/IPL 2026 : આ ખેલાડીને માત્ર 15 રન માટે મળ્યા રૂપિયા 13 કરોડ, જાણો કોણ છે આ ખેલાડી

IPL 2026 Flop Player : IPL 2026 હવે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને વિશ્વભરના ક્રિકેટરોએ પોતપોતાના દેશોની આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચો માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. 2026ની IPL સિઝનમાં એક ખાસ ક્રિકેટરનો સમાવેશ થાય છે, જેને સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ફક્ત 15 રન બનાવવા બદલ ₹13 કરોડ મળ્યા હતા. આ ક્રિકેટરે વન ડે ઇન્ટરનેશનલમાં ત્રેવડી સદી પણ ફટકારી છે. બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં બેસ્ટ રેકોર્ડ હોવા છતાં આ ક્રિકેટરને IPL 2026 સિઝન દરમિયાન ફક્ત બે મેચ રમવાની તક આપવામાં આવી હતી.
15 રન બનાવવા બદલ ₹13 કરોડ
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે IPL 2026 મીની-ઓક્શનમાં ઇંગ્લેન્ડના વિસ્ફોટક ઓલરાઉન્ડર લિયામ લિવિંગસ્ટોનને ₹13 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે લિયામ લિવિંગસ્ટોનને સમગ્ર IPL 2026 દરમિયાન ફક્ત બે મેચ રમવાની તક આપી હતી. આ બે મેચોમાં લિયામ લિવિંગસ્ટોન સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે કુલ ફક્ત 15 રન બનાવી શક્યો.
લિયામ લિવિંગસ્ટોનને આ બે મેચમાંથી એક પણ મેચમાં બોલિંગ કરવાની તક મળી નહીં. આમ લિયામ લિવિંગસ્ટોનને સમગ્ર સિઝન દરમિયાન માત્ર 15 રન બનાવવા બદલ ₹13 કરોડ મળ્યા. નોંધનીય છે કે લિયામ લિવિંગસ્ટોન IPL 2025નો ખિતાબ જીતનાર રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમનો સભ્ય પણ હતો.
કોણ છે આ ક્રિકેટર ?
લિયામ લિવિંગસ્ટોન ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ માટે સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર છે. તે એક વિસ્ફોટક બેટ્સમેન છે. વધુમાં તે ઓફ-સ્પિન બોલિંગ પણ કરે છે. આજ સુધી લિયામ લિવિંગસ્ટને ઇંગ્લેન્ડ માટે 39 વન-ડે મેચોમાં 31.07ની સરેરાશથી 932 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને ચાર અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. લિયામ લિવિંગસ્ટને 60 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 25.13ની સરેરાશથી 955 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 1 સદી અને 2 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
લિયામ લિવિંગસ્ટને ઇંગ્લેન્ડ માટે એક ટેસ્ટ મેચ પણ રમી છે, જેમાં તેણે 16 રન બનાવ્યા છે. IPLમાં લિયામ લિવિંગસ્ટને 51 મેચોમાં 25.38ની સરેરાશથી 1,066 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 7 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. લિયામ લિવિંગસ્ટને ODI આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 25 વિકેટ, T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 33 વિકેટ અને IPLમાં 13 વિકેટ લીધી છે.
ODIમાં ટ્રિપલ સેન્ચુરી
લિયામ લિવિંગસ્ટને વનડે મેચમાં માત્ર 138 બોલમાં 350 રનની ઇનિંગ રમીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું હતું. લિયામ લિવિંગસ્ટને 2015માં રોયલ લંડન નેશનલ ક્લબ ચેમ્પિયનશિપ દરમિયાન કેલ્ડી સામે રમતી વખતે આ ત્રેવડી સદી ફટકારી હતી. નેન્ટવિચ ક્લબ માટે બેટિંગ કરતા લિયામ લિવિંગસ્ટને વન-ડે ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.