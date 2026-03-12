Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલા જ વિવાદ, સિઝનની પહેલી મેચ પર મંડરાઈ રહ્યો છે ખતરો

IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલા જ વિવાદ, સિઝનની પહેલી મેચ પર મંડરાઈ રહ્યો છે ખતરો

IPL 2026 1st Match : IPL 2026 28 માર્ચથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. ત્યારે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલા જ નવી મુશ્કેલી સર્જાઈ છે. IPL 2026ની પહેલી મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે બેંગ્લોરના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:23 PM IST

Trending Photos

IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલા જ વિવાદ, સિઝનની પહેલી મેચ પર મંડરાઈ રહ્યો છે ખતરો

IPL 2026 1st Match : BCCIએ 11 માર્ચના રોજ IPL 2026ના પહેલા તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે, જેમાં કુલ 20 મેચ રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટ 28 માર્ચ, શનિવારથી શરૂ થવાની છે. જો કે, સીઝનની પહેલી મેચ જે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાવાની છે, તેના સામે ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બેંગ્લોર અને હૈદરાબાદ વચ્ચેની પહેલી મેચ બેંગ્લોરના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. જો કે, BCCIએ શેડ્યૂલ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે બેંગ્લોરમાં યોજાનારી મેચો એક્સપર્ટ સમિતિની મંજૂરી બાદ જ રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

બેંગ્લોરમાં મેચો મંજૂરીને આધીન

રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, બેંગલુરુમાં મેચો કર્ણાટક સરકાર દ્વારા રચાયેલી એક્સપર્ટ સમિતિની મંજૂરીને આધીન છે. સમિતિ 13 માર્ચ, 2026ના રોજ એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે નિરીક્ષણ કરશે અને બેઠક કરશે, જે દરમિયાન મેચ-ડે વ્યવસ્થાનું સંપૂર્ણ પાયે મોક પ્રદર્શન હાથ ધરવામાં આવશે જેથી સ્ટેડિયમ IPL મેચોનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય.

RCB બેંગલુરુમાં 5 મેચ રમશે

જો સ્ટેડિયમને મેચોનું આયોજન કરવાની મંજૂરી મળે છે, તો RCB બેંગલુરુમાં 5 હોમ મેચ રમશે. બાકીના 2 હોમ મેચ રાયપુરમાં યોજાશે. સ્ટેડિયમને મંજૂરી મળે છે કે નહીં તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

મંજૂરી મળ્યા પછી જ બેંગલુરુ સ્ટેડિયમમાં મેચો યોજાશે

RCB ગત સિઝનમાં એટલે કે 2025માં IPL ટાઇટલ જીત્યું હતું. આ પછી બેંગલુરુમાં ટીમની વિજય પરેડ દરમિયાન એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર નાસભાગ મચી હતી. આ નાસભાગમાં અગિયાર લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ કારણે મંજૂરી મળ્યા પછી જ બેંગલુરુ સ્ટેડિયમમાં મેચો યોજાશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
ipl 2026RCB vs SRHIPL 2026 ScheduleBengaluruIPL 2026 1st Match

Trending news