કોના કારણે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું થયું પતન ? કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ ફોડ્યો બોમ્બ, જાણો શું કહ્યું
Mumbai Indians : ખરાબ પ્રદર્શન અને સ્ટાર ખેલાડીઓની નિષ્ફળતા તેમજ વ્યૂહરચનાના અમલીકરણ અભાવ વચ્ચે ટીમ પ્લેઓફની રેસમાંથી લગભગ બહાર થઈ ગઈ છે. MI સિસ્ટમ કેમ ફેલ થઈ અને આ સીઝન ફ્રેન્ચાઇઝ માટે આપત્તિમાં કેમ ફેરવાઈ તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- શનિવારે ચેન્નાઈ સામે મુંબઈની કારમી હાર
- મુંબઈની સૌથી મોટી સમસ્યા 'સ્ટાર સિસ્ટમ'ની નિષ્ફળતા
- કાગળ પર મજબૂત દેખાતી ટીમ મેદાન પર ફેલ
Mumbai Indians : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ઓળખ હંમેશા એવી ટીમ તરીકે રહી છે, જે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ રસ્તો શોધવામાં સક્ષમ છે. જોકે, આ સિઝનમાં ચિત્ર ઊલટું છે, તેમની મુશ્કેલીઓનો ઉકેલવાનું તો દૂર, ટીમ પોતે જ સમસ્યા બની ગઈ છે. વ્યૂહરચનાથી અમલીકરણ સુધી અને માનસિકતાથી નેતૃત્વ સુધી દરેક સ્તરે તિરાડો સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.
હાર્દિક પંડ્યાએ શું કહ્યું ?
આ ફક્ત હાર નથી, તે એક એવી સિસ્ટમનો એક્સ-રે છે જેની તિરાડો હવે છુપાવી શકાતી નથી. આ સિઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની સંપૂર્ણ માળખાકીય નિષ્ફળતા જોવા મળી છે અને જ્યારે કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા પોતે કહે છે કે, આ સિઝન અમારી નથી, ત્યારે તે ફક્ત નિરાશા જ નહીં, પરંતુ સત્યનો સ્પષ્ટ સ્વીકાર દર્શાવે છે, જે હવે આંકડા કે બહાનાથી ઢંકાય એમ નથી.
શનિવારની ચેન્નાઈ સામેની મેચ આ પતનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે પહેલા તેના બોલિંગ આક્રમણથી મુંબઈને દબાવી દીધું અને પછી રુતુરાજ ગાયકવાડની શાંત, નિયંત્રિત અને પરિપક્વ ઇનિંગ્સ દ્વારા કોઈપણ ઉતાવળ વિના ટાર્ગેટનો પીછો કર્યો. આ ફક્ત વિજય નહોતો, તે બંને ટીમો વચ્ચે માનસિકતા, આયોજન અને આત્મવિશ્વાસમાં તફાવતનું પ્રદર્શન હતું. ચેન્નાઈએ દરેક ક્ષણે મેચ પર નિયંત્રણ જાળવી રાખ્યું હતું, જ્યારે મુંબઈ શરૂઆતથી અંત સુધી સતત મેચનો પીછો કરતું દેખાયું.
મુંબઈની સ્ટાર સિસ્ટમ ફેલ !
મુંબઈની સૌથી મોટી સમસ્યા તેની 'સ્ટાર સિસ્ટમ'ની નિષ્ફળતા છે. કાગળ પર આ ટીમ હજુ પણ સૌથી મજબૂત ટીમ લાગે છે, છતાં મેદાન પર તે જ ખેલાડીઓ પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. સૂર્યકુમાર યાદવ જેવા બેટ્સમેન જે એક સમયે વિરોધી બોલરો માટે ડરનો પર્યાય હતા હવે સુસંગતતા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે.
તિલક વર્મા પાસે પ્રતિભા છે, પરંતુ તે મેચ પર મજબૂત પકડ મેળવવાની સ્થિતિમાં નથી લાગતો. બોલિંગ વિભાગમાં જસપ્રીત બુમરાહ અને ટ્રેન્ટ બોલ્ટ જેવા મોટા નામો પણ તેમની પાસેથી અપેક્ષા મુજબનો પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. વિરોધી બેટ્સમેનોનો સામનો કરતી વખતે હવે તેઓ ભૂતકાળમાં જેટલા દબાણમાં રહેતા હતા તેટલા દબાણમાં નથી.
કેપ્ટનશીપ પર છે સૌથી મોટો સવાલ
જો કે, સૌથી મોટો સવાલ કેપ્ટન પર છે. હાર્દિક પંડ્યા માટે આ સિઝન વ્યક્તિગત અને નેતૃત્વ બંને મોરચે સંઘર્ષપૂર્ણ રહી છે. ઓલરાઉન્ડર તરીકે તે બેટ કે બોલ બંનેથી યોગદાન આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે અને એક કેપ્ટન તરીકે તેના નિર્ણયોમાં ટીમને કટોકટીમાંથી બહાર કાઢવા માટે જરૂરી અભાવ છે. મેચ દરમિયાન બોલિંગમાં વિલંબિત ફેરફાર, ફિલ્ડ પ્લેસમેન્ટમાં રક્ષણાત્મક માનસિકતા અને તેની બોડી લેંગ્વેજમાં આત્મવિશ્વાસનો અભાવ આ બધા સંકેતો સૂચવે છે કે ટીમ ફક્ત સ્કોરબોર્ડ પર જ નહીં, પરંતુ માનસિક સ્તરે પણ પાછળ છે.
કપ્તાનીની અંતિમ કસોટી કટોકટીના સમયે ટીમને દિશા પૂરી પાડવામાં રહેલી છે. જો કે, અહીં પરિસ્થિતિ તદ્દન વિપરીત છે. ટીમ અને કેપ્ટન બંને પોતે દિશા શોધી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. તેનાથી વિપરીત, ચેન્નઈની કેપ્ટનશીપે સ્પષ્ટતા અને સ્થિરતા દર્શાવી છે, જેના કારણે બંને ટીમો વચ્ચેનું અંતર વધુ વધ્યું છે.
કેપ્ટન બદલવો પણ મોટી ભૂલ ?
આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ વચ્ચે સિઝન શરૂ થાય તે પહેલાં જ ચર્ચામાં રહેલ નિર્ણય અંગે પણ એક મોટો સવાલ ઊભો થાય છે રોહિત શર્મા પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવી લેવી અને તેને હાર્દિક પંડ્યાને સોંપવી. આ સંયોજન ફક્ત નામ બદલવા જેવું નહોતું, તે ટીમના સમગ્ર નેતૃત્વ માળખામાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસ હતો. જો કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિઓને જોતાં આ પ્રયોગ નિષ્ફળ જણાય છે.
