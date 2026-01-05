IPL 2026 : રવિન્દ્ર જાડેજા બનશે રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન ? સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટે જગાવી ચર્ચા
IPL 2026 : રાજસ્થાન રોયલ્સે IPL 2026 પહેલા નવા કેપ્ટનની નિમણૂક કરવી પડશે. ટીમ પાસે ઘણા વિકલ્પો છે, પરંતુ એક નવી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટે હીંટ આપી છે કે રવિન્દ્ર જાડેજા આ ભૂમિકા માટે યોગ્ય હોઈ શકે છે.
Trending Photos
IPL 2026 : IPL 2026ના ઓક્શન પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સે તેના કેપ્ટન સંજુ સેમસનનો ટ્રેડ કર્યો. સંજુ CSKમાં ગયો અને રાજસ્થાને તેના બદલામાં રવિન્દ્ર જાડેજા અને સેમ કરનને મેળવ્યા. IPL 2026 પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સ હવે નવા કેપ્ટનની શોધમાં છે. 2025ની સીઝનમાં સંજુની કેપ્ટનશીપ દરમિયાન રિયાન પરાગે વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી હતી. સંજુના અનફિટ સ્પેલ દરમિયાન તેને કેપ્ટનશીપ કરવાની તક પણ મળી હતી.
વિન્દ્ર જાડેજા બનશે રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન ?
જયપુર ફ્રેન્ચાઇઝી પાસે IPL 2026 માટે કેપ્ટનશીપના ઘણા વિકલ્પો છે. રિયાન પરાગની સાથે ધ્રુવ જુરેલ અને યશસ્વી જયસ્વાલ જેવા યુવા ચહેરાઓ છે. રવિન્દ્ર જાડેજા પણ કેપ્ટનશીપની રેસમાં છે. રાજસ્થાન રોયલ્સે રવિન્દ્ર જાડેજા વિશે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ પોસ્ટ કરી, જેના કારણે અટકળો શરૂ થઈ ગઈ કે તે આગામી IPL સીઝનમાં ફ્રેન્ચાઇઝી માટે કેપ્ટનશીપ સંભાળી શકે છે.
🔜 Thalapathy 🔥 pic.twitter.com/xPPX5z3Sco
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) January 4, 2026
રાજસ્થાન રોયલ્સે IPL 2008નો ખિતાબ જીત્યો તે ટીમનો રવિન્દ્ર જાડેજા ભાગ હતો. તે 2009 સીઝનમાં RR માટે પણ રમ્યો હતો. પ્રતિબંધને કારણે તે 2010ની સીઝનમાં રમી શક્યો નહીં, તેથી તેને 2011માં કોચી ટસ્કર્સ કેરળ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો. જાડેજા 2012ની ઓક્શનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે જોડાયો. જ્યારે 2016 અને 2017માં CSK પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો, ત્યારે તે ગુજરાત લાયન્સ સાથે જોડાયો, પરંતુ 2018માં CSKમાં પાછો ફર્યો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે