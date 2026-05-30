રાજસ્થાન રોયલ્સની હારના 3 સૌથી મોટા 'ગુનેગાર'... જેમણે ગુજરાતને અપાવી ફાઇનલની ટિકિટ !

GT vs RR : રિયાન પરાગની આગેવાની હેઠળની રાજસ્થાન રોયલ્સે આખી સિઝન દરમિયાન અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ તેઓ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં નિષ્ફળ ગયા. ક્વોલિફાયર-2માં ગુજરાત સામેની હારથી ફાઇનલમાં રમવાનું તેમનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું. ત્યારે રાજસ્થાનની હારના 3 સૌથી મોટા વિલન કોણ હતા, તેના પર એક નજર કરીએ...
GT vs RR : IPL 2026ની બીજી ક્વોલિફાયર મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ક્વોલિફાયર-2માં રાજસ્થાન રોયલ્સને 7 વિકેટથી હરાવીને ગુજરાત ટાઇટન્સે ફાઇનલમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે, જ્યાં તેઓ 31 મેના રોજ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે.
આ મેચમાં રાજસ્થાનના બેટ્સમેનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 20 ઓવરમાં 214 રનનો મોટો સ્કોર બનાવ્યો. જે IPL પ્લેઓફના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર છે. ગુજરાતે તેના ઇતિહાસમાં આટલા મોટા ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક પીછો ક્યારેય કર્યો નહોતો, આનો અર્થ એ થયો કે બેટ્સમેનોએ તેમનું કામ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કર્યું હતું. જો કે, બોલિંગ વિભાગની ખામીઓએ રાજસ્થાનની પકડમાં મેચ છીનવી લીધી. શુભમન ગિલની સદી અને સાઈ સુદર્શનની ઇનિંગ સામે રાજસ્થાનના બોલરો લાચાર સાબિત થયા. ત્યારે RRની હારના 3 સૌથી મોટા 'ગુનેગાર' કોણ સાબિત થયા તેના પર એક નજર કરીએ...
1. જોફ્રા આર્ચર
ઇંગ્લેન્ડનો ફાસ્ટ બોલર જોફ્રા આર્ચર સમગ્ર સિઝન દરમિયાન રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ટ્રમ્પ કાર્ડ સાબિત થયો હતો. જો કે, ટુર્નામેન્ટના સૌથી મોટા મુકાબલામાં ગુજરાત સામે તેની બોલિંગની આક્રમકતા ના દેખાઈ. ગિલ અને સુદર્શને તેની ગતિનો લાભ ઉઠાવ્યો અને રન બનાવ્યા. જ્યારે આર્ચરે તેની ઘાતક બોલિંગથી આ સિઝનમાં 16 મેચોમાં કુલ 25 વિકેટ લીધી છે, ત્યારે આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં તેણે 11.20ના અત્યંત મોંઘા ઇકોનોમી રેટથી 4 ઓવરના ક્વોટામાં કુલ 45 રન આપ્યા અને માત્ર એક વિકેટ લીધી. પાવરપ્લે અને ડેથ ઓવર દરમિયાન રનના પ્રવાહને રોકવામાં તેની અસમર્થતા રાજસ્થાનની હારનું મુખ્ય કારણ બની.
2. યશરાજ પુંજા
કુલ 214 રનનો બચાવ કરતી વખતે રાજસ્થાનને મિડલ ઓવરો દરમિયાન એક સ્પિનરની સખત જરૂર હતી જે રનના પ્રવાહને રોકી શકે અને વિકેટ લઈ શકે. કેપ્ટને યુવા સ્પિનર યશરાજ પુંજા પર વિશ્વાસ મૂક્યો. જો કે, ગુજરાતના બેટ્સમેનોએ તેની સામે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું તેને તેની લયમાં સ્થાયી થવાની કોઈ તક ન આપી. યશરાજ પુંજા બેટ્સમેનો સામે સંપૂર્ણપણે બિનઅસરકારક દેખાયો. તેણે માત્ર બે ઓવર ફેંકી, 14.50ના ઇકોનોમી રેટથી 29 રન આપ્યા. મિડલ ઓવરો દરમિયાન આવી ખર્ચાળ બોલિંગથી ગુજરાત પર જરૂરી રન રેટનું દબાણ સંપૂર્ણપણે ઓછું થઈ ગયું, જેનાથી તેઓ સરળતાથી મેચ પર નિયંત્રણ મેળવી શક્યા.
3. યશસ્વી જયસ્વાલ
રાજસ્થાન રોયલ્સને આશા હતી કે તેનો સ્ટાર અને વિસ્ફોટક ઓપનર ટીમને નોકઆઉટ મેચમાં ધમાકેદાર અને મજબૂત શરૂઆત આપશે. જોકે, યશસ્વી જયસ્વાલ દબાણનો સામનો કરવામાં નિષ્ફળ ગયો અને ઇનિંગના બીજા જ બોલ પર કેચ આઉટ થયા પછી પેવેલિયન પાછો ફર્યો. જયસ્વાલે આ સિઝનમાં 16 મેચમાં 30.50ની સરેરાશથી કુલ 427 રન બનાવ્યા છે. જોકે, જ્યારે ટીમને તેની સૌથી વધુ જરૂર હતી, ત્યારે તે માત્ર 1 રન પર આઉટ થતાં ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો. તેના વહેલા આઉટ થવાથી ટીમ પાવરપ્લેમાં તે લય મેળવી શકી નહીં જેની તેને ખૂબ જરૂર હતી.
વૈભવ સૂર્યવંશીના પ્રયાસો વ્યર્થ ગયા
આ મેચમાં યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે એક સમજદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 47 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 96 રન બનાવ્યા. અંતે રવિન્દ્ર જાડેજા અને ડોનોવન ફરેરાએ શાનદાર ઈનિંગ રમીને ટીમને 214 રનના મજબૂત સ્કોર સુધી પહોંચાડી. જોકે, બોલરોના નબળા પ્રદર્શનને કારણે IPL 2026માં રાજસ્થાનની સફર અહીં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ, જ્યારે ગુજરાતે પ્લેઓફના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન ચેઝ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરીને ફાઇનલમાં પોતાની ટિકિટ સુરક્ષિત કરી.