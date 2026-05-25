/IPL 2026 : જો વરસાદના કારણે પ્લેઓફ મેચ રદ થાય તો કેવી રીતે નક્કી થશે વિજેતા ? જાણો શું છે નિયમ

IPL 2026 Playoffs : IPL 2026 પ્લેઓફ મેચો 26 મેથી શરૂ થવાની છે. જો આ મેચો દરમિયાન વરસાદના કારણે રદ થાય છે, તો પરિણામ કેવી રીતે નક્કી થશે અને કઈ ટીમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
IPL 2026 Playoffs : IPL 2026ની બધી લીગ મેચો હવે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ટુર્નામેન્ટમાં ફક્ત ચાર મેચ બાકી છે. જે પ્લેઓફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમાં ફાઇનલ પણ શામેલ છે. ખાસ કરીને બે ક્વોલિફાયર, એક એલિમિનેટર અને એક ફાઇનલ મેચ રમવાની છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, ગુજરાત ટાઇટન્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ આ સીઝન માટે ક્વોલિફાય થયા છે.
ક્વોલિફાયર-1માં RCB ગુજરાત સાથે ટકરાશે, જ્યારે SRH એલિમિનેટરમાં RRનો સામનો કરશે. જોકે, મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો વરસાદને કારણે મેચ ધોવાઈ જાય, તો કઈ ટીમને આગામી તબક્કામાં આગળ વધવાની અથવા ફાઇનલમાં પહોંચવાની તક મળશે ? અને આ મેચો માટે 'રિઝર્વ ડે' ફાળવવામાં આવ્યો છે કે કેમ તે અંગે આ લેખમાં જાણીશું.
'રિઝર્વ ડે' છે કે નહીં ?
IPL 2026ની પ્લેઈંગ કન્ડિશન પર એક નજર નાખતા જાણવા મળે છે કે તમને સામાન્ય નિયમોમાં ક્યાંય 'રિઝર્વ ડે'નો ઉલ્લેખ જોવા મળશે નહીં. નિયમ નંબર 13.7.3 રિઝર્વ ડે માટે છે. જો કે, તે ફક્ત એટલું જ જણાવે છે કે પ્લેઓફ માટે રિઝર્વ ડે આપી શકાય છે. જોકે, ક્વોલિફાયર અથવા એલિમિનેટર મેચો માટે ક્યારેય રિઝર્વ ડે ફાળવવામાં આવ્યો નથી.
રિઝર્વ ડે ખરેખર ફાઇનલ માટે આપવામાં આવ્યો હતો અને ખાસ કરીને 2023ની ફાઇનલ તેના નિયુક્ત રિઝર્વ ડે પર રમાઈ હતી. પરિણામે, જ્યારે 2026 ફાઇનલ માટે રિઝર્વ ડેની સંભાવના છે, ત્યારે ક્વોલિફાયર 1, એલિમિનેટર અથવા ક્વોલિફાયર 2 માટે રિઝર્વ ડેની કોઈ જોગવાઈ નથી.
કેવી રીતે નક્કી થશે વિજેતા ?
હવે, તમારા મનમાં એક પ્રશ્ન ઉભો થઈ શકે છે જો 'રિઝર્વ ડે' ન હોય, તો વરસાદની સ્થિતિમાં પરિણામ કેવી રીતે નક્કી થશે ? આનો જવાબ ટુર્નામેન્ટની પ્લેઇંગ કન્ડીશનમાં રહેલો છે. સૌપ્રથમ પ્લેઓફ મેચો માટે મેચ રમી શકાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ફાળવેલ સમયનો વધારો કરવામાં આવશે. દરેક ટીમ માટે ઓછામાં ઓછી 5 ઓવરનો મેચ સમયગાળો જરૂરી છે.
જો આ વિસ્તૃત સમયની અંદર 5-ઓવર-પ્રતિ-સાઇડ મેચ પણ પૂર્ણ ન થઈ શકે, તો મેચ રદ કરવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં, જે ટીમ પોઈન્ટ ટેબલ પર ટોચ પર રહી છે. તે આગામી તબક્કામાં આગળ વધશે. જો બંને ટીમોના પોઈન્ટ બરાબર હોય, તો તેમના સંબંધિત નેટ રન રેટ નિર્ણાયક પરિબળ રહેશે.
ક્વોલિફાયર-1 રદ થાય તો...
ક્વોલિફાયર 1ની વાત કરીએ તો, RCB અને GT ટકરાશે. જો વરસાદને કારણે મેચ ન રમી શકાય, તો RCB આપમેળે રમ્યા વિના ફાઇનલમાં જશે. કારણ કે GT અને RCB પોઈન્ટ બરાબર છે, પરંતુ RCBનો નેટ રન રેટ સારો છે. તેવી જ રીતે, જો એલિમિનેટર મેચ રદ કરવામાં આવે છે, તો SRHના 18 પોઈન્ટ છે, તેથી તેને વિજેતા ગણવામાં આવશે અને તે આગળ વધશે.
ફાઈનલમાં વરસાદ વિલન બને તો...
જો ક્વોલિફાયર 2 પણ પરિણામ વિના સમાપ્ત થાય છે, તો GT ફાઇનલમાં ટિકિટ સુરક્ષિત કરશે, કારણ કે તેનો નેટ રન રેટ SRH કરતા સારો છે. દરમિયાન ફાઇનલ માટે ખાસ 'રિઝર્વ ડે' નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. જો ફાઇનલ 31 મેના રોજ રમી શકાતી નથી, તો તે 1 જૂનના રોજ યોજાઈ શકે છે. BCCI આ નિર્ણય અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે.