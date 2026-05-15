/12 મેચ બાકી, 2 ટીમો બહાર, 8 ટીમ માટે હજુ પણ તક... IPL પ્લેઓફ માટે જટિલ સમીકરણ

IPL 2026ના લીગ સ્ટેજમાં હવે 12 મેચ બાકી છે, પરંતુ પ્લેઓફની તસવીર લગભગ સ્પષ્ટ થવા લાગી છે. GT અને RCB 99% આગામી રાઉન્ડમાં પહોંચી ગયા છે, જ્યારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ મજબૂત સ્થિતિમાં છે. મુંબઈ સામે હાર બાદ પંજાબને ઝટકો લાગ્યો છે. કોલકત્તા અને દિલ્હીની આગામી રાઉન્ડમાં પહોંચવાની આશા નહિવત છે.
આઈપીએલ 2026 ની લીગ સ્ટેજ હવે સૌથી રોમાંચક મોડ પર પહોંચી ગઈ છે. હજુ 12 મેચ બાકી છે, પરંતુ પ્લેઓફની રેસમાં ટક્કર જોવા મળી રહી છે. વર્તમાન સમીકરણ પ્રમાણે હજુ ગમે તે પરિણામ આવી શકે છે, એટલે કે તસવીર સંપૂર્ણ રીતે સ્પષ્ટ થઈ નથી.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટોપ-4ની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. બીજીતરફ ગુજરાત ટાઈટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂનું આગામી રાઉન્ડમાં પહોંચવાનું નક્કી છે. આંકડા અનુસાર GTની ટોપ-4મા પહોંચવાની સંભાવના 99.9 ટકા છે, જ્યારે ટોપ-2માં રહેવાની આશા 79.1 ટકા છે. TOIના રિપોર્ટમાં દરેક ટીમને લઈને વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે.
- RCBની વાત કરીએ તો તેની ટોપ-4મા પહોંચવાની સંભાવના 99.3 ટકા છે. પરંતુ ટોપ-2મા જગ્યા બનાવવાની આશા 81.9 ટકા સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે તેને સૌથી મજબૂત દાવેદારોમાં સામેલ કરાવે છે.
- GT એટલે કે ગુજરાત ટાઈટન્સની વાત કરવામાં આવે તો શુભમન ગિલની ટીમ બીજા રાઉન્ડમાં સરળતાથી પહોંચી શકે છે. આ સાથે ટોપ-2 ફિનિશ કરવાની રેસમાં પણ ટાઈટન્સ આગળ છે.
- સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પણ મજબૂત સ્થિતિમાં છે. હૈદરાબાદની ટોપ-4મા ખતમ કરવાની આશા 79.7 ટકા છે, જ્યારે ટોપ-2મા પહોંચવાની આશા 36 ટકા છે. વર્તમાન સ્થિતિમાં ટીમે પ્લેઓફમાંથી બહાર થવા માટે ખરાબ પ્રદર્શન કરવું પડશે.
- પંજાબ કિંગ્સને સતત પાંચમી હારને કારણે નુકસાન થયું છે. પંજાબની ટોપ-4મા પહોંચવાની આશા ઘટીને 43.8 ટકા રહી ગઈ છે. તો ટોપ-2મા પહોંચવાની આશા માત્ર 8.3 ટકા છે. તેવામાં પંજાબે પ્લેઓફમાં પહોંચવા માટે પોતાની બાકીની બંને મેચ ફરજીયાત જીતવી પડશે.
- ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સની સ્થિતિ પણ રસપ્રદ છે. ચેન્નઈની ટોપ-મા પહોંચવાની સંભાવના 56.3 ટકા છે, પરંતુ ટોપ-2મા જગ્યા બનાવવાની તક માત્ર 22.2 ટકા છે.
- રાજસ્થાન રોયલ્સ પણ લગભગ આ સ્થિતિમાં છે. રાજસ્થાનની ટોપ-5મા પહોંચવાની સંભાવના 57 ટકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારે ટોપ-2 ફિનિશની સંભાવના માત્ર 17.9 ટકા છે.
- કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સ માટે સ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ છે. KKRની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવના હવે માત્ર 3.7 ટકા રહી ગઈ છે અને ટીમ ટોપ-2ની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે.
- દિલ્હી કેપિટલ્સની સંભાવના પણ ખતમ માનવામાં આવી રહી છે. દિલ્હીની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવના માત્ર 4.2 ટકા છે. ટીમ વધુમાં વધુ ચોથા સ્થાને પહોંચી શકે છે અને તે પણ ઘણી ટીમો સાથે પોઈન્ટ બરાબરીની સ્થિતિમાં.
આ સંભાવનાઓની ગણતરી બાકીની 12 મેચના આધારે કરવામાં આવી છે. દરેક ટીમ માટે તે જોવામાં આવ્યું છે કે તે કેટલાક સંયોજનોમાં તે એકલી કે સંયુક્ત રૂપથી ટોપ-4 અને ટોપ-2મા ખતમ કરે છે. આ કારણ છે કે હવે દરેક મેચ પ્લેઓફની સ્થિતિ બદલી શકે છે.