IPL 2026 : લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની હાર માટે આ ખેલાડી સૌથી મોટો વિલન સાબિત થયો હતો. એક જ ઓવરમાં તેણે 32 રન આપ્યા હતા. રવિવારે રમાયેલી IPL 2026ની મેચમાં પંજાબ કિંગ્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 54 રનથી હરાવ્યું હતું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:49 AM IST
  • પંજાબ કિંગ્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 54 રનથી હરાવ્યું
  • લખનૌની હારનો સૌથી મોટો વિલન માર્કરમ સાબિત થયો
  • માર્કરમે એક ઓવરમાં જ 32 રન આપ્યા હતા

6,6,6,6,6... લખનૌની હારનો સૌથી મોટો વિલન સાબિત થયો આ ખેલાડી, એક જ ઓવરમાં આપ્યા 32 રન

IPL 2026 : રવિવારે રમાયેલી મેચમાં પંજાબ કિંગ્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 54 રનથી હરાવ્યું હતું. મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા પંજાબ કિંગ્સે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 254 રન બનાવ્યા, જેનાથી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને જીતવા માટે 255 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. જવાબમાં LSG 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 200 રન જ બનાવી શકી અને 54 રનથી મેચ હારી ગયું. આ હાર માટે આ ખેલાડી સૌથી મોટો વિલન સાબિત થયો.

લખનૌની હારનો સૌથી મોટો વિલન

ઓલરાઉન્ડર એડન માર્કરમ LSGની 54 રનની હાર માટે જવાબદાર ગણી શકાય. રવિવારે પંજાબ કિંગ્સ સામે રમાયેલી IPL મેચ દરમિયાન એક જ ઓવરમાં ઓફ સ્પિનર એડન માર્કરમે એક જ ઓવરમાં 32 રન આપ્યા હતા. પંજાબ કિંગ્સે આ મેચમાં LSGને 54 રનથી હરાવ્યું હતું. એક ઓવરમાં 32 રન આપીને એડન માર્કરમ લખનૌની હારનો સૌથી મોટો વિલન બન્યો હતો. આ સાથે એડન માર્કરમના નામે હવે એક શરમજનક રેકોર્ડ નોંધાઈ ગયો છે. એડન માર્કરમ IPLના ઇતિહાસમાં LSG માટે સૌથી મોંઘી ઓવર ફેંકનાર બોલર બની ગયો છે.

એક જ ઓવરમાં 32 રન

પંજાબ કિંગ્સની ઇનિંગની 13મી ઓવરમાં અને તેના સ્પેલની પહેલી ઓવરમાં એડન માર્કરામે 32 રન આપ્યા. આ ઓવર દરમિયાન, પંજાબ કિંગ્સના બેટ્સમેન પ્રિયાંશ આર્ય અને કૂપર કોનોલીએ કુલ 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. એડન માર્કરામ પહેલા આ અનિચ્છનીય રેકોર્ડ રવિ બિશ્નોઈના નામે હતો. 2022 IPL સીઝનમાં એલિમિનેટર મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે રમતી વખતે રવિ બિશ્નોઈએ 27 રન આપ્યા હતા. શાનદાર બેટિંગ કરતા કૂપર કોનોલી અને પ્રિયાંશ આર્યએ બીજી વિકેટ માટે માત્ર 80 બોલમાં 182 રનની શાનદાર ભાગીદારી નોંધાવી.

પ્રિયાંશ આર્ય અને કૂપર કોનોલીએ તબાહી મચાવી

આઈપીએલના ઇતિહાસમાં આ ફક્ત ત્રીજી વખત છે જ્યાં પંજાબ કિંગ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી જોડીએ 150થી વધુ રનની ભાગીદારી કરી છે. આ પહેલા કેએલ રાહુલ અને મયંક અગ્રવાલે 2020માં 183 રનની ભાગીદારી કરી હતી. દરમિયાન 2011માં એડમ ગિલક્રિસ્ટ અને શોન માર્શે 206 રન ઉમેર્યા હતા. શાનદાર બેટિંગ કરતા કોનોલીએ માત્ર 46 બોલમાં 87 રનની શક્તિશાળી ઇનિંગ રમી. તેની ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગા અને 7 જબરદસ્ત છગ્ગા હતા. 

બીજી તરફ પ્રિયાંશે માત્ર 37 બોલનો સામનો કરીને 93 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. પ્રિયાંશે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 4 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા. જોકે, શાનદાર ફોર્મમાં રહેલા પ્રભસિમરન સિંહ આ મેચમાં ખાતું ખોલાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યો. મોહમ્મદ શમીએ પ્રભસિમરનની વિકેટ લીધી. આ દરમિયાન કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર ફક્ત 5 રન જ બનાવી શક્યો. નેહલ વાઢેરા 7 બોલમાં 13 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો, જે એમ. સિદ્ધાર્થની બોલિંગમાં નિકોલસ પૂરન દ્વારા કેચ આઉટ થયો.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

