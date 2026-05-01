Prev
Next
IPL 2026: આરસીબી સામે GTની જીત બાદ પોઈન્ટ્સ ટેબલ 'રમણભમણ'? ટોપ પર છે આ ટીમનો કબજો

IPL 2026 Points Table: આઈપીએલ 2026ની 42મી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુને 4 વિકેટે હરાવીને સિઝનની પોતાની પાંચમી જીત નોંધાવી છે. આ જીત છતાં ગુજરાતની ટીમ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં 5મા ક્રમે યથાવત છે. અહીં જાણો આ મેચ બાદ IPL 2026ના પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં કેટલો ફેરફાર થયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 01, 2026, 10:00 AM IST
  • RCB vs GT મેચ બાદ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં કેટલો થયો ફેરફાર? 
  • હાર બાદ પણ બીજા નંબર પર યથાવત RCB
  • ગુજરાતની ટીમ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં 5મા ક્રમે યથાવત
  • IPL 2026ના પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં તમામ ટીમોની સ્થિતિ પર

Trending Photos

IPL 2026 Points Table GT vs RCB Match: આઈપીએલ 2026ના 42મા મુકાબલામાં ગુજરાત ટાઇટન્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામે 4 વિકેટે શાનદાર જીત મેળવી હતી. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ગુજરાતની ટીમે પહેલા RCBને 155 રન પર ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું અને ત્યારબાદ 15.5 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવી 158 રન બનાવી મેચ પોતાના નામે કરી લીધી હતી. જોકે, આ હાર બાદ પણ RCBની ટીમ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં બીજા સ્થાને યથાવત છે, જ્યારે જીત બાદ પણ ગુજરાતના સ્થાનમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ચાલો એક નજર કરીએ IPL 2026ના પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં તમામ ટીમોની સ્થિતિ પર.

Add Zee News as a Preferred Source

હાર બાદ પણ બીજા નંબર પર યથાવત RCB
ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની હાર છતાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુની ટીમ બીજા નંબર પર છે. 9 મેચમાં RCBની આ ત્રીજી હાર હતી, જ્યારે 6 મેચ જીતીને ટીમે 12 પોઈન્ટ્સ મેળવ્યા છે અને ટોપ-2માં જગ્યા બનાવી રાખી છે. IPL 2026ના પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં હાલમાં પંજાબ કિંગ્સનો કબજો છે. પંજાબે અત્યાર સુધી રમાયેલી 8 મેચોમાંથી 6માં જીત મેળવી છે અને માત્ર એકમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ હતી. ટીમના ખાતામાં 13 પોઈન્ટ્સ છે અને નેટ રન રેટ +1.043 છે.

Celebrations in the #GT camp as they seal a much-needed 4️⃣-wicket win over #RCB in Ahmedabad 💙

— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026

બીજી તરફ, સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ 12-12 પોઈન્ટ્સ સાથે અનુક્રમે ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને છે. હૈદરાબાદની ટીમ સારા નેટ રન રેટના કારણે રાજસ્થાન કરતા આગળ છે. ત્યારબાદ પાંચમા સ્થાને ગુજરાત ટાઇટન્સ છે, જેણે 9 મેચમાં 5 જીત સાથે 10 પોઈન્ટ્સ મેળવ્યા છે. RCB સામેની જીત બાદ ગુજરાતના નેટ રન રેટમાં સુધારો થયો છે, પરંતુ સ્થાનમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

છેલ્લા 5 સ્થાનો પર નજર કરીએ તો, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ બંને ટીમોએ 8 મેચમાં માત્ર 3-3 જીત સાથે 6 પોઈન્ટ્સ મેળવ્યા છે અને અનુક્રમે છઠ્ઠા અને સાતમા સ્થાને છે. CSKનો નેટ રન રેટ દિલ્હી કરતા થોડો સારો છે. ત્યારબાદ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ 5 પોઈન્ટ્સ સાથે આઠમા સ્થાને છે, જ્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 4 પોઈન્ટ્સ સાથે નવમા સ્થાને છે. ટેબલમાં સૌથી છેલ્લા સ્થાને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ છે, જેણે 8 મેચમાં માત્ર 2 જીત મેળવી છે અને ટીમના ખાતામાં 4 પોઈન્ટ્સ છે.

IPL 2026 પોઈન્ટ્સ ટેબલની સ્થિતિ

રેન્ક ટીમ મેચ જીત હાર નો રિઝલ્ટ પોઈન્ટ્સ નેટ રનરેટ
1 પંજાબ કિંગ્સ 8 6 1 1 13 +1.043
2 રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ 9 6 3 0 12 +1.420
3 સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ 9 6 3 0 12 +0.832
4 રાજસ્થાન રોયલ્સ 9 6 3 0 12 +0.617
5 ગુજરાત ટાઇટન્સ 9 5 4 0 10 -0.192
6 ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ 8 3 5 0 6 -0.121
7 દિલ્હી કેપિટલ્સ 8 3 5 0 6 -1.060
8 કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ 8 2 5 1 5 -0.751
9 મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 8 2 6 0 4 -0.784
10 લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ 8 2 6 0 4 -1.106

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
ipl 2026IPL 2026 points tableIPL 2026 Points Table after GT vs RCB matchipl points tableGujarat Titans defeat Royal Challengers Bengalurupunjab kingsIndian Premier LeagueIPLCricket Newssports news

