/IPL 2026 : 16 પોઈન્ટ હોવા છતાં પ્લેઓફમાંથી બહાર થઈ શકે છે RCB ! આ સમીકરણે વધાર્યું ટીમનું ટેન્શન

RCB Playoffs Equation : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ ટીમ IPL 2026માં ધૂમ મચાવી રહી છે. KKR સામેની તેમની જીત RCBની આ સિઝનમાં 12 મેચોમાં આઠમી જીત હતી. પરિણામે ટીમ 16 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે. RCB પાસે હજુ પણ ટુર્નામેન્ટમાં બે લીગ મેચ બાકી હોવા છતાં પ્લેઓફ માટે તેનું ક્વોલિફિકેશન અનિશ્ચિત છે. RCBના બાકીના ફિક્સ્ચર અંગે એક ચોક્કસ સમીકરણ બની રહ્યું છે, જેના કારણે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનને ટેન્શનમાં આવી જશે.
RCB 16 પોઈન્ટ સાથે પણ પ્લેઓફમાંથી થઈ શકે છે બહાર
સામાન્ય રીતે 16 પોઈન્ટ ધરાવતી ટીમો લીગ સ્ટેજ દરમિયાન પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવે છે. જોકે, 2026 IPLમાં બધી ટીમો વચ્ચે જોરદાર ટક્કર જોવા મળી રહી છે. આ જ કારણ છે કે RCBના 16 પોઈન્ટ હોવા છતાં પ્લેઓફમાંથી બહાર થઈ શકે છે. કારણ એ છે કે, પોઈન્ટ ટેબલ મુજબ, ગુજરાત સહિત ત્રણ અન્ય ટીમો પાસે હજુ પણ કુલ 18 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવાની તક છે. જો આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય, તો RCB બહાર થઈ જશે. પરિણામે RCB માટે તેની બાકીની બંને મેચ જીતવી અનિવાર્ય બની ગઈ છે.
આ ટીમો વધારી શકે છે RCBનું ટેન્શન
RCB સિવાય ગુજરાત ટાઇટન્સના પણ 12 મેચોમાં 16 પોઈન્ટ છે. પરિણામે જો ગુજરાત તેની બાકીની બંને મેચો અથવા ફક્ત એક જ જીતે છે તો તે કુલ 18 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી જશે. દરમિયાન સનરાઇઝર્સના 12 મેચોમાં 14 પોઈન્ટ છે. જો સનરાઇઝર્સ પણ તેની બાકીની બંને મેચો જીતવામાં સફળ રહે છે, તો તે પણ 18 પોઈન્ટના આંકડે પહોંચી જશે.
રાજસ્થાન, પંજાબ અને CSK પાસે પણ તક
ગુજરાત અને સનરાઇઝર્સ ઉપરાંત રાજસ્થાન રોયલ્સ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ પાસે પણ 18 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવાની સંભાવના છે. CSK અને રાજસ્થાનના હાલમાં 11 મેચમાં 12 પોઈન્ટ છે. બંને ટીમો પાસે ત્રણ મેચ બાકી છે. તેથી જો આ ટીમો આ અહીંથી એક પણ મેચ નહીં હારે, તો તેઓ 18 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી જશે.
પંજાબની વાત કરીએ તો, તેના 11 મેચમાં 13 પોઈન્ટ છે. આ સ્થિતિમાં પંજાબની ટીમ તેની બાકીની બધી મેચ જીતીને 19 પોઈન્ટ મેળવી શકે છે. આ જ કારણ છે કે RCB 16 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવા છતાં હજુ સુધી સુરક્ષિત સ્થિતિમાં નથી અને તેને તેની આગામી મેચમાં કોઈપણ કિંમતે જીત મેળવવી પડશે.