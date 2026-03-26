IPL 2026 પહેલા BCCIનો મોટો નિર્ણય, આ વર્ષે નહીં યોજાય ઓપનિંગ સેરેમની, જાણો શું છે કારણ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:01 PM IST
  • IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં એક મોટા સમાચાર
  • BCCIએ આ વખતે ઓપનિંગ સેરેમની ન યોજવાનો લીધો નિર્ણય
  • એક દુ:ખદ ઘટનાને કારણે લેવાયો નિર્ણય

Trending Photos

IPL 2026 Opening Ceremony : IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અપડેટ સામે આવી છે. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, BCCIએ આ વખતે ઓપનિંગ સેરેમની ન યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે. આનો મતલબ કે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં RCB અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે યોજાનારી મેચ પહેલા કોઈપણ પ્રકારના ઉજવણીના કાર્યક્રમો યોજાશે નહીં. 

Add Zee News as a Preferred Source

દર વર્ષે IPLની ઓપનિંગ મેચ પહેલા એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં સ્ટાર કલાકારો, ગાયકો અને ડાન્સરો દ્વારા પ્રદર્શન કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા સેરેમની નહીં યોજવાનો નિર્ણય કેમ લેવામાં આવ્યો છે. 

એક દુ:ખદ ઘટનાને કારણે લેવાયો નિર્ણય

2025માં RCB ટીમે તેમની પ્રથમ ચેમ્પિયનશિપ જીતીને 17 વર્ષના ટાઇટલ દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો હતો. જો કે, જીતના જશ્ન દરમિયાન ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર થયેલી નાસભાગમાં 11 નિર્દોષ લોકોના મોત થયા હતા. ત્યારે આ વ્યક્તિઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે RCB એ આ વર્ષે ઓપનિંગ મેચ પહેલા મૌન પાળવાનું નક્કી કર્યું છે. વધુમાં સ્ટેડિયમની અંદરની 11 સીટ તેમની યાદમાં કાયમ માટે ખાલી રહેશે. અહેવાલો અનુસાર, આ દુ:ખદ ઘટનાને કારણે જ BCCIએ આ નિર્ણય લીધો છે. ગયા વર્ષે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમમાં ઓપનિંગ સેરેમની યોજાઈ હતી.

આ બાબતે BCCI સેક્રેટરીએ શું કહ્યું ?

BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું કે, ગયા વર્ષે 4 જૂને બનેલી દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાને કારણે આ વખતે IPLની શરૂઆતમાં કોઈ પણ કાર્યક્રમ યોજાશે નહીં. BCCI ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત નિમિત્તે કોઈપણ સાંસ્કૃતિક કે મનોરંજન કાર્યક્રમનું આયોજન કરશે નહીં. BCCI અને IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ આ વખતે ભવ્ય ક્લોઝિંગ સેરેમની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમ 31 મેના રોજ ફાઇનલના દિવસે યોજાશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
ipl 2026ipl opening ceremonyopening ceremony cancelledBCCI

Trending news