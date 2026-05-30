/IPL 2026ની સફર ખતમ, હવે ક્યારે રમતો જોવા મળશે વૈભવ સૂર્યવંશી ? નોટ કરી લો તારીખ

Vaibhav Sooryavanshi : IPL 2026માં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન કરનાર વૈભવ સૂર્યવંશીને ભારતીય ક્રિકેટનો આગામી સુપરસ્ટાર ગણવામાં આવી આવી રહ્યો છે. IPL 2026 બાદ વૈભવ સૂર્યવંશી ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમતો જોવા મળશે, ત્યારે આ મેચ ક્યાં અને ક્યારે રમાશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Vaibhav Sooryavanshi : 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી IPL 2026માં તોફાન મચાવ્યું હતું. તેની ક્રિકેટ સફર થોડા સમય માટે થંભી ગઈ છે. ક્વોલિફાયર-2માં રાજસ્થાન રોયલ્સની હાર સાથે ટીમનું ફાઇનલમાં પહોંચવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું છે. જોકે, સમગ્ર સીઝન દરમિયાન આ યુવા બેટ્સમેને એક એવી ક્ષમતાનું પ્રદર્શન કર્યું જેણે લાખો ક્રિકેટ ચાહકોને મોહિત કરી દીધા. હવે દરેકના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે વૈભવ ક્યારે મેદાન પર જોવા મળશે ?
ઇન્ડિયા-એ માટે રમતો જોવા મળશે સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી માટે તેની ક્રિકેટ કારકિર્દીનું આગામી ચેપ્ટર આવતા મહિને જૂનમાં શરૂ થવાનું છે. શ્રીલંકાના દામ્બુલામાં યોજાનારી આગામી ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે વૈભવે ઇન્ડિયા-એ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. આ 50 ઓવરના ફોર્મેટની શ્રેણીમાં શ્રીલંકા-એ અને અફઘાનિસ્તાન-એ ટીમો ઇન્ડિયા-એ સાથે સ્પર્ધા કરશે.
આ દિવસે રમાશે પ્રથમ મેચ
તિલક વર્મા આ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ઇન્ડિયા-એ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ભારત-એ 9 જૂન, મંગળવારના રોજ શ્રીલંકા-એ સામે તેની પ્રથમ મેચ રમવાનું છે. ત્યારબાદ 11 જૂને અફઘાનિસ્તાન-એ સામે, 15 જૂને શ્રીલંકા-એ સાથે બીજી મેચ અને 17 જૂને અફઘાનિસ્તાન-એ સાથે બીજી મેચ રમશે. બધી મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 21 જૂને યોજાવાની છે.
ત્રિકોણીય શ્રેણીનું શેડ્યૂલ
09 જૂન: ભારત-A vs શ્રીલંકા-A
11 જૂન: ભારત-A vs અફઘાનિસ્તાન-A
13 જૂન: અફઘાનિસ્તાન-A vs શ્રીલંકા-A
15 જૂન: ભારત-A vs શ્રીલંકા-A
17 જૂન: ભારત-A vs અફઘાનિસ્તાન-A
19 જૂન: અફઘાનિસ્તાન-A vs શ્રીલંકા-A
21 જૂન: ફાઇનલ
ઈન્ડિયા-એ સ્ક્વોડઃ
તિલક વર્મા (કેપ્ટન), પ્રિયાંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી, રિયાન પરાગ (વાઈસ-કેપ્ટન), આયુષ બદોની, નિશાંત સિંધુ, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), વિપ્રરાજ નિગમ, યશ ઠાકુર, યુદ્ધવીર સિંહ, અરશદ ખાન, અંશુલ કંબોજ અને અનુકુલ રોય.
વૈભવ સૂર્યવંશીની સફર કોઈ ફિલ્મી કહાનીથી ઓછી નથી. માત્ર 12 વર્ષની નાની ઉંમરે બિહાર માટે રણજી ટ્રોફીમાં ડેબ્યૂ કરીને આ બેટ્સમેને ટૂંકા ગાળામાં ભારતીય ક્રિકેટમાં પોતાનું એક અલગ સ્થાન બનાવ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની અંડર-19 ટીમ માટે માત્ર 58 બોલમાં સદી ફટકારીને, તેણે પહેલાથી જ સંકેત આપી દીધો હતો કે તે લાંબી રેસનો ખેલાડી છે.