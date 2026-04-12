ડગઆઉટમાં ફોન વાપરતા રંગે હાથ ઝડપાયા RRના મેનેજર, બાજુમાં બેઠો હતો સૂર્યવંશી, શું BCCI લેશે એક્શન ?

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsડગઆઉટમાં ફોન વાપરતા રંગે હાથ ઝડપાયા RRના મેનેજર, બાજુમાં બેઠો હતો સૂર્યવંશી, શું BCCI લેશે એક્શન ?

IPL 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહેલી રાજસ્થાન રોયલ્સ હવે એક નવા વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામેની મેચ દરમિયાન ડગઆઉટમાંથી બહાર આવેલા એક વીડિયોએ હંગામો મચાવી દીધો છે. ફૂટેજમાં ટીમ મેનેજર મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે, તો બાજુમાં વૈભવ સૂર્યવંશી બેઠો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:32 PM IST
  • રાજસ્થાન રોયલ્સ એક મોટા વિવાદમાં ફસાઈ
  • ડગઆઉટમાં ફોન વાપરતા ઝડપાયા RRના મેનેજર
  • વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ

IPL 2026માં રાજસ્થાન રોયલ્સે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, સતત ચાર મેચ જીતી છે. જો કે, આ દરમિયાન રાજસ્થાન રોયલ્સ હવે એક મોટા વિવાદમાં ફસાઈ છે. 10 એપ્રિલના રોજ ગુવાહાટીમાં રમાયેલી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામેની મેચ દરમિયાન ટીમ મેનેજર રોમી ભિંડર ડગઆઉટમાં મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યા છે, જેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેનાથી ક્રિકેટ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

ફોન વાપરતા રંગે હાથ ઝડપાયા RRના મેનેજર

વાયરલ ક્લિપમાં રોમી ભિંડર સ્પષ્ટપણે ડગઆઉટમાં મોબાઇલ ફોન ચલાવતા જોઈ શકાય છે, જ્યારે યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી તેમની બાજુમાં બેઠો છે. આ ઘટના રાજસ્થાનની ઇનિંગની 11મી ઓવર દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશી આઉટ થઈને ડગઆઉટમાં પાછો ફર્યાના થોડા સમય પછી બની હતી.

IPLના પ્લેયર એન્ડ મેચ ઓફિશિયલ એરિયા (PMOA) પ્રોટોકોલ હેઠળ, ડગઆઉટ, ડ્રેસિંગ રૂમ, ખેલાડીઓના બેઠક વિસ્તાર, થર્ડ અમ્પાયરનો વિસ્તાર અને મેચ રેફરીના રૂમ જેવા નિયુક્ત વિસ્તારોમાં મોબાઇલ ફોન અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઈસના ઉપયોગ પર કડક પ્રતિબંધ છે. જો કે, ટીમ વિશ્લેષકોને તેમના નિયુક્ત વિશ્લેષક ટેબલ પર મર્યાદિત હદ સુધી ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી છે.

 

— Cricket Iconic (@ankanghosh335) April 11, 2026

રાજસ્થાન રોયલ્સે કર્યું નિયમોનું ઉલ્લંઘન ?

ટીમ મેનેજરને ફક્ત ડ્રેસિંગ રૂમની અંદર ફોનનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી છે, પરંતુ ડગઆઉટમાં નહીં. આનો અર્થ એ થાય છે કે રોમી ભિંડરે ખરેખર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. વધુમાં સ્ટેડિયમ પહોંચ્યા પછી ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફે તેમના મોબાઇલ ફોન, સ્માર્ટવોચ અથવા અન્ય ડિવાઈસ ટીમ સિક્યુરિટી લાયઝન ઓફિસર (SLO) પાસે જમા કરાવવા જરૂરી છે, જે તેઓ મેચ સમાપ્ત થયા પછી જ મેળવી શકે છે.

આ સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી જોવામાં આવી રહ્યો છે કારણ કે તે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નિયમો સાથે સંબંધિત છે. 'પ્લેયર અને મેચ ઓફિશિયલ એરિયા'માં ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઈસનો ઉપયોગ મેચની પ્રામાણિકતા પર શંકા પેદા કરી શકે છે. આ ઘટના અંગે મીડિયા સાથે વાત કરતા IPLના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે મેનેજરો અને મીડિયા મેનેજરોને ફોન રાખવાની પરવાનગી છે, પરંતુ તેમના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરવાના નિયમો સ્પષ્ટ છે. ડગઆઉટમાં ફોન ચલાવવો એ ગંભીર ભૂલ છે.

BCCI લેશે એક્શન ?

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી અને સુરક્ષા એકમ (ACSU) આ બાબત પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, જો જરૂર પડે તો, રોમી ભિંડરને મેચ રેફરી સમક્ષ હાજર થવા માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે, જેનાથી ઘટનાની ઔપચારિક તપાસ શરૂ થઈ શકે છે. IPLના પૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદીએ પણ આ ઘટના પર ભાર મૂક્યો છે, તાત્કાલિક શિસ્તબદ્ધ કાર્યવાહીની માંગણી કરી છે.

જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ હાલમાં તેજસ્વી સ્વરૂપમાં છે, ત્યારે આ વિવાદ તેમની જાહેર છબીને ખરડાવવાનો ભય રાખે છે. બધાની નજર હવે IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ પર ટકેલી છે કે તેઓ આ બાબતે શું પગલાં લેશે. જો નિયમોનું ઉલ્લંઘન સાબિત થાય છે, તો ટીમ મેનેજમેન્ટ સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી થવાની શક્યતા રહે છે - એક એવો વિકાસ જે ટુર્નામેન્ટની મધ્યમાં જ આ મુદ્દો નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે.

 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

