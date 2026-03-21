IPL 2026 પહેલા KKRને વધુ એક ઝટકો, આ સ્ટાર ખેલાડી શરૂઆતની મેચોમાંથી બહાર

IPL 2026 : IPLની આગામી સિઝનની શરૂઆત પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ટીમનો સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મથેશા પથિરાણા શરૂઆતની મેચોમાં રમી શકશે નહીં. KKRના મુખ્ય કોચ અભિષેક નાયરે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 21, 2026, 03:17 PM IST
  • IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં KKRને વધુ એક મોટો ઝટકો
  • મથેશા પથિરાણા IPL 2026ની શરૂઆતની મેચોમાંથી બહાર
  • પથિરાણા હાલમાં ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે

IPL 2026 : IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)ને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમનો સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા ઈજાને કારણે આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા બાદ હવે શ્રીલંકાનો ફાસ્ટ બોલર મથેશા પથિરાણા સીઝનની શરૂઆતની મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. પથિરાણા હાલમાં ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને એપ્રિલના મધ્ય સુધીમાં જ ટીમમાં જોડાઈ શકશે. KKRના મુખ્ય કોચ અભિષેક નાયરે પોતે આ પુષ્ટિ કરી છે.

મથેશા પથિરાણા IPL 2026ની શરૂઆતની મેચોમાંથી બહાર

શ્રીલંકાના ઝડપી બોલર મથેશા પથિરાણાની ફિટનેસ અંગે અપડેટ આપતા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ મુખ્ય કોચ અભિષેક નાયરે જણાવ્યું હતું કે તે IPL 2026ની શરૂઆતની મેચોમાં રમી શકશે નહીં. 20 માર્ચે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા નાયરે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે KKR શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડ સાથે સતત સંપર્કમાં છે, નવી અપડેટ્સ અનુસાર, પથિરાણા એપ્રિલના મધ્ય સુધીમાં સંપૂર્ણપણે ફિટ થવાની અપેક્ષા છે. તે પછી જ તે ટીમમાં જોડાઈ શકશે.

તેમણે કહ્યું, પથિરાણા હાલમાં શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડ સાથે છે અને તેમની દેખરેખ હેઠળ રિહેબમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. અમારી તાજેતરની વાતચીતના આધારે તે એપ્રિલના મધ્ય સુધીમાં મેચ રમવા માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈ જશે. આ અમને અત્યાર સુધી મળેલી માહિતી છે. આ બોર્ડ તરફથી અમને મળેલી અપડેટ છે.

 

- Team is hoping Pathirana will come by April Mid.

- Team will announce the replacement on Harshit once they get information from BCCI. pic.twitter.com/unqUiCN20s

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 20, 2026

KKR માટે કેટલો મોટો ઝટકો ?

KKR માટે આ ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે ટીમ પહેલાથી જ અનેક ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીઓ સાથે ઝઝૂમી રહી છે. પથિરાનાને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો અને ફ્રેન્ચાઇઝીએ મીની-ઓક્શન દરમિયાન 18 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. સીઝન માટે હર્ષિત રાણાની ઉપલબ્ધતા પણ અનિશ્ચિત છે. પરિણામે પથિરાના બહાર થતા KKRનું પેસ બોલિંગ આક્રમણ નોંધપાત્ર રીતે નબળું પડે છે.

હર્ષિત રાણાનું હેલ્થ અપડેટ

વધુમાં, અભિષેક નાયરએ હર્ષિત રાણા વિશે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે રાણા હાલમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં છે અને તેમની ઈજાના પ્રકાર અંગે સંપૂર્ણ વિગતો હજુ સુધી ઉપલબ્ધ નથી. ચોક્કસ અપડેટ મળતાંની સાથે જ KKR તેમના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરશે.

હાલમાં નવદીપ સૈની, સિમરજીત સિંહ અને કેએમ આસિફ જેવા બોલરો ટીમ સાથે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. નાયરએ ઉલ્લેખ કર્યો કે પ્રેક્ટિસ મેચો દ્વારા બધા ખેલાડીઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ ટીમ કોમ્બિનેશન અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે. હવે જોવાનું એ છે કે KKR આ પડકારોનો સામનો કેવી રીતે કરે છે અને તેઓ તેમની સિઝન કેવી રીતે શરૂ કરે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

