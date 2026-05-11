/MI-LSG બાદ હવે આ બે ટીમોનો વારો, IPL 2026માંથી થઈ શકે છે બહાર, પ્લેઓફની રેસ બની રોમાંચક

IPL 2026 Playoffs : IPL 2026 પ્લેઓફની રેસ દિવસેને દિવસે વધુ રસપ્રદ બની રહી છે. 10 મેએ બે ટીમો માટે એલિમિનેશન ડે સાબિત થયો, કારણ કે તેઓ સત્તાવાર રીતે IPL 2026 પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ IPLની 19મી સીઝનના પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકશે નહીં.
મુંબઈ અને લખનૌ IPL 2026માંથી બહાર
બંને ટીમો આ સીઝનમાં અત્યાર સુધી 8-8 મેચ હારી ગઈ છે. તેઓ માત્ર 3 મેચ જીતવામાં સફળ રહી છે, જ્યારે તેમની પાસે હજુ 3 મેચ છે, પરંતુ તે જીતવાથી પણ કોઈ ફાયદો થશે નહીં. દરમિયાન બે અન્ય ટીમો બહાર થવાના ભયનો સામનો કરી રહી છે. ત્યારે આ બે ટીમો કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
હવે આ ટીમ થઈ શકે છે બહાર
MI અને LSG બાદ IPL 2026માંથી બહાર થવાનો સૌથી વધુ ખતરો દિલ્હી કેપિટલ્સ પર છે. અક્ષર પટેલની આગેવાની હેઠળની ટીમે અત્યાર સુધીમાં 7 મેચ હારી છે. જ્યારે તેમણે 4 મેચ જીતી છે, તેમની પાસે ફક્ત 3 મેચ બાકી છે. જો તેઓ તે ત્રણેય મેચ જીતી લે છે, તો પણ પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની સંભાવના ખૂબ જ ઓછી રહે છે.
જો ટીમ એક પણ મેચ હારી જાય છે, તો તેઓ સત્તાવાર રીતે ટુર્નામેન્ટની પ્લેઓફ રેસમાંથી બહાર થઈ જશે. આનું કારણ એ છે કે બીજી હાર IPL 2026માં દિલ્હીની આઠમી હાર હશે. આવી સ્થિતિમાં, DC મહત્તમ 12 પોઈન્ટ સુધી જ પહોંચી શકશે. જે ક્વોલિફિકેશન માટે અપૂરતા પોઈન્ટ છે.
KKR પણ થશે બહાર !
દિલ્હી કેપિટલ્સ પછી કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ આગામી ટીમ છે, જેના પર બહાર થવાની લટકતી તલવાર છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) હાલમાં IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલ પર સાતમા સ્થાને છે. KKRએ 10 માંથી 4 મેચ જીતી છે, જ્યારે 5માં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ. KKR માટે આશા જીવંત છે કારણ કે તેમની પાસે હજુ પણ 4 મેચ બાકી છે. જો KKR આ ચાર મેચમાંથી બે મેચ હારી જાય છે, તો તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ જશે, કારણ કે કોઈ ટીમ ફક્ત 13 પોઈન્ટ સાથે ક્વોલિફાય થઈ શકતી નથી.
જો KKR ચાર મેચમાંથી ફક્ત એક જ મેચ હારે તો પણ ટીમ કુલ 15 પોઈન્ટ સુધી જ પહોંચી શકશે. તે સ્થિતિમાં પણ પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની તેમની શક્યતા ઓછી રહેશે, કારણ કે હાલમાં ચાર ટીમો એવી છે જેમના નામે પહેલાથી જ 13 કે તેથી વધુ પોઈન્ટ છે. જો તે દરેક ટીમ એક પણ મેચ જીતી જાય છે, તો કેટલાક 16 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી જશે, તો કેટલાક 15 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી જશે. આવી સ્થિતિમાં નેટ રન રેટમાં જે આગળ હશે, તેને ફાયદો થશે. ત્યારે KKRનો નેટ રનરેટ પણ સારો નથી.