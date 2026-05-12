/IPL 2026 : પ્લેઓફમાં ક્વોલિફાય થવા માટે કઈ ટીમને કેટલી જીતની જરૂર ? જાણો પોઈન્ટ ટેબલનું સંપૂર્ણ સમીકરણ

IPL Playoff Qualification Scenario : IPL 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, લીગ તબક્કામાં ફક્ત થોડી જ મેચો બાકી છે. હાલમાં આઠ ટીમો પ્લેઓફ માટે રેસમાં છે. ત્યારે પ્લેઓફમાં ક્વોલિફાય થવા માટે કઈ ટીમને કેટલી જીતની જરૂર છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
IPL Playoff Qualification Scenario : IPL 2026ની પ્લેઓફ માટેની સ્પર્ધા અતિ રોમાંચક બની ગઈ છે. હજુ 15 મેચ બાકી છે, આઠ ટીમો ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવા માટે મજબૂત રીતે રેસમાં છે. RCB, SRH અને GT જેવી ટીમો ટોચના સ્થાનો પર કબજો કરવા છતાં હજુ સુધી તેઓ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થયા, જ્યારે KKR અને DC જેવી ટીમો માટે હજુ પણ પ્લેઓફમાં ક્વોલિફાય માટે આશા જીવંત છે.
લીગ મેચો અંતિમ તબક્કામાં
IPL 2026નો લીગ તબક્કો તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, જેમાં દરેક ટીમ પાસે 2-3 મેચ બાકી છે. IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે અને તેઓ પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. જોકે, અન્ય બધી ટીમો એક યા બીજી રીતે દાવેદારીમાં છે. દરેક ટીમ માટેનું સમીકરણ અલગ છે. RCB, SRH અને GTને પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે તેમની છેલ્લી ત્રણ મેચોમાંથી ઓછામાં ઓછી એકમાં વિજય મેળવવાની જરૂર છે.
CSK અને RR સહિતની અન્ય ટીમોને પણ તક
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, રાજસ્થાન રોયલ્સ અને પંજાબ કિંગ્સે IPL 2026માં અત્યાર સુધીમાં 6 મેચ જીતી છે. પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે તેમને તેમની બાકીના ત્રણ મેચોમાંથી ઓછામાં ઓછી બે જીતની જરૂર છે. IPL 2026માં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ પાસે 4 મેચ બાકી છે અને અજિંક્ય રહાણેની ટીમને ક્વોલિફાય થવા માટે તે બધી જીતવાની જરૂર છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ પણ પ્લેઓફની રેસમાં છે, જોકે તેની ક્વોલિફાય થવાની સંભાવના માત્ર 0.5% છે.
આજે જીતશે તે પ્લેઓફમાં !
આજે IPL 2026માં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ટકરાશે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. હૈદરાબાદ અને ગુજરાત બંનેએ પોતપોતાની અગાઉની મેચ જીતી છે. તેથી આ મેચ રોમાંચક બનવાની અપેક્ષા છે. બંને ટીમોને પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન મેળવવા માટે આ મેચ મહત્તપૂર્ણ છે, જે ટીમ જીતશે તેના માટે પ્લેઓફનો રસ્તો સાફ થઈ જશે.