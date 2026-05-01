IPL 2026: આરસીબી સામે GTની જીત બાદ પોઈન્ટ્સ ટેબલ 'રમણભમણ'? ટોપ પર છે આ ટીમનો કબજો
IPL 2026 Points Table: આઈપીએલ 2026ની 42મી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુને 4 વિકેટે હરાવીને સિઝનની પોતાની પાંચમી જીત નોંધાવી છે. આ જીત છતાં ગુજરાતની ટીમ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં 5મા ક્રમે યથાવત છે. અહીં જાણો આ મેચ બાદ IPL 2026ના પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં કેટલો ફેરફાર થયો છે.
IPL 2026 Points Table GT vs RCB Match: આઈપીએલ 2026ના 42મા મુકાબલામાં ગુજરાત ટાઇટન્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામે 4 વિકેટે શાનદાર જીત મેળવી હતી. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ગુજરાતની ટીમે પહેલા RCBને 155 રન પર ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું અને ત્યારબાદ 15.5 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવી 158 રન બનાવી મેચ પોતાના નામે કરી લીધી હતી. જોકે, આ હાર બાદ પણ RCBની ટીમ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં બીજા સ્થાને યથાવત છે, જ્યારે જીત બાદ પણ ગુજરાતના સ્થાનમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ચાલો એક નજર કરીએ IPL 2026ના પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં તમામ ટીમોની સ્થિતિ પર.
ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની હાર છતાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુની ટીમ બીજા નંબર પર છે. 9 મેચમાં RCBની આ ત્રીજી હાર હતી, જ્યારે 6 મેચ જીતીને ટીમે 12 પોઈન્ટ્સ મેળવ્યા છે અને ટોપ-2માં જગ્યા બનાવી રાખી છે. IPL 2026ના પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં હાલમાં પંજાબ કિંગ્સનો કબજો છે. પંજાબે અત્યાર સુધી રમાયેલી 8 મેચોમાંથી 6માં જીત મેળવી છે અને માત્ર એકમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ હતી. ટીમના ખાતામાં 13 પોઈન્ટ્સ છે અને નેટ રન રેટ +1.043 છે.
Revenge completed in their own backyard! 🏟️
Scorecard ▶️ https://t.co/I5Hg8ybefh#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvRCB | @gujarat_titans pic.twitter.com/qWfAmFUhRP
— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
બીજી તરફ, સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ 12-12 પોઈન્ટ્સ સાથે અનુક્રમે ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને છે. હૈદરાબાદની ટીમ સારા નેટ રન રેટના કારણે રાજસ્થાન કરતા આગળ છે. ત્યારબાદ પાંચમા સ્થાને ગુજરાત ટાઇટન્સ છે, જેણે 9 મેચમાં 5 જીત સાથે 10 પોઈન્ટ્સ મેળવ્યા છે. RCB સામેની જીત બાદ ગુજરાતના નેટ રન રેટમાં સુધારો થયો છે, પરંતુ સ્થાનમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
છેલ્લા 5 સ્થાનો પર નજર કરીએ તો, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ બંને ટીમોએ 8 મેચમાં માત્ર 3-3 જીત સાથે 6 પોઈન્ટ્સ મેળવ્યા છે અને અનુક્રમે છઠ્ઠા અને સાતમા સ્થાને છે. CSKનો નેટ રન રેટ દિલ્હી કરતા થોડો સારો છે. ત્યારબાદ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ 5 પોઈન્ટ્સ સાથે આઠમા સ્થાને છે, જ્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 4 પોઈન્ટ્સ સાથે નવમા સ્થાને છે. ટેબલમાં સૌથી છેલ્લા સ્થાને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ છે, જેણે 8 મેચમાં માત્ર 2 જીત મેળવી છે અને ટીમના ખાતામાં 4 પોઈન્ટ્સ છે.
IPL 2026 પોઈન્ટ્સ ટેબલની સ્થિતિ
|રેન્ક
|ટીમ
|મેચ
|જીત
|હાર
|નો રિઝલ્ટ
|પોઈન્ટ્સ
|નેટ રનરેટ
|1
|પંજાબ કિંગ્સ
|8
|6
|1
|1
|13
|+1.043
|2
|રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ
|9
|6
|3
|0
|12
|+1.420
|3
|સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ
|9
|6
|3
|0
|12
|+0.832
|4
|રાજસ્થાન રોયલ્સ
|9
|6
|3
|0
|12
|+0.617
|5
|ગુજરાત ટાઇટન્સ
|9
|5
|4
|0
|10
|-0.192
|6
|ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ
|8
|3
|5
|0
|6
|-0.121
|7
|દિલ્હી કેપિટલ્સ
|8
|3
|5
|0
|6
|-1.060
|8
|કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ
|8
|2
|5
|1
|5
|-0.751
|9
|મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ
|8
|2
|6
|0
|4
|-0.784
|10
|લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ
|8
|2
|6
|0
|4
|-1.106
