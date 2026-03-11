IPL પર નવું સંકટ ! ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવામાં થઈ શકે છે વિલંબ, ચેરમેન અરુણ ધુમલે આપ્યું મોટું અપડેટ
IPL 2026 : મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષની અસર હવે ભારત પર પણ પડી રહી છે. દેશમાં LPGની અછત ઉભી થઈ રહી છે. આ દરમિયાન IPLના ચેરમેન અરુણ ધુમલે IPLના આયોજનને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
- મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષની હવે ભારત પર અસર
- ભારતમાં પેટ્રોલિયમ અને LPG સપ્લાય પર અસર
- LPG અછતના કારણે IPLના આયોજન પર પણ સંકટ
IPL 2026 : ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુએસ-ઈઝરાયલ સંઘર્ષની અસર ભારત પર પણ જોવા મળી રહી છે. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવની અસર હવે ભારતમાં પેટ્રોલિયમ અને એલપીજી સપ્લાય પર પડી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ પરિસ્થિતિ 28 માર્ચે બેંગલુરુમાં શરૂ થનારી આઈપીએલ 2026 પર પણ અસર કરી શકે છે. જોકે, દેશમાં સંભવિત એલપીજીની અછત અંગે ચિંતા વચ્ચે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલમાં આવી કોઈ પરિસ્થિતિ નથી.
ભારત પર કેટલી અસર ?
ચેન્નાઈ અને બેંગલુરુ જેવા મુખ્ય શહેરોમાં હોટેલ માલિકોના સંગઠનોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે તેમનો એલપીજી સ્ટોક ફક્ત એક કે બે દિવસ ચાલે તેટલો જ છે. પરિણામે ઘણી હોટલોએ ગેસ બચાવવા માટે મેનુમાં વસ્તુઓ ઘટાડવાનું શરૂ કર્યું છે. સોમવારે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં, સ્થાનિક અને આવશ્યક બિન-ઘરેલું સેવાઓ માટે એલપીજી સપ્લાયને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન આઈપીએલના ચેરમેન અરુણ ધુમલે જણાવ્યું હતું કે લીગ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે.
IPL ચેરમેને શું કહ્યું ?
IPL ચેરમેન અરુણ ધુમલે જણાવ્યું હતું કે બોર્ડ પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું, અમે પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી રહ્યા છીએ. આ ઝડપથી વિકસતી પરિસ્થિતિ છે, તેથી ચોક્કસ કંઈ કહેવું મુશ્કેલ છે. જરૂર પડ્યે આગળના નિર્ણયો લેવામાં આવશે. જોકે, ટુર્નામેન્ટનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
બોર્ડ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે કે IPL મેચો ચૂંટણીઓ સાથે ટકરાય નહીં, કારણ કે લીગ 28 માર્ચે શરૂ થવાની છે. જો કે, જો વર્તમાન પરિસ્થિતિ યથાવત રહે તો, BCCI અને IPL મેનેજમેન્ટને મોટો નિર્ણય લેવો પડી શકે છે. આ ફક્ત લીગ જ નહીં પરંતુ ઉદ્યોગ, હોસ્પિટલો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જેવા ઘણા અન્ય ક્ષેત્રોને પણ અસર કરી શકે છે.
IPLની તૈયારીઓ શરૂ
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવની ક્રિકેટ ટીમોની મુસાફરી પર પણ અસર પડી છે. આ જ કારણ છે કે ઝિમ્બાબ્વે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમો હજુ પણ ભારતમાં છે. આ સંઘર્ષે તેમના દેશોમાં હવાઈ રૂટને અસર કરી છે. દરમિયાન IPL માટેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ઘણી ફ્રેન્ચાઇઝી વિવિધ શહેરોમાં પ્રેક્ટિસ સેશન ગોઠવી રહી છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો કેમ્પ ઘણા દિવસોથી ચાલી રહ્યો છે, જેમાં હાઇ-પર્ફોર્મન્સ સેન્ટરમાં દરરોજ આશરે 10 ખેલાડીઓ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. પંજાબ કિંગ્સે પણ ધર્મશાલામાં પોતાનો કેમ્પ શરૂ કર્યો છે, જેમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આશરે 10 ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે.
