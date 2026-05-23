/મેચના ગણતરીના કલાકો પહેલા પંજાબ કિંગ્સ માટે ગુડ ન્યૂઝ... LSGનો સ્ટાર બેટ્સમેન નહીં રમે છેલ્લી મેચ, જાણો શું છે કારણ

Mitchell Marsh : IPL 2026ની 68મી મેચ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે રમાનારી છે. લખનૌના ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાનારી આ મેચ પહેલા LSGને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમનો ઓપનિંગ બેટ્સમેન મિશેલ માર્શ આ મેચમાં રમશે નહીં. જેના કારણે લખનૌની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. તો પંજાબ કિંગ્સ માટે આ સારા સમાચાર છે.
માર્શ કેમ નથી રમી રહ્યો ?
મિશેલ માર્શ કેમ નથી રમી રહ્યો તે અંગે હજુ સુધી ફ્રેન્ચાઇઝ તરફથી કોઈ અપડેટ આવ્યું નથી. જો કે, એવું માનવામાં આવે છે કે તે પાકિસ્તાન સામેની આગામી ODI શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં જોડાવા માટે રવાના થયો છે. તેને ત્રણ મેચની શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ODI શ્રેણી 30 મેથી શરૂ થવાની છે.
માર્શનું શાનદાર પ્રદર્શન
આ સિઝનમાં માર્શ લખનૌનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર રહ્યો છે. તેણે 13 મેચમાં 43.30ની સરેરાશથી 563 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 163.18 રહ્યો છે. માર્શની IPL કારકિર્દીની આ શ્રેષ્ઠ સિઝન રહી છે. હવે માર્શ, માર્કરામ અને મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે ગેરહાજર હોવાથી ઇનિંગ્સ શરૂ કરવાની જવાબદારી કેપ્ટન રિષભ પંત, યુવા બેટ્સમેન આયુષ બદોની અથવા નિકોલસ પૂરણ પર આવશે.
શું પંત ઓપનિંગ કરવા આવશે ?
રિષભ પંતે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 6 વખત ઇનિંગ્સ ઓપન કરી છે અને 132 રન બનાવ્યા છે. તેનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર 69 રન છે. પંત હાલમાં આ ભૂમિકા માટે સૌથી મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. છેલ્લી વખત તેણે 1 એપ્રિલ, 2026ના રોજ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) સામે ઓપનિંગ કર્યું હતું, પરંતુ તે ફક્ત 7 રન જ બનાવી શક્યો હતો. આ પહેલા 2025માં તેણે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે 18 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ પહેલાથી જ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. 13 મેચમાં ફક્ત 4 જીત સાથે તેઓ પોઈન્ટ ટેબલમાં ખૂબ જ નીચે છે.