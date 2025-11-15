રોહિત-કોહલી રિટેન...ધોની પણ રમશે આગામી IPL, જાણો કઈ ટીમે કયા ખેલાડીને કર્યા રિટેન, કોનું કપાયું પત્તુ
IPL 2026 Retention Players List : IPL 2026 માર્ચ અને મે વચ્ચે યોજાવાની ધારણા છે. IPLની આગામી સીઝન માટે એક મીની ઓક્શન અબુ ધાબીમાં યોજાવાનું છે. તે પહેલાં ખેલાડીઓની રીટેન્શન લીસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
IPL 2026 Retention Players List : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 પહેલા મીની ઓક્શન થશે. આ ઓક્શન ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં યોજાશે. આ પહેલા બધી 10 ટીમોએ 15 નવેમ્બરની અંતિમ તારીખ સાથે તેમની રીટેન્શન યાદી જાહેર કરી છે.
1. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે સૌથી વધુ 11 ખેલાડીઓને રિલીઝ કર્યા. આમાં ચાર વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, રચિન રવિન્દ્ર, ડેવોન કોનવે, મથિશા પથિરાણા અને સેમ કરન. આ ઉપરાંત વંશ બેદી, દીપક હુડા, રાહુલ ત્રિપાઠી, શેખ રશીદ, સી આન્દ્રે સિદ્ધાર્થ, કમલેશ નાગરકોટી અને વિજય શંકરને પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યા છે. મહેન્દ્ર સિંહ ધોની, કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડ અને બ્રેવિસ અપેક્ષા મુજબ ટીમમાં છે. ગુર્જપનીત સિંહ પણ ટીમનો ભાગ છે.
2. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે વેંકટેશ ઐયર (23.75 કરોડ), આન્દ્રે રસેલ (12 કરોડ), ક્વિન્ટન ડી કોક (3.6 કરોડ), મોઈન અલી ( 2 કરોડ) અને એનરિચ નોર્ટજે (6.5 કરોડ) જેવા સ્ટાર્સને રિલીઝ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન, લવનીથ સિસોદિયા, ચેતન સાકરિયા પણ હવે આ ટીમનો ભાગ નથી.
3. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ચાર વિદેશી ખેલાડીઓને રિલીઝ કર્યા છે, જેમાં લિઝાદ વિલિયમ્સ, મુજીબ ઉર રહેમાન, બેવોન જેકબ્સ અને રીસ ટોપલી, સ્પિનર વિગ્નેશ પુથુર, ઝડપી બોલર વી સત્યનારાયણ રાજુ અને કેએલ શ્રીજીતનો સમાવેશ થાય છે. મુંબઈએ અર્જુન તેંડુલકરને એલએલજીમાં ટ્રેડ કર્યો છે.
4. રાજસ્થાન રોયલ્સે વિદેશી સ્ટાર ફઝલહક ફારૂકી, વાનિન્દુ હસરંગા અને મહિષ તીક્ષ્ણાને રિલીઝ કર્યા છે. ભારતીયોમાં આકાશ માધવાલ, અશોક શર્મા, કુણાલ રાઠોડ અને કુમાર કાર્તિકેયને પણ ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. રોયલ્સમાં રવિન્દ્ર જાડેજાના આગમનથી કેપ્ટનશીપની રેસ રસપ્રદ બની છે.
5. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે મયંક અગ્રવાલ, સ્વસ્તિક ચિકારા, ટિમ સીફર્ટ, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, મનોજ ભંડગે, લુંગી ન્ગીડી, બ્લેસિંગ મુઝારબાની અને મોહિત રાઠીને રિલીઝ કર્યા છે.
6. પંજાબ કિંગ્સે ગ્લેન મેક્સવેલ, જોશ ઇંગ્લિસ, એરોન હાર્ડી, કુલદીપ સેન અને પ્રવીણ દુબેને રિલીઝ કર્યા છે.
7. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે અભિનવ મનોહર, અથર્વ તાયડે, સચિન બેબી, વિઆન મુલ્ડર, સિમરજીત સિંહ, રાહુલ ચહર અને એડમ ઝમ્પાને રિલીઝ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
8. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે આકાશ દીપ, રવિ બિશ્નોઈ, આર્યન જુયલ, ડેવિડ મિલર, યુવરાજ ચૌધરી, રાજવર્ધન હંગરગેકર અને શમર જોસેફને રિલીઝ કર્યા છે.
9. ગુજરાત ટાઇટન્સે ગેરાલ્ડ કોએત્ઝી, કરીમ જનાત, મહિપાલ લોમરોર, કુલવંત ખેજરોલિયા અને દાસુન શનાકાને રિલીઝ કર્યા છે.
10. દિલ્હી કેપિટલ્સે ફાફ ડુ પ્લેસિસ, જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક, સેદીકુલ્લાહ અટલ, મનવંત કુમાર, મોહિત શર્મા અને દર્શન નલકાંડેને રિલીઝ કર્યા છે.
ખેલાડીઓને રિલીઝ કર્યા બાદ તમામ ટીમોની સ્કવોડ
રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમઃ રવિન્દ્ર જાડેજા, યશસ્વી જયસ્વાલ, રિયાન પરાગ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), વૈભવ સૂર્યવંશી, શુભમ દુબે, યુદ્ધવીર સિંહ, સંદીપ શર્મા, તુષાર દેશપાંડે, શિમરોન હેટમાયર, લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, જોફ્રા આર્ચર, ક્વેના મ્ફાકા, નાન્દ્રે બર્ગર, સેમ કરન અને ડોનોવન ફેરેરા
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમઃ સંજુ સેમસન, રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), આયુષ મ્હાત્રે, એમએસ ધોની, ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, ઉર્વીલ પટેલ, શિવમ દુબે, જેમી ઓવરટોન, રામકૃષ્ણ ઘોષ, નૂર અહેમદ, ખલીલ અહેમદ, અંશુલ કંબોજ, ગુર્જપનીત સિંહ, શ્રેયસ ગોપાલ,
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમઃ હાર્દિક પંડ્યા, રોહિત શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, રેયાન રિકલ્ટન, રોબિન મિન્ઝ, મિશેલ સેન્ટનર, કોર્બિન બોશ, નમન ધીર, જસપ્રિત બુમરાહ, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, અલ્લાહ ગઝનફર, અશ્વિની કુમાર, દીપક ચહર, વિલ જેક્સ, શેરફેન રૂથરફોર્ડ, મયંક માર્કન્ડે, શાર્દુલ ઠાકુર.
પંજાબ કિંગ્સની ટીમઃ પ્રભસિમરન સિંહ, પ્રિયાંશ આર્ય, શ્રેયસ ઐયર, શશાંક સિંહ, નેહલ વાઢેરા, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, માર્કો જેન્સેન, હરપ્રીત બ્રાર, યુઝવેન્દ્ર ચહલ, અર્શદીપ સિંહ, મુશિર ખાન, પ્યાલા અવિનાશ, હરનૂર પન્નુ, સુર્યાન, બરશ્ન, સુરેશ, એક્સ. લોકી ફર્ગ્યુસન, વૈશાક વિજયકુમાર, યશ ઠાકુર, વિષ્ણુ વિનોદ.
દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ: અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ, અભિષેક પોરેલ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કરુણ નાયર, સમીર રિઝવી, આશુતોષ શર્મા, વિપરાજ નિગમ, માધવ તિવારી, ત્રિપુરાણા વિજય, અજય મંડલ, કુલદીપ યાદવ, મિશેલ સ્ટાર્ક, ટી. નટરાજન, મુકેશ કુમાર, દુષ્મંથા ચમીરા, નીતિશ રાણા.
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમઃ પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, અભિષેક શર્મા, અનિકેત વર્મા, સ્મરણ રવિચંદ્રન, ઈશાન કિશન, હેનરિક ક્લાસેન, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષલ દુબે, કામિન્દુ મેન્ડિસ, હર્ષલ પટેલ, બ્રાયડન કાર્સ, જયદેવ ઉનડકટ, ઈશાન મલિંગા અને જીશાન અંસારી.
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમ: અજિંક્ય રહાણે, સુનિલ નારાયણ, રિંકુ સિંહ, અંગક્રિશ રઘુવંશી, મનીષ પાંડે, વરુણ ચક્રવર્તી, રમનદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, રોવમન પોવેલ, હર્ષિત રાણા, વૈભવ અરોરા અને ઉમરાન મલિક.
ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમઃ શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રાશિદ ખાન, સાઇ સુદર્શન, રાહુલ તેવટિયા, શાહરૂખ ખાન, કાગીસો રબાડા, જોસ બટલર, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, નિશાંત સિંધુ, કુમાર કુશાગરા, અનુજ રાવત, માનવ સુથાર, વોશિંગ્ટન સુંદર, અરશદ ખાન, ગુરનુર બ્રાર, સાઈ કિશોર, ઈશાંત શર્મા, જયંત યાદવ અને ગ્લેન ફિલિપ્સ.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની ટીમઃ રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, ફિલ સોલ્ટ, જીતેશ શર્મા, ક્રુણાલ પંડ્યા, સ્વપ્નિલ સિંઘ, ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, જેકબ બેથેલ, જોશ હેઝલવુડ, યશ દયાલ, ભુવનેશ્વર કુમાર, નુવાન તુશારા, રસિક સલામ ડાર, અભિનંદન સિંહ અને સુયશ શર્મા.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમઃ રિષભ પંત (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ, આયુષ બદોની, એડન માર્કરામ, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, હિમ્મત સિંહ, નિકોલસ પૂરન, મિશેલ માર્શ, શાહબાઝ અહેમદ, અર્શિન કુલકર્ણી, મયંક યાદવ, અવેશ ખાન, મોહસીન ખાન, મણિમરણ સિદ્ધાર્થ, દિગ્વેશ રાઠી, પ્રિન્સ યાદવ, આકાશ સિંહ, અર્જુન તેંડુલકર, મોહમ્મદ શમી.
