/ગુજરાત ટાઇટન્સના આ 5 ખેલાડી RCB પાસેથી છીનવી શકે છે ટ્રોફી, એક તો બોલિંગમાં મચાવી રહ્યો છે તબાહી

IPL 2026 GT vs RCB Final Match : IPL 2026ની ફાઇનલ આજે યોજાવાની છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ અમદાવાદમાં તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર RCB સામે ટકરાશે. GT પાસે પાંચ મેચ વિનર ખેલાડી છે, જે RCBનું સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું સપનું તોડી શકે છે.
IPL 2026 GT vs RCB Final Match : ક્રિકેટ ચાહકો IPL 2026 માટે જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે મોટો દિવસ આખરે આવી ગયો છે. આજે 19મી સીઝનની અંતિમ મેચ છે. જેમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે ટક્કર થશે. બંને ટીમોએ આ સમગ્ર સીઝન દરમિયાન અસાધારણ ક્રિકેટનું પ્રદર્શન કર્યું છે.
અમદાવાદ સ્ટેડિયમ ખાતે આજના ભવ્ય મુકાબલામાં ગુજરાતના આ પાંચ ખેલાડીઓ RCB માટે સૌથી મોટો ખતરો સાબિત થઈ શકે છે, જે સંભવિત રીતે તેમના હાથમાંથી ટ્રોફી છીનવી શકે છે. ચાલો તેમના પર એક નજર કરીએ...
શુભમન ગિલ
શુભમન ગિલ આ યાદીમાં ટોપ પર છે. તે ગુજરાતના બેટિંગ ઓર્ડરનો મુખ્ય આધાર છે. આ સિઝનમાં તેણે 700થી વધુ રન બનાવીને પોતાની સાતત્યતા સાબિત કરી છે. સૌથી અગત્યનું ફાઇનલ મેચ અમદાવાદમાં તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહી છે, જ્યાં તેનો એક ઉત્તમ રેકોર્ડ છે. જો ગિલ પાવરપ્લે દરમિયાન પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવામાં સફળ થાય છે, તો તે એકલા હાથે મેચને RCBની પહોંચથી ઘણી આગળ લઈ જઈ શકે છે. તે RCBના બોલરો માટે સૌથી મોટો માથાનો દુખાવો સાબિત થશે.
સાઈ સુદર્શન
આ યાદીમાં બીજું નામ ગિલના ઓપનિંગ પાર્ટનર સાઈ સુદર્શનનું છે. સુદર્શને આ આખી સિઝનમાં પોતાના બેટથી સનસનાટીભર્યું પ્રદર્શન કર્યું છે. અત્યાર સુધી તેણે આ સિઝનમાં 16 મેચોમાં 710 રન બનાવ્યા છે. શુભમન સાથે તેણે લગભગ દરેક મેચમાં ગુજરાતને મજબૂત શરૂઆત અપાવી છે. જો સુદર્શનનું બેટ અંતિમ મેચમાં પણ ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરે છે, તો તે RCB બોલરો માટે મુશ્કેલી ઊભી કરશે તે લગભગ નિશ્ચિત છે.
જોસ બટલર
RCB માટે બીજો મોટો ખતરો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જોસ બટલરના રૂપમાં છે. આ ઈંગ્લેન્ડનો દિગ્ગજ ખેલાડી તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતો છે અને કોઈપણ પરિસ્થિતિમાંથી મેચની બાજી પલટી શકે છે. આ સિઝનમાં બટલરે 16 મેચમાં 39.00ની સરેરાશથી 507 રન બનાવ્યા છે. જો બટલર સેટ થઈ જાય છે, તો તે સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું RCBનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર કરી શકે છે.
રાશિદ ખાન
ટાઇટલ માટેની આ લડાઈમાં રાશિદ ખાનની સ્પિન બોલિંગ RCBના મિડલ ઓર્ડર માટે સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઇન્ટ સાબિત થઈ શકે છે. ભલે બેટ્સમેન આ સિઝનમાં રાશિદ સામે જોખમ લઈ રહ્યા હોય, ભલે આ વખતે તેની વિકેટની સંખ્યા થોડી ઓછી થઈ હોય તેની બોલિંગ ઈકોનોમી રહે છે. તેની ચાર ઓવરમાંથી રન ચોરી કરવી એ કોઈપણ બેટ્સમેન માટે મુશ્કેલ છે. રાશિદે આ સિઝનમાં 16 મેચમાં 19 વિકેટ લીધી છે અને ડેથ ઓવરમાં વિસ્ફોટક બેટિંગ પ્રદર્શન કરવામાં પણ તે જાણીતો છે.
કાગીસો રબાડા
જ્યારે ગુજરાત પાસે ચોક્કસપણે મોહમ્મદ સિરાજ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા જેવા ફાસ્ટ બોલરો છે, ત્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાનો કાગીસો રબાડા ફાઇનલમાં અંતિમ 'એક્સ-ફેક્ટર' સાબિત થઈ શકે છે. આ સિઝનમાં તે તેની પિનપોઇન્ટ લાઇન અને લેન્થ અને સ્પીડથી વિનાશ વેરી રહ્યો છે. રબાડા આ સિઝનમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે, જે હાલમાં 16 મેચમાં 28 વિકેટો સાથે પર્પલ કેપની રેસમાં સૌથી આગળ છે. તેની સ્પીડ, સટિક યોર્કર્સ અને ઘાતક બાઉન્સર RCBના ટોપ ઓર્ડર પર આક્રમણ કરવા માટે પૂરતા છે.