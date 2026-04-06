ગુજરાતી ન્યૂઝSportsડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન બોટલ કાંડ! અમ્પાયર પર ભડક્યો RCB કેપ્ટન પાટીદાર, જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

ડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન 'બોટલ કાંડ'! અમ્પાયર પર ભડક્યો RCB કેપ્ટન પાટીદાર, જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

RCB vs CSK : IPL 2026માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન ડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન એક વિચિત્ર ઘટના બની હતી. જ્યારે કેપ્ટન રજત પાટીદાર તેની પાણીની બોટલ શોધી રહ્યા હતા, ત્યારે તે બોટલ અમ્પાયરના હાથમાં જોવા મળી હતી. જે બાદ કેપ્ટન પાટીદાર અને દિનેશ કાર્તિકનું રિએક્શન જોવા જેવું હતું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:56 PM IST
  • 5 એપ્રિલે RCB અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી
  • આ મેચમાં RCBએ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને હરાવ્યું હતું
  • આ મેચમાં ડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન બોટલને લઈને એક વિચિત્ર ઘટના બની 

ડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન 'બોટલ કાંડ'! અમ્પાયર પર ભડક્યો RCB કેપ્ટન પાટીદાર, જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

RCB vs CSK : IPL 2026માં 5 એપ્રિલના રોજ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે રમાયેલી હાઇ-સ્કોરિંગ મેચમાં જ્યારે એક તરફ ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે બીજી તરફ ડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન એક વિચિત્ર "બોટલ કાંડ"ની ઘટના સામે આવી. આ ઘટનાએ મેદાન પર અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ચર્ચાનો વિષય બની હતી. 

અમ્પાયર પાસે હતી પાટીદારની બોટલ

ડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન જ્યારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુનો કેપ્ટન રજત પાટીદાર અને દેવદત્ત પડિકલ પાણીની બોટલ શોધી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમનું ધ્યાન મેદાન પરના અમ્પાયર તરફ ગયું. અમ્પાયર કેપ્ટનની બોટલમાંથી જ પાણી પી રહ્યા હતા. આ જોઈને પાટીદારની સાથે સાથે હેડ કોચ એન્ડી ફ્લાવર અને બેટિંગ કોચ દિનેશ કાર્તિક પણ નારાજ થઈ ગયા

ત્રણેય તરત જ આ બાબતે અમ્પાયરને સવાલ કર્યો. જોકે, સ્પષ્ટતા આપતા અમ્પાયરે ત્યારબાદ અન્ય એક વ્યક્તિ તરફ ઈશારો કર્યો જેણે તેને બોટલ આપી હતી. મુદ્દો સ્થળ પર જ ઉકેલાઈ ગયો છતાં આ ઘટના ચાહકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ.

 

Patidar angrily: “Return it!” 😂

Umpire Saw them coming back and quickly returned it 🤣

Karthik, Andy Flower & Patidar’s reactions was hilarious 😂

— CricketElysium (@ElysiumCricket) April 6, 2026

RCBની ધમાકેદાર બેટિંગ

મેચની વાત કરીએ તો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી અને માત્ર 3 વિકેટ ગુમાવીને 250 રનનો જબરદસ્ત સ્કોર બનાવ્યો. વિરાટ કોહલી 28 રન, જ્યારે ફિલ સોલ્ટે 46 રનનું યોગદાન આપ્યું. ત્યારબાદ દેવદત્ત પડિકલ 50 રન અને રજત પાટીદાર અણનમ 48 રનની ઇનિંગ્સ રમી. અંતિમ ઓવરોમાં ટિમ ડેવિડે ભારે તબાહી મચાવી, માત્ર 25 બોલમાં અણનમ 70 રન બનાવ્યા. તેની વિસ્ફોટક ઇનિંગે મેચને સંપૂર્ણપણે RCBના પક્ષમાં કરી દીધી.

ચેન્નાઈ 43 રનથી મેચ હાર્યું

251 રનના વિશાળ ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની શરૂઆત નબળી રહી અને પાવરપ્લેમાં જ દબાણમાં આવી ગઈ. સરફરાઝ ખાને 25 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા છતાં તેને અન્ય બેટ્સમેનોનો પૂરતો ટેકો મળ્યો નહીં. આખી ટીમ 207 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, આખરે 43 રનથી મેચ હારી ગઈ.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર માટે ભુવનેશ્વર કુમારે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં ૩ વિકેટ લીધી, જ્યારે બાકીના બોલિંગ યુનિટે પણ મૂલ્યવાન યોગદાન આપ્યું. આ વિજય સાથે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયું છે, જ્યારે આ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો સતત ત્રીજો પરાજય છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

