/IPL 2026 : ફાઈનલમાં બદલાઈ જશે ગુજરાત ટાઇટન્સની પ્લેઈંગ-11 ! શુભમન ગિલ આ ધાકડ બેટ્સમેનને આપશે તક

GT vs RCB Playing 11 : IPL 2026ની ફાઇનલમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન RCB ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટકરાશે. આ મેચમાં બધાની નજર બંને ટીમોની પ્લેઇંગ ઇલેવન પર રહેશે. ત્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં એક ફેરફાર થઈ શકે છે.
GT vs RCB Playing 11 : IPL 2026નો રોમાંચ સમાપ્ત થવાના આરે છે. આજની મેચ સિઝનના સૌથી રોમાંચક મુકાબલામાંની એક બને તેવી શક્યતા છે. IPL 2026ની ફાઈનલ મેચમાં રવિવારે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સનો સામે ટકરાશે.
આ બંને ટીમો ક્વોલિફાયર 1માં પહેલા પણ એક વખત ટકરાઈ ચૂકી છે, જ્યાં RCBએ જીત નોંધાવી હતી. RCBએ જીત બાદ સીધું ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું, ત્યારે ગુજરાત ક્વોલિફાયર 2માં રાજસ્થાન રોયલ્સને હરાવીને ટાઇટલ મુકાબલામાં પહોંચ્યું છે. બંને ટીમો જોરદાર ફોર્મમાં છે અને બીજી વખત ટ્રોફી ઉપાડવા માટે સ્પર્ધા કરી રહી છે.
ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં થશે એક ફેરફાર
ચેમ્પિયન બનવા માટે બંને ટીમો તેમની શ્રેષ્ઠ પ્લેઇંગ ઇલેવન મેદાનમાં ઉતારશે. મોટાભાગે ટીમો ફાઈનલમાં બદલાવ કરવાનું ટાળે છે, ત્યારે ગિલ ટીમમાં એક ફેરફાર કરી શકે છે. ગુજરાતે નિશાંત સિંધુને સતત તક આપી છે, પરંતુ આ ખેલાડી નિષ્ફળ ગયો છે. તેની જગ્યાએ ગિલ વિસ્ફોટક ફિનિશર શાહરૂખ ખાનને તક આપી શકે છે. આ ખેલાડી જોરદાર શોટ ફટકારવામાં અને એકલા હાથે મેચ જીતાડવા માટે જાણીતો છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતની ટીમમાં કોઈ વધુ ફેરફાર થવાની શક્યતા દેખાતી નથી. ટીમ રાહુલ તેવતિયા અને મોહમ્મદ સિરાજનો ઉપયોગ ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર્સ તરીકે કરી શકે છે.
ગિલ અને સુદર્શન ઇનિંગની શરૂઆત કરશે, જ્યારે જોસ બટલર ત્રીજા નંબર પર આવશે. જો સિંધુને લાઇનઅપમાંથી બહાર કરવામાં આવે તો, વોશિંગ્ટન સુંદર ચોથા નંબર પર બેટિંગની જવાબદારી સંભાળી શકે છે. તેના પછી શાહરૂખ ખાન, રાહુલ તેવતિયા, જેસન હોલ્ડર અને રાશિદ ખાન મધ્યમ અને નીચલા ક્રમને મજબૂત બનાવશે. બોલિંગ વિભાગમાં જવાબદારીનો મોટો બોજ કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને રાશિદ ખાન પર રહેશે.
RCBની વધ્યું ટેન્શન
RCB માટે ચિંતાનું મુખ્ય કારણ ફિલ સોલ્ટને થયેલી ઈજા છે. સોલ્ટ મેચ માટે ફિટ છે કે નહીં તે અંગેની સ્થિતિ હાલમાં અસ્પષ્ટ છે. જો તે રમે છે, તો તે RCBની વિસ્ફોટક બેટિંગ લાઇનઅપમાં વધુ ફાયરપાવર ઉમેરશે. જો તે નહીં રમે, તો ટીમ ફરી એકવાર વેંકટેશ ઐયર અને વિરાટ કોહલીની ઓપનિંગ જોડી પર આધાર રાખશે. વધુમાં RCB તેની પ્લેઇંગ XIમાં કોઈ બદલાવ કરશે નહીં.
દેવદત્ત પડિકલ ત્રીજા સ્થાને, જ્યારે રજત પાટીદાર ચોથા સ્થાને રમશે. મધ્યમ અને નીચલા ક્રમમાં ટીમ પાસે કૃણાલ પંડ્યા, ટિમ ડેવિડ અને જીતેશ શર્મા જેવા વિસ્ફોટક બેટ્સમેન છે. બોલિંગના મોરચે જવાબદારી ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, જેકબ ડફી અને રસિક સલામના ખભા પર રહેશે. ટીમ ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર તરીકે રોમારિયો શેફર્ડનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ XI
ગુજરાત ટાઇટન્સ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન, જોસ બટલર, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, શાહરૂખ ખાન, રાશિદ ખાન, સાઈ કિશોર, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના.
ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર: રાહુલ તેવટિયા
RCB: રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, વેંકટેશ ઐયર, દેવદત્ત પડિકલ, કૃણાલ પંડ્યા, ટિમ ડેવિડ, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, જેકબ ડફી, રસિક સલામ.
ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર: રોમારિયો શેફર્ડ