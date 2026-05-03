મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ CSK સામે હાર્યા પછી પણ પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે ? 5 પોઈન્ટમાં સમજો સંપૂર્ણ સમીકરણ
Mumbai Indians : IPL 2026માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમ વધુ એક મેચ હારી ગઈ છે. શનિવારે CSKએ MIને 8 વિકેટે હરાવ્યું હતું. આ હાર સાથે 9 મેચમાં મુંબઈની આ 7મી હાર છે, તેથી હવે મુંબઈ માટે પ્લેઓફમાં પહોંચવું લગભગ અશક્ય બની ગયું છે.
Mumbai Indians : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે 8 વિકેટથી મળેલી કારમી હારથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની પ્લેઓફની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે. આ હાર બાદ મુંબઈની સ્થિતિ અત્યંત અનિશ્ચિત બની ગઈ છે. 9 મેચમાં મુંબઈનો આ 7મો પરાજય છે, જેના કારણે તેના ફક્ત 4 પોઈન્ટ છે. તેઓ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં 9મા સ્થાને છે અને આ તબક્કે ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવું એ કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નહીં હોય.
પ્લેઓફની રેસ અત્યંત મુશ્કેલ
આ મેચ પહેલા મુંબઈની સ્થિતિ પહેલાથી જ ખરાબ હતી, પરંતુ CSK સામેની હારથી તેમની પ્લેઓફ શક્યતાઓ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પાસે હવે લીગ સ્ટેજમાં ફક્ત 5 મેચ બાકી છે. જો મુંબઈ પોતાની બાકીની પાંચેય મેચ જીતી લે તો પણ, તેઓ મહત્તમ 14 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકે છે. પાછલી સીઝનના ટ્રેન્ડ્સ પર નજર કરીએ તો, પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે સામાન્ય રીતે 16 પોઈન્ટ જરૂરી છે. પરિણામે, 14 પોઈન્ટ સાથે ક્વોલિફાય થવું સંપૂર્ણપણે અન્ય ટીમોના પરિણામો અને તેમના સંબંધિત નેટ રન રેટ પર આધાર રાખે છે.
નેટ રન રેટ બન્યો મોટો વિલન
પોઈન્ટ ટેબલ પર એક નજર નાખતા જોવા મળે છે કે મુંબઈનો નેટ રન રેટ (-0.784) પહેલાથી જ ઘણો ખરાબ હતો અને આ હાર પછી તે વધુ નીચે ગયો છે. પ્લેઓફની રેસમાં રહેવા માટે મુંબઈએ બાકીની બધી મેચો જીતવી જ પડશે નહીં પરંતુ નોંધપાત્ર માર્જિનથી જીત પણ મેળવવી પડશે જેથી તેનો નેટ રન રેટ પોઝિટિવ થાય. જો 14 પોઈન્ટના આંકડા પર ટાઈ-બ્રેકરની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો મુંબઈનો નબળો નેટ રન રેટ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થનારી પહેલી ટીમમાં સામેલ થઈ શકે છે.
મુંબઈનું કિસ્મત અન્ય ટીમો પર ટકેલું
મુંબઈએ હવે પ્રાર્થના કરવી પડશે કે હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ઉપર રહેલી ટીમો તેમની બાકીની મેચોમાં સતત હારે. ખાસ કરીને મુંબઈએ આશા રાખવી પડશે કે ચોથા સ્થાન માટે સ્પર્ધા કરતી ટીમ 14 પોઈન્ટના આંકડાને પાર કરવામાં સફળ ન થાય. હાલમાં, પંજાબ કિંગ્સ અને આરસીબી જેવી ટીમો ખૂબ જ મજબૂત સ્થિતિમાં છે, જેના કારણે મુંબઈનો આગળનો માર્ગ લગભગ અશક્ય લાગે છે.
શું મુંબઈ ફરી એકવાર વાપસી કરશે ?
ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ઘણીવાર અશક્ય લાગતી પરિસ્થિતિઓમાંથી વાપસી કરી છે. જોકે, IPL 2026માં તેમના બોલિંગ અને બેટિંગ વિભાગ બંને નિસ્તેજ દેખાય છે. સૂર્યકુમાર યાદવનું ખરાબ ફોર્મ, બોલિંગ આક્રમણમાં બુમરાહને ટેકો ન મળવાની સાથે ટીમ પર ભારે અસર કરી રહ્યું છે. હવે પ્રશ્ન એ રહે છે કે શું હાર્દિક પંડ્યાની કેપ્ટનશીપ હેઠળની આ ટીમ આગામી પાંચ મેચોમાં કોઈ ચમત્કાર કરી શકશે ?
