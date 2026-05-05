/ઓરેન્જ કેપની રેસમાં નવો વળાંક, 4 બેટ્સમેનોએ 400 રનનો આંકડો પાર કર્યો

IPL 2026 : ઓરેન્જ કેપ માટેની રેસ હવે વધુ તીવ્ર બની ગઈ છે. ચાર બેટ્સમેન એવા છે, જે 400 રનનો આંકડો પાર કરવામાં સફળ રહ્યા છે. અભિષેક શર્મા હાલમાં ટોચના સ્થાને છે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં તેનું સ્થાન છીનવાઈ શકે તો નવાઈ નહીં.
IPL 2026 : IPLમાં ઓરેન્જ કેપ તે ખેલાડીને આપવામાં આવે છે જેણે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હોય. આ કેપ વારંવાર બદલાતી રહે છે, પરંતુ હવે તેની રેસ ખૂબ જ રસપ્રદ બની રહી છે. અત્યાર સુધીમાં ચાર બેટ્સમેન 400થી વધુ રન બનાવવામાં સફળ રહ્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, તેમાંથી ફક્ત એક વિદેશી ખેલાડી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે હાલમાં ઓરેન્જ કેપ માટે કયા ખેલાડીઓ રેસમાં છે.
અભિષેક શર્માએ IPL 2026માં અત્યાર સુધી સૌથી વધુ રન બનાવ્યા
હાલમાં IPL 2026માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી અભિષેક શર્મા છે. તેણે અત્યાર સુધી રમેલી 10 મેચમાં 440 રન બનાવ્યા છે. તે હાલમાં 206.57ના પ્રભાવશાળી સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવી રહ્યો છે. આજની તારીખમાં તેણે 41 ચોગ્ગા અને 32 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. જો કે, એવું લાગે છે કે તે આ કેપને લાંબા સમય સુધી જાળવી શકશે નહીં. આનું કારણ એ છે કે દિલ્હી કેપિટલ્સનો કેએલ રાહુલ તેના માટે તૈયાર છે. કેએલ રાહુલે અત્યાર સુધી રમેલી 9 મેચોમાં 433 રન બનાવ્યા છે. તેણે 185.84ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા છે. જેમાં 42 ચોગ્ગા અને 24 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તે અભિષેકથી માત્ર 7 રન પાછળ છે.
ટોપ 5માં એકમાત્ર વિદેશી ખેલાડી
સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં ત્રીજું નામ હેનરિક ક્લાસેન છે. તેણે 10 મેચમાં 425 રન બનાવ્યા છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 156.83 છે. તેણે 33 ચોગ્ગા અને 19 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. તે ટોપ 5ની યાદીમાં સ્થાન મેળવનાર એકમાત્ર વિદેશી બેટ્સમેન છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ પણ અત્યાર સુધી 400 રનનો આંકડો પાર કર્યો છે. વૈભવે 10 મેચમાં 404 રન બનાવ્યા છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ આશ્ચર્યજનક રીતે 237.65 છે. તેણે 35 ચોગ્ગા અને 37 છગ્ગા ફટકાર્યા છે, જે બધા ખેલાડીઓમાં સૌથી વધુ છે.
ટોપ 5 બેટ્સમેનોમાં સાઈ સુદર્શનનો પણ સમાવેશ
આ ટોચના ચાર બેટ્સમેન પછી સાઈ સુદર્શનનું નામ યાદીમાં આવે છે. તેણે 10 મેચમાં 385 રન બનાવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં તે 158.44ના સ્ટ્રાઇક રેટથી સ્કોર કરી રહ્યો છે. તેણે 38 ચોગ્ગા અને 18 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. દરમિયાન નવા ખેલાડીઓ મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છે અને આ રેસને નવો વળાંક આપી રહ્યા છે. એવી અપેક્ષા છે કે આજ રાત સુધીમાં સ્ટેન્ડિંગમાં વધુ ફેરફાર થશે.