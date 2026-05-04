Prev
Next
હોમSportsKKRનું નસીબ ખુલ્યું... SRHને હરાવતા ખોલ્યો પ્લેઓફનો દરવાજો, જાણો કેવી રીતે પહોંચશે ટોપ-4માં

KKRનું નસીબ ખુલ્યું... SRHને હરાવતા ખોલ્યો પ્લેઓફનો દરવાજો, જાણો કેવી રીતે પહોંચશે ટોપ-4માં

KKR Playoff Qualification Scenario : IPL 2026માં સતત છ હારનો સામનો કર્યા પછી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) હવે જીતના માર્ગે પાછી ફરી છે. ત્રણ વખતની ચેમ્પિયન ટીમે સતત ત્રણ મેચ જીતીને પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રાખી છે. પોઈન્ટ ટેબલની વાત કરીએ તો, KKR પાસે હાલમાં 9 મેચમાંથી 7 પોઈન્ટ છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: May 04, 2026, 11:40 AM IST
  • KKRએ સતત 3 મેચ જીતી પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી
  • KKRની જીતની હેટ્રિક પ્લેઓફનો દરવાજો ખોલશે
  • મફતનો એક પોઈન્ટ KKRનું કિસ્મત બદલી શકે છે

Trending Photos

KKRનું નસીબ ખુલ્યું... SRHને હરાવતા ખોલ્યો પ્લેઓફનો દરવાજો, જાણો કેવી રીતે પહોંચશે ટોપ-4માં

KKR Playoff Qualification Scenario : IPL 2026માં જીતની હેટ્રિક મેળવ્યા પછી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) ફરીથી પ્લેઓફના ટ્રેક પર આવી ગયું છે. રવિવારે અજિંક્ય રહાણેની આગેવાની હેઠળની ટીમે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદની જીતની લય અટકાવી દીધી. રાજીવ ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં SRHએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા કુલ 165 રન પર સિમિત રહી. જવાબમાં KKRએ 19મી ઓવરમાં ફક્ત 3 વિકેટ ગુમાવીને ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો. આ જીતથી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે આશાનું નવું કિરણ ખીલ્યું છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે KKR IPL 2026ના પ્લેઓફ માટે કેવી રીતે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

જીતની હેટ્રિક પ્લેઓફનો દરવાજો ખોલશે

સતત છ હારનો સામનો કર્યા પછી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે આખરે તેમની જીતની લય મેળવી છે. KKRએ સતત ત્રણ મેચ જીતીને પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રાખી છે. પોઈન્ટ ટેબલની દ્રષ્ટિએ, KKR પાસે હાલમાં 9 મેચમાંથી 7 પોઈન્ટ છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, તેનો એક વધારાનો પોઈન્ટ અન્ય ટીમો માટે માથાનો દુખાવો સાબિત થઈ શકે છે.

KKR પ્લેઓફ માટે કેવી રીતે ક્વોલિફાય થઈ શકે ?

KKR આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી 9 મેચ રમી છે. તેમાંથી 5 મેચમાં તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે 3માં વિજય મેળવ્યો છે. વધુમાં પંજાબ કિંગ્સ સામેની તેમની મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતેની તે ખાસ મેચમાં KKRની સ્થિતિ અત્યંત અનિશ્ચિત હતી અને એવું લાગતું હતું કે પંજાબ સરળતાથી મેચ જીતી જશે. જોકે, વરસાદે દખલ કરી અને મેચ રદ કરવામાં આવી. પરિણામે બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો. આ એક પોઈન્ટ કોલકાતાને પ્લેઓફમાં લઈ જઈ શકે છે.

હકીકતમાં KKR પાસે હજુ 5 મેચ રમવાની બાકી છે. જો તેઓ આ બધી મેચ જીતી જાય છે, તો તેમના 17 પોઈન્ટ થઈ જશે અને રહાણેની ટીમ પ્લેઓફમાં સરળતાથી સ્થાન મેળવી લેશે. જો કે, એક મેચ હારે તો પણ ચાન્સ રહેશે. 4 જીત સાથે તેમના 15 પોઈન્ટ થઈ જશે. જો કોઈ અન્ય ટીમ 14 પોઈન્ટ સાથે પોતાનું અભિયાન પૂરું કરે છે, તો KKR ને તે વધારાના પોઈન્ટને કારણે ફાયદો થશે.

KKRની બાકીની મેચો :

શુક્રવાર, 8 મે: દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે (અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ)
બુધવાર, 13 મે: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે (રાયપુર)
શનિવાર, 16 મે: ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે (ઇડન ગાર્ડન્સ)
બુધવાર, 20 મે: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે (ઇડન ગાર્ડન્સ)
રવિવાર, 24 મે: દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે (ઇડન ગાર્ડન્સ)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
KKRKKR Playoff ScenarioKKR vs SRHKKR Playoff qualification ScenarioKolkata Knight Riders

Trending news