરાત અને રાજસ્થાનના ફેન્સ પણ સક્રિય
આજે રમાનાર ગુજરાત ટાઈટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સના મુકાબલા બાદ ફાઈનલની બીજી ટીમ નક્કી થશે. આ કારણે બંને ટીમોના સમર્થનક પણ અમદાવાદ માટે ટિકિટ અને હોટલ બુક કરી રહ્યાં છે. ક્રિકેટ ફેન્સ સ્ટેડિયમમાં લાઇવ મેચ જોઈ પોતાની ટીમને સપોર્ટ કરવા ઈચ્છે છે.
મેચ દરમિયાન વધી જાય છે ભીડ
અમદાવાદમાં જ્યારે પણ મોટી ક્રિકેટ મેચ રમાઈ છે, શહેરમાં ભારે ભીડ જોવા મળે છે. રેલવે સ્ટેશન, એરપોર્ટ અને હોટલ્સ બધી જગ્યાએ ફેન્સ ઉમટી પડે છે. આગામી રવિવારે અમદાવાદમાં ક્રિકેટનો જબરદસ્ત માહોલ જોવા મળશે.