/RCB-GT ના 99%, CSK ના 17%, જુઓ 8 ટીમોની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવના કેટલા ટકા

IPL 2026 Team Qualification Chances Percentage: આઈપીએલ 2026માં હજુ સુધી કોઈ ટીમને પ્લેઓફની ટિકિટ મળી નથી. RCB અને GT પાસે સૌથી વધુ ચાન્સ છે, જ્યારે દિલ્હીની સંભાવના સૌથી ઓછી છે.
IPL 2026 ના લીગ રાઉન્ડમાં અત્યાર સુધી 59 મેચ રમાઈ ચુકી છે. શુક્રવારે રમાયેલા મુકાબલામાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સને હરાવ્યું હતું. આ મેચ બાદ ચેન્નઈની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવનાને ઝટકો લાગ્યો છે. પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સૌથી વધુ તક ગુજરાત ટાઈટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ પાસે છે. જાણો બધી 8 ટીમોની અંતિમ-4મા પહોંચવાની સંભાવના કેટલા ટકા છે.
IPL 2026 પ્લેઓફના મુકાબલા 26 મેથી શરૂ થશે. લીગ સ્ટેજમાં કુલ 70 મેચ રમાવાની છે, જેમાં 59 મેચ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને 11 મેચ બાકી છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ અને કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સે 11-11 મેચ રમી છે અને બાકીની 8 ટીમો 12-12 મેચ રમી ચુકી છે. લીગ સ્ટેજમાં દરેક ટીમે 14-14 મેચ રમવાની હોય છે. ટોપ-4 ટીમો પ્લેઓફ રાઉન્ડમાં પહોંચે છે અને અન્ય ટીમો બહાર થઈ જાય છે. ટોપ-2માં રહેનારી ટીમને ફાઈનલમાં પહોંચવાની બે તક મળે છે અને ત્રીજા અને ચોથા નંબરની ટીમે ફાઈનલમાં પહોંચવા માટે સતત બે મેચ જીતવાની હોય છે.
IPL 2026 પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવના
ગુજરાત ટાઈટન્સઃ ગુજરાત ટાઈન્ટસ પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થાય તેની સંભાવના ખુબ ઓછી છે. GT ની પ્લેઓફમાં જવાની તક 99 ટકા છે. પરંતુ ટોપ-2માં રહેવા માટે તેણે બાકીની મેચ જીતવી પડશે. ટાઈટન્સની અંતિમ-2માં પહોંચવાની સંભાવના 90.2 ટકા છે.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂઃ RCB ની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવના 99 ટકા છે, તેનું પણ અંતિમ-4માં પહોંચવાનું નક્કી છે. ટોપ-2માં રહેવાની સંભાવના 83.4 ટકા છે.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદઃ SRH પોતાની બાકી બંને મેચ જીતી 18 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકે છે. એક મેચ જીતી તે પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવના 99 ટકા કરી લેશે. અત્યારે હૈદરાબાદની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવના 82.8 ટકા છે અને ટોપ-2માં રહેવાની તક 38.9 ટકા છે.
પંજાબ કિંગ્સઃ પંજાબ કિંગ્સની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવના 50.3 ટકા છે, જ્યારે ટોપ-2મા જવાની સંભાવના 9.8 ટકા છે.
ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સઃ CSK ની પ્લેઓફમાં જવાની સંભાવના ઓછી થઈ ગઈ છે. ચેન્નઈના ટોપ-2માં પહોંચવાની તક 17 ટકા રહી ગઈ છે, જ્યારે ટોપ-2માં પહોંચવાની તક 8 ટકા છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સઃ RRની પ્લેઓફમાં જવાની સંભાવના ચેન્નઈની હારથી વધી ગઈ છે. રાજસ્થાનની ટોપ-4મા પહોંચવાની સંભાવના 60.4 ટકા છે અને ટોપ-2માં રહેવાની સંભાવના 19.9 ટકા છે.
કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સઃ KKR ની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવના 5.1 ટકા છે. હવે કોલકત્તા ટોપ-2માં પહોંચી શકશે નહીં.
દિલ્હી કેપિટલ્સઃ DC ના પ્લેઓફમાં જવાનો ચાન્સ 6.1 ટકા છે. કોલકત્તાની જેમ દિલ્હી પણ ટોપ-2માં પહોંચી શકશે નહીં.