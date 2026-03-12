IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલા જ વિવાદ, સિઝનની પહેલી મેચ પર મંડરાઈ રહ્યો છે ખતરો
IPL 2026 1st Match : IPL 2026 28 માર્ચથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. ત્યારે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલા જ નવી મુશ્કેલી સર્જાઈ છે. IPL 2026ની પહેલી મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે બેંગ્લોરના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
IPL 2026 1st Match : BCCIએ 11 માર્ચના રોજ IPL 2026ના પહેલા તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે, જેમાં કુલ 20 મેચ રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટ 28 માર્ચ, શનિવારથી શરૂ થવાની છે. જો કે, સીઝનની પહેલી મેચ જે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાવાની છે, તેના સામે ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે.
બેંગ્લોર અને હૈદરાબાદ વચ્ચેની પહેલી મેચ બેંગ્લોરના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. જો કે, BCCIએ શેડ્યૂલ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે બેંગ્લોરમાં યોજાનારી મેચો એક્સપર્ટ સમિતિની મંજૂરી બાદ જ રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
બેંગ્લોરમાં મેચો મંજૂરીને આધીન
રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, બેંગલુરુમાં મેચો કર્ણાટક સરકાર દ્વારા રચાયેલી એક્સપર્ટ સમિતિની મંજૂરીને આધીન છે. સમિતિ 13 માર્ચ, 2026ના રોજ એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે નિરીક્ષણ કરશે અને બેઠક કરશે, જે દરમિયાન મેચ-ડે વ્યવસ્થાનું સંપૂર્ણ પાયે મોક પ્રદર્શન હાથ ધરવામાં આવશે જેથી સ્ટેડિયમ IPL મેચોનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય.
RCB બેંગલુરુમાં 5 મેચ રમશે
જો સ્ટેડિયમને મેચોનું આયોજન કરવાની મંજૂરી મળે છે, તો RCB બેંગલુરુમાં 5 હોમ મેચ રમશે. બાકીના 2 હોમ મેચ રાયપુરમાં યોજાશે. સ્ટેડિયમને મંજૂરી મળે છે કે નહીં તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
મંજૂરી મળ્યા પછી જ બેંગલુરુ સ્ટેડિયમમાં મેચો યોજાશે
RCB ગત સિઝનમાં એટલે કે 2025માં IPL ટાઇટલ જીત્યું હતું. આ પછી બેંગલુરુમાં ટીમની વિજય પરેડ દરમિયાન એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર નાસભાગ મચી હતી. આ નાસભાગમાં અગિયાર લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ કારણે મંજૂરી મળ્યા પછી જ બેંગલુરુ સ્ટેડિયમમાં મેચો યોજાશે.
