/મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ IPL 2026માંથી બહાર, RCB સામેની હાર બાદ કેપ્ટન સૂર્યાએ કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું ?

Suryakumar Yadav Statement : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગયું છે. તેને RCB સામે 2 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હાર બાદ સૂર્યકુમાર યાદવે મોટું નિવેદન આપ્યું હતું અને હારના કારણો જણાવ્યા હતા.
Suryakumar Yadav Statement : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ IPL 2026 પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. રાયપુરમાં RCB સામેની હાર બાદ MI ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. આ સિઝન તેમના માટે નિરાશાજનક સાબિત થઈ છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામેની મેચ છેલ્લા બોલ સુધી ગઈ હતી, પરંતુ MI જીતી શક્યું નહોતું. હાર બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ સ્પષ્ટપણે નિરાશ દેખાયો હતો. તેણે ટીમના બેટિંગ પ્રદર્શન અને અંતિમ ઓવરમાં બોલિંગને હારના કારણ ગણાવ્યું. આ ઉપરાંત તેણે MIના IPL 2026માંથી બહાર થવાના મુખ્ય કારણો પણ જણાવ્યા હતા.
RCBએ મેચ 2 વિકેટથી જીતી
પહેલા બેટિંગ કરતા MI એ 167 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં RCBએ સારી બેટિંગ કરી પરંતુ નિયમિત અંતરાલે વિકેટ ગુમાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. અંતિમ ઓવરમાં RCBને જીતવા માટે 15 રનની જરૂર હતી, જે અશક્ય લાગતું હતું, કારણ કે કોઈ સેટ બેટ્સમેન ક્રીઝ પર નહોતો, છતાં RCBએ સફળતાપૂર્વક ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને બે વિકેટથી શાનદાર જીત નોંધાવી હતી.
બાવાને અંતિમ ઓવર આપવા અંગે સૂર્યાએ શું કહ્યું ?
સૂર્યકુમાર યાદવે જણાવ્યું કે, પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન રાજ અંગદ બાવા અસાધારણ રીતે સારી બોલિંગ કરી રહ્યો હતો. આ જ કારણસર અંતિમ ઓવર ફેંકવાની જવાબદારી તેને સોંપવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે, રાજ અંગદ બાવા સમગ્ર સિઝન દરમિયાન સતત અને અસરકારક રીતે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો હતો અને જ્યારે પણ અમે તેને જોતા હતા, ત્યારે તે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી ઓલરાઉન્ડર દેખાતો હતો. તેથી જ અમે તેને એક કે બે ઓવર આપવાનું નક્કી કર્યું. તેણે અંતિમ ઓવર ફેંકવાની જવાબદારી લીધી અને લગભગ તેણે આ જવાબદારી પુરી કરી હતી.
હારનું કારણ જણાવ્યું
સૂર્યકુમાર યાદવનું માનવું છે કે મુંબઈની બેટિંગ લાઇનઅપે 10-15 રન ઓછા બનાવ્યા હતા અને મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં વિકેટ ગુમાવી હતી. જોકે, નમન ધીર અને તિલક વર્માએ જે રીતે બેટિંગ કરી તે શાનદાર હતી.
IPLમાંથી MIના બહાર થવા પર સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે, મને લાગે છે કે આપણે ફક્ત કોશિશ કરી શકીએ છીએ. અમે અમારું સંપૂર્ણ બેસ્ટ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો અને જ્યારે પણ અમને તક મળશે, ત્યારે અમે બરાબર તે જ કરીશું. અમે આ પરિસ્થિતિમાં રહેવા માટે ટેવાયેલા નથી અને તે સહન કરવું સરળ રહેશે નહીં.
આગામી સિઝનમાં વાપસી કરીશું
સૂર્યકુમાર યાદવે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે MI આગામી સિઝનમાં મજબૂત વાપસી કરશે. તેણે કહ્યું કે, અમે આ સિઝનમાં ઘણું શીખ્યા અને અમે આવતા વર્ષે વધુ મજબૂત રીતે વાપસી કરીશું.