મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો સાથ છોડી KKRમાં જોડાશે રોહિત શર્મા ? આ રહસ્યમય પોસ્ટે મચાવ્યો હંગામો
IPL 2026 : શું રોહિત શર્મા IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ છોડીને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સમાં જોડાવા જઈ રહ્યો છે ? કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સની એક પોસ્ટ બાદ આ મુદ્દાએ વ્યાપક ચર્ચા જગાવી છે. જો કે, હવે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે પણ આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Trending Photos
IPL 2026 : IPL 2026ની શરૂઆત પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)એ એક પોસ્ટ પોસ્ટ કરી હતી જેનાથી એવી અટકળો શરૂ થઈ હતી કે શું મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI)ના અનુભવી કેપ્ટન અને બેટ્સમેન રોહિત શર્મા 2026ની IPL સીઝન પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)માં જોડાશે.
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ દ્વારા એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટથી એવી અટકળોને વેગ મળ્યો છે કે રોહિત શર્મા IPLમાં ટીમ બદલી શકે છે અને તેના નજીકના મિત્ર અભિષેક નાયરના માર્ગદર્શન હેઠળ રમી શકે છે. અભિષેક નાયર કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના મુખ્ય કોચ પણ બન્યા છે. જોકે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે હવે આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરી છે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની પોસ્ટ
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જે સ્પષ્ટપણે રોહિત શર્મા સાથે સંબંધિત હોવાનું જણાય છે. કેટલાક લોકો માને છે કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ દ્વારા આ પોસ્ટ રોહિત શર્માના કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સમાં જોડાવાના અહેવાલો પર કટાક્ષ છે. એવા અહેવાલો હતા કે રોહિત 2026ની IPL સીઝન માટે મુંબઈ છોડીને KKR માં જોડાઈ શકે છે.
અગાઉ, કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR)એ ગુરુવારે પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં અભિષેક નાયરને ફ્રેન્ચાઇઝના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. નાયર હવે ચંદ્રકાંત પંડિતનું સ્થાન લેશે. નાયર અગાઉ KKRના સહાયક કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે અને KKR એકેડેમી સાથે પણ સંકળાયેલા છે.
𝗦𝘂𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗲 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻 ye toh confirm hai, but at (K)night… मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है! 💙 pic.twitter.com/E5yH3abB4g
— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2025
રોહિત શર્મા અને અભિષેક નાયર ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. 38 વર્ષની ઉંમરે પણ,નાયરે રોહિતના ફિટનેસ અને ફોર્મમાં નોંધપાત્ર સુધારામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. નાયરે તાજેતરમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક ફોટા વાયરલ થયા બાદ તે અસુરક્ષિત અનુભવતો હતો, જેમાં રોહિત થોડો વધારે વજન ધરાવતો દેખાતો હતો.
આ પછી તેણે સખત મહેનત કરવાનું શરૂ કર્યું અને વજન ઘટાડવાનું નક્કી કર્યું. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પહેલા બંને ઘણીવાર જીમમાં અને મેદાન પર સાથે તાલીમ લેતા જોવા મળતા હતા. આ સખત મહેનતના પરિણામે, રોહિતે લગભગ 10 કિલો વજન ઘટાડ્યું, અને તેના પરિણામો તેના પ્રદર્શનમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યા હતા.
તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, સૌથી વધુ રન બનાવ્યા અને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ બન્યો. પહેલી વનડેમાં નિષ્ફળ ગયા પછી તેણે બીજી મેચમાં 73 અને ત્રીજી મેચમાં અણનમ 121 રન બનાવ્યા. આ પ્રદર્શનથી તે પહેલીવાર ICC ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં નંબર-વન ODI બેટ્સમેન પણ બન્યો.
તો રોહિત KKRમાં જોડાવવાની ચર્ચા કેમ થઈ ?
રોહિત શર્મા વિશ્વના નંબર-વન બન્યા પછી KKRએ તેને અભિનંદન આપ્યા. X પર પોસ્ટમાં KKRની એક ચાહક સાથેની વાતચીતે હંગામો મચાવ્યો. લોકોએ આને એક સંકેત તરીકે લીધો કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI)ના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા KKRમાં જોડાઈ શકે છે. જો કે, હજુ સુધી કોઈ પણ પક્ષ દ્વારા આ ટ્રાન્સફર પર કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી.
રોહિત KKR પોસ્ટ
KKRએ રોહિતના નંબર વન ODI બેટ્સમેન બનવા પર તેની પોસ્ટમાં લખ્યું, "તમે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ છો અને તમે આને લાયક છો. અભિનંદન, રોહિત..." એક ચાહકે કમેન્ટ કરી, "તો કન્ફર્મ સમજું."
KKR એ પછી આ ચાહકને રસપ્રદ રીતે જવાબ આપ્યો, "નંબર વન ODI બેટ્સમેન કન્ફર્મ છે." વાતચીતનો અંત લાવતા ચાહકે લખ્યું, "એનો અર્થ એ કે હિટમેન KKRમાં આવી ગયો છે..." આ પોસ્ટ હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે