IPL 2026 ઓક્શન પહેલા LSGની મોટી ચાલ, આ દિગ્ગજને ટીમમાં કર્યો સામેલ
IPL 2026 : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સિઝન માટે 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં ઓક્શન થશે. તે પહેલા લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG)એ તેમની ટીમમાં એક દિગ્ગજને સામેલ કર્યો છે.
IPL 2026 : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL 2026)ની 19મી સિઝન પહેલા બધી ટીમો તેમના બાકીના સ્થાનો ભરવા માટે ઓક્શનમાં ખેલાડીઓ ખરીદશે. રિષભ પંતની આગેવાની હેઠળ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે ઓક્શન પહેલા તેની ટીમમાં એક દિગ્ગજને સામેલ કર્યો છે. જો કે, આ ખેલાડીની ટીમમાં નથી, પરંતુ કોચિંગમાં છે. LSGએ કાર્લ ક્રોને સ્પિન બોલિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે મંગળવારે પોસ્ટ કરી હતી કે કાર્લ ડેનિયલ ક્રો આગામી IPL સીઝન માટે સ્પિન બોલિંગ કોચ રહેશે. તેમણે અગાઉ KKRના સ્પિન બોલિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી હતી, જેમના કોચિંગ હેઠળ વરુણ ચક્રવર્તી અને સુનીલ નારાયણે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું.
ઇંગ્લેન્ડના કાર્લ ક્રોની ક્રિકેટ કારકિર્દી વિશે વાત કરીએ તો, તેમણે ક્યારેય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી નથી. તેમણે 42 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 60 વિકેટ અને 40 લિસ્ટ A મેચોમાં 33 વિકેટ લીધી હતી. તેમણે એક T20 મેચ પણ રમી હતી, જોકે તેમણે તેમાં બોલિંગ કરી નહોતી, બેટથી 9 રન બનાવ્યા હતા.
આજે કાર્લ ક્રોનો 50મો જન્મદિવસ
કાર્લ ક્રો લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના સ્પિન બોલિંગ કોચ બનશે તેવા સમાચાર ઘણા દિવસોથી ચાલી રહ્યા હતા, પરંતુ મંગળવારે તેમના 50મા જન્મદિવસ પર એક પોસ્ટમાં સત્તાવાર રીતે તેની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ કોચિંગ વિભાગ
- ક્રિકેટ ડિરેક્ટર - ટોમ મૂડી
- સ્ટ્રેટેજિક એડવાઈઝર - કેન વિલિયમસન
- કોચ - જસ્ટિન લેંગર
- સહાયક કોચ - લાન્સ ક્લુઝનર
- બોલિંગ કોચ - ભરત અરુણ
- સ્પિન બોલિંગ કોચ - કાર્લ ક્રો
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે ઓક્શનમાં 6 ખેલાડીઓ ખરીદવા પડશે
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે આઈપીએલ ઇતિહાસના સૌથી મોંઘા ખેલાડી રિષભ પંત (27 કરોડ રૂપિયા) સહિત 19 ખેલાડીઓને રિટેન કર્યા છે. આઈપીએલ 2026ના ઓક્શનમાં લખનૌ મહત્તમ 6 ખેલાડીઓ ખરીદી શકે છે, ટીમમાં વિદેશી ખેલાડીઓ માટે ચાર ખાલી જગ્યાઓ છે. એલએસજી પાસે 22.95 કરોડ રૂપિયા બાકી છે.
