Prev
Next
Video - સિગારેટ પી રહ્યો હતો કાગીસો રબાડા ? વીડિયો વાયરલ થતાં ગુજરાત ટાઇટન્સ પર ઉઠ્યા સવાલ

Rabada Smoking Video : ગુજરાત ટાઇટન્સના ફાસ્ટ બોલર કાગીસો રબાડાનો સ્મોકિંગ કરતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. જો કે, તેની હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી. આ વીડિયોએ ચાહકોમાં ચર્ચા જગાવી છે. રબાડા આ સિઝનમાં પ્રભાવશાળી રહ્યો છે, તેણે 6 મેચમાં 10 વિકેટ લીધી છે. ડોપિંગ પ્રતિબંધને કારણે તે ભૂતકાળમાં પણ ચર્ચામાં રહ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:10 PM IST
Trending Photos

Rabada Smoking Video : IPL 2026 દરમિયાન કાગીસો રબાડા ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. જોકે આ વખતે તેનું કારણ તેનું પ્રદર્શન નથી, પરંતુ એક વાયરલ વીડિયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહેલી એક ક્લિપમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સનો સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર સિગારેટ પીતો જોવા મળે છે. જો કે, આ વીડિયોની હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

વિડીયોમાં રબાડા જેવો દેખાતો એક વ્યક્તિ અન્ય ઘણા વ્યક્તિઓ સાથે છે, જેઓ ગુજરાત ટાઇટન્સ સાથે સંકળાયેલા હોવાનું કહેવાય છે. જો કે, તેમની ઓળખ તેમજ વિડીયોનું ચોક્કસ સ્થાન અને સમય અસ્પષ્ટ છે. પરિણામે આખો મામલો શંકાના ઘેરામાં છે.

આ વિડીયોના કારણે ચાહકોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે. જ્યારે કેટલાક તેને ખેલાડીના અંગત જીવન સાથે સંબંધિત બાબત તરીકે જુએ છે, ત્યારે અન્ય લોકો તેના સંભવિત વ્યાવસાયિક પરિણામો અંગે પ્રશ્નો ઉભા કરી રહ્યા છે.

 

રબાડાનું પ્રદર્શન 

મેદાન પર આ સિઝનમાં રબાડાનું પ્રદર્શન અત્યાર સુધી મજબૂત રહ્યું છે. તે હાલમાં પર્પલ કેપની રેસમાં સાતમા સ્થાને છે, તેણે 6 મેચમાં 10 વિકેટ લીધી છે. તેની બોલિંગ સરેરાશ 22.20 છે અને તેનો ઇકોનોમી રેટ 9.73 છે. આ આંકડા ટીમના બોલિંગ આક્રમણમાં તેની મુખ્ય ભૂમિકા પર ભાર મૂકે છે.

આ વાયરલ વીડિયો રબાડાના ભૂતકાળના રેકોર્ડની યાદ અપાવે છે. છેલ્લી IPL સીઝન દરમિયાન તેને ડોપિંગના કારણે એક મહિનાના સસ્પેન્શનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે સમયે તે ટુર્નામેન્ટ અધવચ્ચે જ છોડીને ગયો હતો અને પછીથી ટીમમાં પાછો જોડાયો હતો. જોકે, તે ઘટના અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો ક્યારેય જાહેર કરવામાં આવી નહોતી.

હાલમાં IPLમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ પોઈન્ટ ટેબલ પર છઠ્ઠા સ્થાને છે અને ટીમ પ્લેઓફ માટે મજબૂત રીતે દાવેદાર છે. ટીમની આગામી મેચ 24 એપ્રિલે બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે રમાશે.

રબાડાના આ વાયરલ વીડિયો અંગે હાલમાં ખેલાડી કે ફ્રેન્ચાઇઝી તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી. પરિણામે આ મામલો હાલમાં ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાઓ સુધી મર્યાદિત છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Kagiso RabadaKagiso Rabada viral videoRabada smoking videoGujarat Titans controversy

Trending news