/ક્વોલિફાયર-1માં બદલાઈ જશે RCBની પ્લેઈંગ-11, વિરાટ સાથે કોણ કરશે ઓપનિંગ ? કેપ્ટન પાટીદારે આપ્યો જવાબ

RCB playing 11 : IPL 2026ની પહેલી ક્વોલિફાયરમાં RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ આમને સામને હશે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે આ મેચમાં વિરાટ કોહલીની સાથે RCB માટે કોણ ઓપનિંગ કરશે ? આ ઉપરાંત RCBની પ્લેઈંગ-11 કેવી હશે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
RCB playing 11 : ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર IPL 2026ની પહેલી ક્વોલિફાયરમાં ગુજરાત ટાઇટન્સનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. તેની છેલ્લી બે મેચમાં બે અલગ અલગ ઓપનિંગ જોડી ટીમ માટે મેદાનમાં ઉતરી છે. પહેલા જેકબ બેથેલે વિરાટ કોહલી સાથે ઓપનિંગ કરી, ત્યારબાદ વેંકટેશ ઐયરે ઓપનિંગ કરી હતી. હવે બેથેલ લીગમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે આ મેચમાં વિરાટ કોહલીની સાથે RCB માટે કોણ ઓપનિંગ કરશે ?
ફિલ સોલ્ટ ક્વોલિફાયર-1માં રમશે ?
ફિલ સોલ્ટ સીઝનની શરૂઆતમાં વિરાટ કોહલી સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરી રહ્યો હતો. ઈજાને કારણે તેને ઇંગ્લેન્ડ પરત ફરવું પડ્યું હતું. હવે સોલ્ટ પાછો ફર્યો છે, જેના કારણે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે કે શું તે ક્વોલિફાયર-1માં વિરાટ કોહલી સાથે ઓપનિંગ કરશે. રજત પાટીદારને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આ જ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો. તેના જવાબમાં તેણે કહ્યું કે, તે ફિટ છે અને પ્રેક્ટિસ પણ કરી રહ્યો છે, પરંતુ અમે હજુ સુધી અમારી પ્લેઇંગ ઇલેવન ફાઇનલ કરી નથી.
રજત પાટીદાર ફાસ્ટ બોલરો માટે ચિંતિત
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનના કેપ્ટન રજત પાટીદાર બેટ્સમેનોના વધતા વર્ચસ્વ અંગે ચિંતિત છે. તેણે કહ્યું કે 220થી 250 રન વચ્ચેના સ્કોરને પણ હવે સલામત ગણી શકાય નહીં અને આ પરિસ્થિતિ ઝડપી બોલરો માટે ચિંતાનું કારણ બની ગઈ છે. RCBના કેપ્ટને કહ્યું કે, મને લાગે છે કે બોલરો માટે પડકાર સતત વધી રહ્યો છે. વિકેટો બેટ્સમેનોને મદદ કરે તેવી હોય છે. બાઉન્ડ્રી ટૂંકી થઈ ગઈ છે અને ડ્યુ પણ ભૂમિકા ભજવે છે. જો કોઈ ફાસ્ટ બોલર નાની ભૂલ પણ કરે છે, તો તે છગ્ગામાં પરિણમે છે.
RCBએ IPL 2026ના ગ્રુપ સ્ટેજ દરમિયાન 9 મેચ જીતી છે. ટીમ 18 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહી. ક્વોલિફાયર-1માં જીત ટીમને ફાઇનલમાં સીધી એન્ટ્રી કરાવશે. પાટીદારે વધુમાં ઉમેર્યું કે, પીચ અને પરિસ્થિતિઓ ગમે તે હોય, અમે હંમેશા અમારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. વિકેટ કેવી હોવી જોઈએ તે નક્કી કરવાનું મારા હાથમાં નથી.
RCBની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
વિરાટ કોહલી, ફિલ સોલ્ટ/વેંકટેશ ઐયર, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા, રોમારિયો શેફર્ડ, ટિમ ડેવિડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જેકબ ડફી, જોશ હેઝલવુડ.