IPL 2026 : ગુજરાત ટાઇટન્સ જીતતાં બદલાઈ ગયું પોઈન્ટ ટેબલ, 5 વખતની ચેમ્પિયન ટીમ ખતરામાં
IPL 2026 Point Table : IPL 2026ની 14મી મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે દિલ્હીને 1 રનથી હરાવ્યું હતું. આ જીત સાથે ગુજરાતે સિઝનની પોતાની પહેલી જીત નોંધાવી અને દિલ્હીની સતત જીતનો સિલસિલો પણ અટકી ગયો છે. ત્યારે ગુજરાતની જીત બાદ પોઈન્ટ ટેબલમાં શું ફેરફાર થયો છે, તેના પર એક નજર કરીએ...
- ગુજરાત ટાઇટન્સની જીત બાદ પોઈન્ટ ટેબલમાં ફેરફાર
- રાજસ્થાન રોયલ્સ 6 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર
- ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ 0 પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં સૌથી નીચે
Trending Photos
IPL 2026 Point Table : IPL 2026 દરમિયાન 8 એપ્રિલના રોજ રમાયેલી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવ્યું. ગુજરાતે સિઝનનો પોતાનો પહેલો વિજય નોંધાવ્યો, જ્યારે દિલ્હીએ પોતાનો પહેલો પરાજય સહન કરવો પડ્યો. ગુજરાતે ફક્ત એક રનના માર્જિનથી જીત મેળવી. આ મેચ બાદ પોઈન્ટ ટેબલમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો. ગુજરાતે આ સિઝનમાં જીતનું ખાતું ખોલ્યું અને ટેબલમાં મોટી છલાંગ પણ લગાવી.
પોઈન્ટ ટેબલમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ ટોપ પર
હાલમાં રાજસ્થાન 6 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર છે, જ્યારે પંજાબ કિંગ્સ 5 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે. વધુમાં RCB 4 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ 4 પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે. તેમના પછી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અનુક્રમે પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમા ક્રમે છે.
ગુજરાત ટાઇટન્સે એક સ્થાનનો ફાયદો
આ IPL 2026માં અત્યાર સુધી રમાયેલી ત્રણ મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સનો પ્રથમ પરાજય છે. દરમિયાન ગુજરાત ટાઇટન્સે ત્રણ મેચમાં પોતાનો પ્રથમ વિજય નોંધાવ્યો છે. આ જીત સાથે ગુજરાત ટાઇટન્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં એક સ્થાનના ફાયદા સાથે હવે 7માથી છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયું છે.
દિલ્હીની ટીમ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે હારી છતાં તેણે પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા ક્રમે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સૌથી વધુ એક રનથી હાર મેળવનારી ટીમ બની છે. કુલ ચાર વખત આવું થયું છે. આ મામલે તેમણે રાજસ્થાન રોયલ્સના અગાઉના ત્રણ આવી હારના રેકોર્ડને પાછળ છોડી દીધો છે.
5 વખતની ચેમ્પિયન ટીમ ખતરામાં
આ દરમિયાન પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ 2 પોઈન્ટ સાથે આઠમા સ્થાને છે, જ્યારે KKR 1 પોઈન્ટ સાથે નવમા સ્થાને છે. બીજી તરફ, CSK 0 પોઈન્ટ સાથે છેલ્લા સ્થાને છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન CSK આ સિઝનમાં હજુ સુધી પોતાનું ખાતું ખોલી શકી નથી. CSK હાલમાં પ્લેઓફની રેસમાં નોંધપાત્ર રીતે પાછળ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે