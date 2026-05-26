/RCB vs GT : ધર્મશાળાથી આવ્યા ચિંતાજનક સમાચાર, આજની મેચ પર મંડરાઈ રહ્યો છે મોટો ખતરો !

Dharamshala Weather Report : ધર્મશાલામાં યોજાનારી IPL 2026ની ક્વોલિફાયર-1માં RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેની મેચ પર વરસાદનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. ધર્મશાલામાં હવામાન ખરાબ હોવાથી ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમ ચિંતિત છે. જો વરસાદ મેચમાં વિક્ષેપ પાડે છે, તો કોણ ફાઇનલમાં પહોંચશે ?
Dharamshala Weather Report : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર મંગળવારે ધર્મશાલાના HPCA સ્ટેડિયમ ખાતે IPL 2026ના ક્વોલિફાયર-1માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટકરાશે. આ મેચ અતિ રોમાંચક બનવાની શક્યતા છે, કારણ કે ક્વોલિફાયર-1માં જીતનારી ટીમને ડાયરેક્ટ ફાઈનલમાં એન્ટ્રી મળશે. હવે જોવાનું એ છે કે આ સીઝનમાં કઈ ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બનશે.
આ મેચમાં વિરાટ કોહલી સામે મોહમ્મદ સિરાજ અને કાગીસો રબાડાની જોડીની ટક્કર જોવાલાયક રહેશે. તો ગુજરાતના કેપ્ટન શુભમન ગિલ સામે RCBના ઘાતક બોલરો ભુવનેશ્વર કુમાર અને જોશ હેઝલવુડ વચ્ચે પણ ટક્કર જોવા મળશે. જો કે, આ મેદાન પરની લડાઈ ઉપરાંત, ધર્મશાલામાં હવામાન પણ મેચની મજા બગાડી શકે છે, કારણ કે મેચ પહેલા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
ક્વોલિફાયર-1ની મજા બગાડશે વરસાદ ?
AcuWeather રિપોર્ટ મુજબ, મેચના દિવસે એટલે કે 26 મેના રોજ વરસાદની 80% સંભાવના છે, જે ચાહકોમાં ચિંતાનું કારણ છે. દિવસભર લગભગ દરેક કલાકે વરસાદની 50% સંભાવના છે. સવારે 11:00 વાગ્યે 55% વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અને બપોર પછી 40%થી 34%ની વચ્ચે વરસાદની શક્યતા છે.
શું મેચ દરમિયાન વરસાદ આવશે ?
સાંજના કલાકો દરમિયાન વરસાદની શક્યતા ફરી વધવાની ધારણા છે, આગાહી મુજબ બપોરે 3 વાગ્યે 38%, સાંજે 4 વાગ્યે 47%, સાંજે 5 વાગ્યે 48% અને સાંજે 6 વાગ્યે 54% શક્યતા છે. જોકે, સારા સમાચાર એ છે કે મેચના નિર્ધારિત શરૂઆતના સમય સાંજે 7 વાગ્યે અથવા તેના પછીના કલાકો માટે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી નથી.
જો વરસાદ પડે તો શું થાય ?
IPLના નિયમો અનુસાર, જો વરસાદને કારણે મેચ રદ થાય છે, તો પોઈન્ટ ટેબલ પર ટોપ પર રહેલી ટીમ આગળ વધશે. આવી સ્થિતિમાં, RCB સીધી ફાઇનલમાં જશે, કારણ કે તે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના સ્થાને છે. બીજી તરફ ગુજરાત ક્વોલિફાયર 2માં જશે, જ્યાં તેનો સામનો એલિમિનેટર મેચના વિજેતા સાથે થશે. એલિમિનેટર મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે મુકાબલો થશે. નોંધનીય છે કે, પ્લેઓફ રાઉન્ડમાં ફક્ત ફાઇનલ મેચ માટે રિઝર્વ ડે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.