ઈશાન કિશન બન્યો SRHનો કેપ્ટન, અભિષેકને પણ મોટી જવાબદારી, કમિન્સનું શું થશે ?
SRH Captain : IPL 2026 પહેલા સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે ઇશાન કિશનને સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. નિયમિત કેપ્ટન પેટ કમિન્સ પીઠની ઇજાને કારણે શરૂઆતની મેચો ગુમાવશે. અભિષેક શર્માને વાઈસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. તાજેતરના T20 વર્લ્ડ કપ અને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ કિશનને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
SRH Captain : IPL 2026 પહેલા સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઇશાન કિશનને ટીમના સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. ટીમે 18 માર્ચે આની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. નિયમિત કેપ્ટન પેટ કમિન્સ કમરની ઇજાને કારણે ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆતની કેટલીક મેચોમાં રમી શકશે નહીં.
ટીમે આક્રમક ઓપનર અભિષેક શર્માને વાઈસ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. ઇશાન કિશનને એવા સમયે કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે જ્યારે તેણે તાજેતરમાં ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તે ટુર્નામેન્ટમાં તેણે 193ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 317 રન બનાવ્યા અને પાવરપ્લે દરમિયાન ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.
બીજી જ સીઝનમાં કેપ્ટનશીપ સોંપાઈ
IPL 2026 સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સાથે ઇશાન કિશનની બીજી સીઝન છે. તેમ છતાં ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને નેતૃત્વની જવાબદારી સોંપી છે. કેપ્ટન તરીકેની તેની તાજેતરની સફળતા આ નિર્ણય પાછળનું મુખ્ય પરિબળ માનવામાં આવે છે. ગત સિઝનમાં સ્થાનિક T20 ટુર્નામેન્ટ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં ઝારખંડ ટીમનું નેતૃત્વ કરતી વખતે કિશને તેની ટીમને ટાઇટલ જીતાડ્યું હતું.
મુશ્કેલ સમય પછી શાનદાર વાપસી
એક સમય હતો જ્યારે ઇશાન કિશનને ભારતીય ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. 2022ના અંતમાં તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો અને ઘરેલુ ક્રિકેટથી દૂર રહેવાના તેના નિર્ણયને કારણે તેનો સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ પણ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, લાંબા વિરામ પછી કિશને શાનદાર વાપસી કરી અને પોતાને એક સક્ષમ લીડર સાબિત કર્યો.
