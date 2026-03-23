ઓક્શનમાં ના પૂછ્યો કોઈએ ભાવ, હવે ચમક્યું કિસ્મત, આ ઘાતક બોલરની અચાનક KKRમાં એન્ટ્રી
KKR Akash Deep Replacement : IPL 2026 પહેલા KKR ટીમમાં એક ફાસ્ટ બોલરની અચાનક એન્ટ્રી થઈ છે. આ બોલર ઈજાગ્રસ્ત આકાશ દીપનું સ્થાન લેવા માટે તૈયાર છે. આ મેગા ઈવેન્ટ પહેલા યોજાયેલ મિની ઓક્શનમાં કોઈએ આ ખેલાડીને ખરીદવામાં રસ દાખવ્યો નહોતો. ત્યારે હવે અચાનક તેનું કિસ્મત ચમક્યું છે.
- IPL 2026ની શરૂઆત પહેલા KKRમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર
- ફાસ્ટ બોલર સૌરભ દુબેની KKRમાં એન્ટ્રી
- ફાસ્ટ બોલર આકાશ દીપ ઈજાગ્રસ્ત થતાં IPLમાંથી બહાર
IPL 2026ની શરૂઆત પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે તેમની ટીમમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યા છે. ટીમે ઈજાગ્રસ્ત ભારતીય ફાસ્ટ બોલર આકાશ દીપના સ્થાને વિદર્ભના ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર સૌરભ દુબેને સામેલ કર્યો છે. આકાશ દીપ હાલમાં બેંગલુરુ સ્થિત સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. જોકે, તેની ઈજાની ગંભીરતા અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી બહાર આવી નથી.
સૌરભ દુબેની KKRમાં એન્ટ્રી
સૌરભ દુબે માટે KKR તરફથી આ કોલ-અપ એક મોટી તકથી ઓછી નથી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, સૌરભ પર સૌપ્રથમ દિગ્ગજ ક્રિકેટર રાહુલ દ્રવિડની નજર પડી હતી. 2019માં જ્યારે તે ACC ઇમર્જિંગ ટીમે એશિયા કપ માટે બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કર્યો હતો, ત્યારે દ્રવિડે તેની પ્રતિભાની પ્રશંસા કરી હતી. સૌરભ પાસે બોલને બંને રીતે સ્વિંગ કરવાની ક્ષમતા છે, જે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ જેવા મેદાન પર અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.
ઓક્સનમાં અનસોલ્ડ રહ્યો હતો
જો કે, IPLમાં સૌરભની સફર અત્યાર સુધી ખૂબ જ મુશ્કેલ રહી છે. 2022માં તેને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કમનસીબે તેની સીઝન ઈજાને કારણે ડેબ્યૂ કર્યા વિના સમાપ્ત થઈ હતી. IPL 2026ના મિની-ઓક્શન દરમિયાન તે ફરી એકવાર અનસોલ્ડ રહ્યો છતાં ભાગ્યએ તેના માટે ફરી એક વાર દરવાજા ખોલ્યા છે અને તે હવે KKR જર્સી પહેરીને પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવવા માટે ઉત્સુક છે.
હર્ષિત રાણા પણ ઈજાગ્રસ્ત
બીજી બાજુ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ માટે મુશ્કેલીઓનો અંત આવી રહ્યો નથી. ટીમ માટે અન્ય એક મુખ્ય ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા ઘૂંટણની ઈજાને કારણે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. હર્ષિતની ગેરહાજરી KKR માટે એક મોટો ફટકો છે, કારણ કે તેને ડેથ ઓવર દરમિયાન ટીમના મુખ્ય હથિયારોમાંનો એક માનવામાં આવતો હતો. હાલમાં ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેના માટે કોઈ રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી નથી.
