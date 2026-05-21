/5 હાર પછી 7 મેચમાં 6 જીત, KKRએ પલટી નાખ્યું પ્લેઓફનું સમીકરણ, જાણો કેવી રીતે પહોંચશે ટોપ-4માં

KKR Playoff Scenario : કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે IPL 2026માં શાનદાર વાપસી કરી છે. પોતાની પહેલી છ મેચમાં સતત હારનો સામનો કર્યા પછી, KKRએ પોતાની છેલ્લી સાત મેચમાંથી છ જીતી છે, જેના કારણે પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રહી છે. હાલમાં KKRના 13 મેચમાંથી 13 પોઈન્ટ છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે KKR પ્લેઓફમાં કેવી રીતે પોતાની ટિકિટ કન્ફર્મ કરી શકે છે.
દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે છે છેલ્લી મેચ
KKR પાસે લીગ-સ્ટેજની એક મેચ બાકી છે, જે તેઓ 24 મેના રોજ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે રમશે. ટોપ-4માં પહોંચવા માટે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે મોટી જીત નોંધાવવી પડશે. જો કે, જો તેઓ આ અંતિમ મેચ જીતી જાય, તો પણ KKRને અન્ય ટીમોના પરિણામો પર આધાર રાખવો પડશે.
રાજસ્થાનની હાર KKR માટે આશાનું કિરણ
જો KKR દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે જીત મેળવે છે, તો ટીમે આશા રાખવી પડશે કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ 24 મેના રોજ યોજાનારી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સને હરાવે. હવે જો આ બંને પરિસ્થિતિઓ KKRના પક્ષમાં આવે છે, તો 23 મેના રોજ રમાનારી પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) વચ્ચેની મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સના દૃષ્ટિકોણથી મહત્વપૂર્ણ બનશે. તે મેચમાં જો LSG પંજાબ સામે જીત મેળવે છે, તો KKR ટોપ-4માં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરશે.
મુંબઈ સામે જીત
કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે બુધવારે રમાયેલી મેચમાં KKRએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI)ને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. KKRના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ ટોસ જીતીને MIને પહેલા બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના બેટ્સમેનો લાચાર દેખાતા હતા અને ટીમ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે માત્ર 147 રન જ બનાવી શકી હતી.
KKRએ 18.5 ઓવરમાં 148 રનના ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો. KKR માટે મનીષ પાંડેએ 33 બોલમાં 45 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે રોવમેન પોવેલે 30 બોલમાં 40 રનનું યોગદાન આપ્યું. બોલિંગ વિભાગમાં સુનીલ નારાયણ, સૌરભ દુબે અને કાર્તિક ત્યાગીએ ઉત્તમ પ્રદર્શન કર્યું. નારાયણે 4 ઓવરમાં માત્ર 13 રન આપીને એક વિકેટ લીધી, જ્યારે સૌરભે 34 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. આ દરમિયાન કાર્તિકે પણ 2 વિકેટ લીધી.