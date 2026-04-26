IPL 2026ની અડધી સફર સમાપ્ત, પ્લેઓફની રેસ બની રોમાંચક, ટોપ-4મા હવે આ ટીમો
વિજય રથ પર સવાર પંજાબ કિંગ્સની ટીમ IPL 2026 પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાને છે. તો તેની સાથે ટોપ-4મા રહેલ બાકી ત્રણ ટીમના ખાતામાં 10-10 પોઈન્ટ છે. પ્લેઓફની રેસ રોમાંચક બની ગઈ છે.
Trending Photos
IPL 2026ની અડધી સફર સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. લીગ સ્ટેજમાં કુલ 70 મુકાબલા રમાવાના છે, જેમાંથી 36 મેચ શનિવાર, એપ્રિલ 2025 સુધી રમાઈ ચૂકી છે. શનિવારનો દિવસ આઈપીએલ ફેન્સ માટે યાદગાર રહ્યો હતો. દિલ્હી અને પંજાબની મેચમાં આઈપીએલ ઈતિહાસનો સૌથી મોટો રનચેઝ જોવા મળ્યો, તો બીજા મુકાબલામાં 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ 36 બોલ પર સદી ફટકારી, જેના પર સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે પાણી ફેરવી દીધું હતું. હૈદરાબાદે રાજસ્થાન વિરુદ્ધ 229 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરી આઈપીએલની પાંચમી સૌથી મોટી જીત મેળવી છે. શનિવારે રમાયેલી બે મેચમાં કુલ 986 રન બનાવ્યા, જે આઈપીએલમાં એક દિવસમાં બનેલા સૌથી વધુ રન છે. આ ઐતિહાસિક દિવસ બાદ આઈપીએલ 2026 પ્લેઓફની રેસ વધુ રોમાંચક થઈ ગઈ છે.
પંજાબ કિંગ્સ વિજય રથ પર સવાર
આઈપીએલ ઈતિહાસના સૌથી મોટા રનચેઝને અંજામ આપનારી પંજાબ કિંગ્સની ટીમ વિજય રથ પર સવાર છે. પંજાબ કિંગ્સ આઈપીએલ 2026મા એકમાત્ર એવી ટીમ છે, જેણે હજુ કોઈ મેચ હારી નથી. પંજાબે અત્યાર સુધી 7 મેચમાં છ મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ્દ થઈ ગઈ હતી. પંજાબના ખાતામાં કુલ 13 પોઈન્ટ છે, અને તે હવે બે મેચ જીતી પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે.
આઈપીએલ 2026 પોઈન્ટ ટેબલની ટોપ-4 ટીમો
પંજાબ કિંગ્સની સાથે આઈપીએલ 2026 પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ટોપ-4મા ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમો છે. રાજસ્થાન અને હૈદરાબાદ 8-8 મેચ રમી ચૂક્યા છે, જ્યારે આરસીબીએ 7 મેચ રમી છે. પરંતુ આ ત્રણેય ટીમોના બરાબર 10-10 પોઈન્ટ છે. પ્લેઓફની રેસમાં આ ત્રણેય ટીમો હાલ આગળ ચાલી રહી છે.
CSK, DC અને GT નો માર્ગ મુશ્કેલ
5 વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ ટેબલમાં 5મા, દિલ્હી કેપિટલ્સ છઠ્ઠા અને ગુજરાત ટાઈટન્સ સાતમાં સ્થાને છે. આ ત્રણેય ટીમોએ 7-7 મેચ રમી છે અને 6-6 પોઈન્ટ છે. આ ત્રણેય ટીમોએ પ્લેઓફમાં જગ્યા બનાવવા માટે ખુબ મહેનત કરવી પડશે. પ્લેઓફમાં પહોંચવા માટે ઓછામાં ઓછા 16 પોઈન્ટની જરૂર પડશે. તેવામાં ચેન્નઈ, દિલ્હી અને ગુજરાતે બાકીની 7 મેચમાં 5 મેચ જીતવી પડશે, જે મુશ્કેલ કામ છે.
MI, LSG અને KKR પર બહાર થવાનો ખતરો
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સનું પ્લેઓફનું સપનું ચકનાચૂર થઈ શકે છે. મુંબઈ અને લખનૌના 7 મેચ બાદ 4-4 પોઈન્ટ છે, તો કોલકત્તાની ટીમ હજુ માત્ર એક જીત મેળવી શકી છે. ટૂર્નામેન્ટમાં વાપસી કરવા માટે આ ટીમોને કોઈ ચમત્કારની જરૂર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે