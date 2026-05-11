/MI સામેની મેચ દરમિયાન RCBના આ ખેલાડીએ કરી અશ્લીલ હરકત, IPL 2026માં રમવા પર લાગશે બેન ?

RCB vs MI : IPL 2026માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચેની મેચ અતિ રોમાંચક સાબિત થઈ. આ મેચ છેલ્લા બોલ સુધી ગઈ હતી, જેમાં ભુવનેશ્વર કુમારે RCBને શાનદાર જીત અપાવી. મેચમાં ઘણી આશ્ચર્યજનક ક્ષણો જોવા મળી. RCBના મુખ્ય કોચ એન્ડી ફ્લાવર અમ્પાયર સાથે ઉગ્ર દલીલ કરતા જોવા મળ્યા, આ ઘટનાના પરિણામે તેમને ભારે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો. હવે ત્યારે હવે RCBના આ ખેલાડીને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હાલમાં એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં ટિમ ડેવિડ અશ્લીલ હરકત કરતો જોવા મળે છે.
ટિમ ડેવિડે કરી અશ્લીલ હરકત
RCB અને MI વચ્ચેની મેચ ખૂબ જ રોમાંચક હતી અને અંતિમ ઓવર દરમિયાન બંને ટીમના ડગઆઉટ્સમાં ટેન્શન ખૂબ જ વધી ગયું હતું. મેચની એક વીડિયો ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર ફરતી થઈ છે, જેમાં ટિમ ડેવિડ અશ્લીલ હરકત કરતો જોવા મળે છે. ડેવિડના ચહેરા પર ગુસ્સો સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો આ અશ્લીલ હરકત માટે ડેવિડની ઉગ્ર ટીકા કરી રહ્યા છે. જો કે, મેચ દરમિયાન ડેવિડે આ અશ્લીલ હરકત ક્યારે કરી તે સ્પષ્ટ નથી.
ટિમ ડેવિડ પર બેન લાગવાનો ખતરો !
IPL મેચ દરમિયાન અશ્લીલ હરકત કરવા બદલ ખેલાડી પર મેચ રમવા પર પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. IPL આચારસંહિતાની કલમ 2.6 હેઠળ, કોઈપણ અભદ્ર, અશ્લીલ અથવા અપમાનજનક ઈશારાનો ઉપયોગ સખત પ્રતિબંધિત છે. જો કોઈ ખેલાડી આવી હરકત કરે છે, ભલે તે અજાણતામાં હોય તો પણ તેને લેવલ 1ના ગુના તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જેના પરિણામે ખેલાડીની મેચ ફીના 50% દંડ અને ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવે છે.
આ ડિમેરિટ પોઈન્ટ ત્રણ વર્ષ સુધી એક્ટિવ રહે છે, જો કોઈ ખેલાડીના આ સમયમર્યાદામાં 4 થી 5 ડિમેરિટ પોઈન્ટ થાય છે, તો તેને એક મેચનો પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. જો કોઈ ખેલાડી અમ્પાયર, મેચ રેફરી અથવા ચાહકો તરફ આવી હરકતો કરે છે, તો તેને લેવલ 2 અથવા લેવલ 3 ગુનો ગણવામાં આવે છે, જેના પરિણામે ખેલાડી પર કેટલીક મેચો પર પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. ટિમ ડેવિડના ઈશારા બાદ મેચ રેફરી અને અધિકારીઓ નિઃશંકપણે આ બાબતની તપાસ કરશે. જો ડેવિડ દોષિત ઠરે છે, તો તેને દંડ અથવા એક મેચનો પ્રતિબંધ પણ લાગી શકે છે.