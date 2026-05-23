/IPL 2026: પોઇન્ટ્સ ટેબલમાં ટોપ પર RCB, છતાં GT બનશે ચેમ્પિયન? આંકડાઓએ વધારી બેંગલુરુ ફેન્સની ચિંતા

IPL 2026 ના લીગ સ્ટેજમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પોઇન્ટ્સ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે, જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સ બીજા ક્રમે રહી છે. જોકે, IPL ઇતિહાસનો એક રસપ્રદ આંકડો આ વખતે ગુજરાતને ખિતાબનું સૌથી મોટું દાવેદાર ગણાવી રહ્યો છે.
IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ની 19મી સીઝન હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે અને પ્લેઓફની ટોપ-3 ટીમો નક્કી થઈ ચૂકી છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB), ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) ત્રણેયે 18-18 પોઇન્ટ્સ મેળવ્યા છે, પરંતુ સારા નેટ રન રેટના આધારે RCB પોઇન્ટ્સ ટેબલમાં પહેલા નંબરે છે. ત્યારબાદ ગુજરાત બીજા અને સનરાઇઝર્સ ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે ચોથા સ્થાન માટે હજુ પણ 4 ટીમો (RR, PBKS, KKR અને DC) વચ્ચે જંગ ચાલુ છે.
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન RCBએ ભલે આઇપીએલ 2026 ના લીગ સ્ટેજમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પોઇન્ટ્સ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હોય, પરંતુ હવે એક રસપ્રદ આંકડાએ ટીમ અને તેના ફેન્સની ચિંતા વધારી દીધી છે. આ આંકડાઓ અનુસાર, બીજા સ્થાને રહેલી ગુજરાતની ટીમ ટ્રોફીની સૌથી મોટી દાવેદાર માનવામાં આવી રહી છે.
બીજા નંબરે રહેલી GT કેમ છે ટ્રોફીની સૌથી મોટી દાવેદાર?
વાસ્તવમાં, આઇપીએલના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વખત ટ્રોફી એ ટીમે જીતી છે, જેણે લીગ સ્ટેજમાં બીજા સ્થાને ફિનિશ કર્યું હોય. આ સીઝનમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ બીજા સ્થાને રહી છે, તેથી તેને ખિતાબની સૌથી મોટી દાવેદાર માનવામાં આવી રહી છે. જો આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, 2011 માં પ્લેઓફ ફોર્મેટ લાગુ થયા પછી અત્યાર સુધીમાં 15 સીઝન રમાઈ ચૂકી છે, જેમાંથી 9 વખત બીજા સ્થાને રહેલી ટીમે ખિતાબ જીત્યો છે.
Q1/Q2 Introduced in 2011
Since then, Whenever a Team Finished at 2nd in Points table (that team Went on to play Final)
2011 - CSK (2nd)
2012 - KKR (2nd)
2013 - MI (2nd)
2014 - KKR (2nd)
2015 - MI (2nd)
2016 - RCB (2nd)
2017 - RPS (2nd)
2018 - CSK (2nd)
2019 - CSK (2nd)
2020 -…
— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) May 23, 2026
બીજી તરફ, લીગ સ્ટેજમાં ટોપ પર રહેલી ટીમ માત્ર 5 વખત જ ચેમ્પિયન બની શકી છે. રસપ્રદ વાત એ પણ છે કે IPL ઇતિહાસમાં માત્ર એક જ વાર એવું બન્યું છે જ્યારે ટોપ-2 બહારની કોઈ ટીમે ટ્રોફી જીતી હોય. વર્ષ 2016માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ત્રીજા સ્થાને રહીને ચેમ્પિયન બની હતી. જ્યારે, ચોથા સ્થાને ફિનિશ કરનારી કોઈ પણ ટીમ આજ સુધી ખિતાબ જીતી શકી નથી.
2011 પછી IPL વિજેતાઓનો રેકોર્ડ
|સ્થાન (લીગ સ્ટેજ)
|ચેમ્પિયન બન્યાની સંખ્યા
|પ્રથમ સ્થાને રહેલી ટીમ
|5 વખત ચેમ્પિયન
|બીજા સ્થાને રહેલી ટીમ
|9 વખત ચેમ્પિયન
|ત્રીજા સ્થાને રહેલી ટીમ
|1 વખત ચેમ્પિયન
|ચોથા સ્થાને રહેલી ટીમ
|અત્યાર સુધી ક્યારેય ચેમ્પિયન બની નથી
RCB પહેલા પણ ટોપ પર રહીને ટ્રોફી જીતી શકી નથી
RCB માટે આ રેકોર્ડ એટલા માટે પણ ચિંતા વધારનારો છે, કારણ કે ટીમ પહેલા પણ લીગ સ્ટેજમાં ટોપ પર રહેવા છતાં ટ્રોફી જીતવાથી ચૂકી ગઈ છે. વર્ષ 2011માં બેંગલુરુએ પોઇન્ટ્સ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હતું, પરંતુ ફાઇનલમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) સામે તેનો પરાજય થયો હતો. તે જ સમયે, 2016 માં ટીમ બીજા સ્થાને રહી હતી, પરંતુ ફાઇનલમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે તેનું ખિતાબ જીતવાનું સપનું તોડી નાખ્યું હતું.
અત્રે નોંધનીય છે કે, આરસીબીની ટીમ ગત સીઝનમાં બીજા સ્થાને રહીને પોતાની પ્રથમ IPL ટ્રોફી જીતી હતી અને પોતાના 18 વર્ષના દુષ્કાળનો અંત આણ્યો હતો. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શું ઇતિહાસ ફરી પોતાનું પુનરાવર્તન કરશે કે પછી RCBની ટીમ નવો રેકોર્ડ બનાવીને સતત બીજી વખત ચેમ્પિયન બનવામાં સફળ રહેશે.