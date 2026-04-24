IPL 2026: જો હાર્દિક પંડ્યાથી છીનવાશે કેપ્ટનશીપ તો કોણ બનશે MIનો નવો કિંગ? આ નામ છે રેસમાં સૌથી આગળ

Mumbai Indians Captain: IPL 2026ની શરૂઆતથી ખરાબ ફોર્મમાં ચાલી રહેલી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન બદલવાની માંગ તેજ બની છે. હાર્દિક પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવીને બીજા ખેલાડીને આપવાની ચર્ચા છે. ચાલો જાણીએ હાર્દિકની જગ્યાએ કેપ્ટનશીપ માટે કયા ચાર ખેલાડીઓ દાવેદાર છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:18 PM IST
  • મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં મોટા ફેરફારના સંકેત
  • હાર્દિકની કેપ્ટનશીપ પર સંકટના વાદળો
  • MIના નવા 'કિંગ' બનવા માટે આ 4 દિગ્ગજો છે રેસમાં!

Mumbai Indians Captain: આઈપીએલ 2026ની શરૂઆત પહેલા ચર્ચા થઈ રહી હતી કે આ વખતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ધમાલ મચાવશે. નીતા અંબાણીની આ ટીમે શેરફેન રધરફોર્ડ અને ક્વિન્ટન ડી કોક જેવા ખતરનાક બેટ્સમેનોને પોતાની સાથે સામેલ કર્યા છે. ટીમમાં રોહિત શર્માથી લઈને જસપ્રીત બુમરાહ સુધી એકથી એક ચડિયાતા દિગ્ગજો પહેલાથી જ હતા. પરંતુ જ્યારે આ ટીમ મેદાનમાં ઉતરી, ત્યારે ખરાબ રીતે ફ્લોપ રહી. સૂર્યકુમાર યાદવ, હાર્દિક પંડ્યા અને ટોપ ઓર્ડરના બેટ્સમેનો રન નથી બનાવી રહ્યા. આ જ કારણ છે કે, ટીમને પ્રથમ 7 મેચોમાંથી 5 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 23 એપ્રિલે તેને પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડમાં ચેન્નાઈ સામે 103 રનથી ઈતિહાસની સૌથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

હાર્દિક પંડ્યાની કેપ્ટનશીપમાં આ ટીમ વારંવાર ફ્લોપ રહી રહી છે. છેલ્લી ત્રણ સીઝનથી હાર્દિક ટીમની કમાન સંભાળી રહ્યા છે, પરંતુ ટીમ એક પણ વાર ફાઈનલ સુધી પહોંચી શકી નથી. ખરાબ પ્રદર્શન અને વધતા દબાણ વચ્ચે હવે નેતૃત્વમાં ફેરફારની માંગ વધી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર હાર્દિકને કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવવાની માંગ તેજ છે. હવે જો ટીમ મેનેજમેન્ટ હાર્દિકને હટાવવાનો નિર્ણય લે છે, તો તેની જગ્યાએ નવો લીડર કોણ બનશે? ચાલો એ 4 ખેલાડીઓ વિશે જાણીએ જે કેપ્ટનશીપની રેસમાં સૌથી આગળ છે.

હાર્દિક પંડ્યાની જગ્યા લેવા માટે 4 દાવેદાર
1. રોહિત શર્મા
મુંબઈ પાસે આ લીગના સૌથી સફળ કેપ્ટનોમાંથી એક રોહિત શર્મા છે. તેમણે પોતાની કેપ્ટનશીપમાં મુંબઈને 5 ખિતાબ અપાવ્યા છે. તેઓ આ ટીમના સૌથી સફળ બેટ્સમેન પણ છે. ભારતીય ટીમને ટી20 વર્લ્ડ કપ 2024 જીતાડનાર રોહિત પાસે દબાણ સહન કરવાની અદભૂત ક્ષમતા છે. જો મેનેજમેન્ટ 'સેફ અને વિનિંગ' વિકલ્પ ઈચ્છતું હોય, તો રોહિતથી બેસ્ટ બીજો કોઈ ખેલાડી હોઈ શકે નહીં.

2. સૂર્યકુમાર યાદવ
મિસ્ટર 360 ડિગ્રીના નામે જાણીતા સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયાને પોતાની કેપ્ટનશીપમાં ટી20 વિશ્વ કપ 2026નો ખિતાબ જીતાડી ચુક્યા છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી તેઓ મુંબઈ માટે મહત્વના બેટ્સમેન રહ્યા છે. ભલે આઈપીએલ 2026માં તેમનું બેટ થોડું શાંત હોય, પરંતુ એક રણનીતિકાર તરીકે તેમની પ્રતિષ્ઠા ઘણી ઊંચી છે. તેઓ ટીમના વાઈસ-કેપ્ટન પણ છે, જે તેમને આ પદના ઉત્તરાધિકારી બનાવે છે.

3. જસપ્રીત બુમરાહ
જસપ્રીત બુમરાહ 2013થી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો ભાગ છે. આ લીગમાં તેમની પાસે 152 મેચોમાં 185 વિકેટ લેવાનો અનુભવ પણ છે. આ દિગ્ગજ બોલર માત્ર ટીમના સિનિયર ખેલાડી જ નથી, પરંતુ તેઓ ગેમની ઊંડી સમજ પણ ધરાવે છે. બુમરાહ ભારતીય ટેસ્ટ ટીમની કેપ્ટનશીપ કરી ચુક્યા છે. પેટ કમિન્સની જેમ એક બોલર કેપ્ટન તરીકે બુમરાહ મુંબઈનું નસીબ બદલવાની તાકાત રાખે છે.

4. મિચેલ સેન્ટનર
ન્યૂઝીલેન્ડના મિચેલ સેન્ટનર આ રેસમાં એક 'સરપ્રાઈઝ' નામ હોઈ શકે છે. સેન્ટનરે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની કેપ્ટનશીપથી સૌને પ્રભાવિત કર્યા છે. તેમની આગેવાનીમાં જ કીવી ટીમ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ સુધી પહોંચી હતી. તેમનો શાંત સ્વભાવ અને સ્પિનર્સનો ઉપયોગ કરવાની કળા મુંબઈના ઘટતા ગ્રાફને રોકવામાં ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. વિદેશી કેપ્ટનના વિકલ્પ તરીકે સેન્ટનરને કમાન સોંપવામાં આવી શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

