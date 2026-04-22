IPL Playoff Scenario : IPL પ્લેઓફની રેસમાં ત્રણ ટીમો આગળ, ચોથા સ્થાન માટે આ ટીમો વચ્ચે જંગ
IPL Playoff Scenario : IPL 2026માં પ્લેઓફ માટેનો જંગ હવે શરૂ થવાનો છે. દરેક મેચ મહત્વપૂર્ણ છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે કઈ ટીમો હાલમાં આગળ વધી રહી છે અને કઈ પાછળ પડી રહી છે.
- પંજાબ કિંગ્સનું પ્લેઓફમાં સ્થાન લગભગ નિશ્ચિત
- RCB અને રાજસ્થાન રોયલ્સ પણ હાલમાં સેફ ઝોનમાં
- SRH, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે જંગ
IPL Playoff Scenario : IPL 2026માં અત્યાર સુધીમાં 31 મેચ રમાઈ છે. આનો અર્થ એ છે કે પ્લેઓફ માટેનો જંગ શરૂ થવાનો છે. બધી ટીમો છ થી સાત મેચ રમી છે, જે દર્શાવે છે કે ટુર્નામેન્ટ તેના અડધા ભાગ સુધી પહોંચી ગઈ છે અથવા પહોંચવાની ખૂબ નજીક છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી મેચોના આધારે એવું કહી શકાય કે ત્રણ ટીમો પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવાની અણી પર છે એટલે કે જંગ હવે તે અંતિમ બાકી રહેલા સ્થાન માટે રહેશે. અહીંથી દરેક મેચ નિર્ણાયક રહેશે. નાની મોટી ભૂલ પણ ટીમને ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી શકે છે.
પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવા ઓછામાં ઓછા 16 પોઈન્ટની જરૂર
પ્લેઓફ સમીકરણો સમજવા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે ટીમ કેટલા પોઈન્ટ મેળવી લે તો ટોપ-4માં સ્થાન નિશ્ચિત માની શકાય. એક જ IPL સીઝનમાં દરેક ટીમને 14 મેચ રમવાની તક મળે છે. આમાંથી કોઈપણ ટીમ જે 16 પોઈન્ટ મેળવે છે તે પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન લગભગ નિશ્ચિત ગણી શકે છે. જ્યારે ટીમો ક્યારેક ફક્ત 14 પોઈન્ટ સાથે પ્લેઓફમાં પહોંચી છે, ત્યારે આવા કિસ્સાઓમાં નેટ રન રેટ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. 16 પોઈન્ટ મેળવવાનો અર્થ એ છે કે ટીમને આઠ મેચ જીતવાની જરૂર છે. તેનાથી વધુ જીત વધુ સારી સ્થિતિ છે.
પંજાબ ટેબલમાં ટોપ પર
અત્યાર સુધી રમાયેલી મેચોના આધારે એવું લાગે છે કે પંજાબ કિંગ્સે પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન લગભગ મજબૂત કરી લીધું છે. જો કે, ટીમ અહીંથી સતત ત્રણ કે ચાર મેચ હારે નહીં તો. પંજાબે હજુ સુધી એક પણ મેચ હારી નથી, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેઓ અપરાજિત છે. ટીમના હાલમાં 11 પોઈન્ટ છે અને પ્લેઓફમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે તેને ફક્ત ત્રણ વધુ જીતની જરૂર છે. તેના શેડ્યૂલમાં હજુ 8 મેચ બાકી છે, જેમાંથી ત્રણ જીતવી મુશ્કેલ નથી.
RCB અને રાજસ્થાન રોયલ્સ પણ હાલમાં સેફ ઝોનમાં
અન્ય દાવેદારો ખાસ કરીને RCB અને રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફ આગળ વધીએ તો બંને ટીમો શાનદાર ફોર્મ બતાવી રહી છે. જેના કારણે તેઓ પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે લગભગ નિશ્ચિત લાગે છે. RCB અને RR બંને હાલમાં છ મેચ રમી ચૂક્યા છે, જેમણે આઠ પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે ક્વોલિફાય થવા માટે તેમને બાકીની આઠ મેચમાંથી ચાર જીતની જરૂર છે. તેમના વર્તમાન ફોર્મને જોતાં એવું લાગે છે કે ટૂંક સમયમાં ટીમો ટોપ-4માં પહોંચી જશે.
SRH, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે જંગ
આ ત્રણેય ટીમો પણ હાલમાં પ્લેઓફ માટે મજબૂત દાવેદાર છે. પ્લેઓફમાં ચોથા સ્થાનની વાત કરીએ તો હાલ કહી શકાય નહીં કે કઈ ટીમ આવી શકે છે. જો કે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવીને પોઈન્ટ ટેબલ પર ત્રીજા સ્થાન પર કબજો કરવામાં સફળ રહ્યું છે. SRH અત્યાર સુધી સાત મેચ રમી ચૂક્યું છે, જ્યારે હાલમાં આઠ પોઈન્ટ સાથે અન્ય ટીમોએ ફક્ત છ રમી છે. ટીમ હાલમાં ટોપ-4માં છે, પરંતુ તે સ્થાન કેટલો સમય જાળવી શકશે તે આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે.
CSK અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની હાલત ખરાબ, KKRનું અભિયાન લગભગ સમાપ્ત
અન્ય ટીમોને જોતાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ હાલમાં ટોપ-4ની બહાર છે, તેમની પ્લેઓફની આશાઓ જીવંત છે. બંને ટીમોએ તેમની આગામી બે થી ત્રણ મેચ સતત જીતવી પડશે અને સાથે જ તેમના નેટ રન રેટ પર પણ નજર રાખવી પડશે. એક પરિબળ જે આગામી દિવસોમાં વધુને વધુ નિર્ણાયક બનવાનું નક્કી છે. ટેબલમાં વધુ નીચે સીએસકે અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે પરિસ્થિતિ થોડી અનિશ્ચિત લાગે છે. બંને ટીમો પાસે હાલમાં ફક્ત ચાર પોઈન્ટ છે.
અહીંથી એક પણ હાર તેમની પ્લેઓફની આશાઓને ભારે ફટકો આપી શકે છે. તેમને સતત મેચો જીતવી પડશે. તેમને બાકીની આઠ મેચોમાંથી ઓછામાં ઓછી છ જીતવાની જરૂર પડશે. જોકે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે પ્લેઓફની દોડમાંથી બહાર થયું નથી, પરંતુ વધુ એક હાર તેમના અભિયાનને ચોક્કસ અંત સુધી પહોંચાડવા માટે પૂરતી હશે.
આગામી મેચો વધુ રોમાંચક બનશે
એકંદરે એ સ્પષ્ટ છે કે પંજાબ કિંગ્સ, આરસીબી અને રાજસ્થાન રોયલ્સ ખૂબ જ મજબૂત સ્થિતિમાં છે. તો સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે ચોથા સ્થાન માટે જોરદાર જંગ છે. સીએસકે અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને સખત મહેનત કરવી પડશે.
