6,6,6,6,6... IPL પહેલા KKRના બેટ્સમેનનો કમાલ, 55 બોલમાં ફટકાર્યા 103 રન

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

KKRની પ્રેક્ટિસ મેચમાં અંગક્રિશ રઘુવંશીએ સદી ફટકારીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ગોલ્ડન નાઈટ્સે કુલ 199 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં પર્પલ ટીમે 19.2 ઓવરમાં ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો હતો. રઘુવંશીએ તેની ઇનિંગમાં 5 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા હતા.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:16 AM IST
  • KKRની પ્રેક્ટિસ મેચમાં અંગક્રિશ રઘુવંશીનું  શાનદાર પ્રદર્શન
  • અંગક્રિશે 55 બોલમાં અણનમ 103 રન બનાવ્યા
  • તેણે ઇનિંગમાં 9 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા

Trending Photos

IPLની શરૂઆત પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ પ્રેક્ટિસ મેચ દરમિયાન એક્શનમાં જોવા મળી, જ્યાં 'પર્પલ નાઈટ્સ' એ 'ગોલ્ડન નાઈટ્સ'ને એક રોમાંચક મુકાબલામાં હરાવ્યું. આ જીતનો હીરો અંગક્રિશ રઘુવંશી હતો. તેણે ફક્ત 55 બોલમાં શાનદાર સદી ફટકારીને મેચને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી. તેણે ઇનિંગમાં 9 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

પહેલા બેટિંગ કરતા ગોલ્ડન નાઈટ્સે ધમાકેદાર શરૂઆત કરી. ટિમ સીફર્ટ અને સાર્થક રંજને ઝડપી ગતિએ રન બનાવ્યા. સીફર્ટે 13 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા, જ્યારે સાર્થકે 16 બોલમાં 37 રન બનાવ્યા. જોકે, ટીમે પ્રથમ 10 ઓવરમાં ત્રણ મુખ્ય વિકેટ ગુમાવી દીધી, જેના કારણે તેના સ્કોરિંગ રેટ પર અસર પડી.

મધ્યમ ક્રમમાં રિંકુ સિંહ (40 રન) અને અનુકુલ રોયના યોગદાનને કારણે ટીમ કોઈક રીતે તેની 20 ઓવરમાં કુલ 199/8નો સ્કોર કરવામાં સફળ રહી. પર્પલ ટીમ માટે વૈભવ અરોરા અને કાર્તિક ત્યાગીએ મહત્વપૂર્ણ વિકેટો લીધી.

 

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 20, 2026

200 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા પર્પલ નાઈટ્સ ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી. અજિંક્ય રહાણે બીજી જ ઓવરમાં આઉટ થઈ ગયો. જોકે, ત્યાર બાદ અંગક્રિશ રઘુવંશીએ મેચ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવી લીધું.

55 બોલમાં અણનમ 103 રન

આક્રમક રીતે બેટિંગ કરતા રઘુવંશીએ માત્ર 55 બોલમાં અણનમ 103 રન બનાવ્યા, જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત ફિન એલને 23 રન બનાવ્યા અને અનુકુલ રોય અણનમ 28 રનનું યોગદાન આપ્યું. પર્પલ નાઈટ્સે સફળતાપૂર્વક ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો અને 19.2 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Trending news