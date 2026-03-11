આવી ગયું IPL 2026નું શેડ્યૂલ, ઓપનિંગ મેચમાં આ ટીમો ટકરાશે; જાણો તમારી ફેવરિટ ટીમની મેચ ક્યારે છે?
IPL 2026 Schedule: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ IPL 2026નું પહેલા ફેઝમાં બે ડબલ હેડર સહિત કુલ 20 મેચનું શેડ્યુલ જાહેર કર્યું છે. બાકી મેચોની તારીખ દેશના ઘણા રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ નક્કી કરવામાં આવશે.
IPL 2026 Schedule: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026નું પહેલા ફેઝનું શેડ્યૂલ બુધવારેના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) 28 માર્ચે ઓપનિંગ મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે ટકરાશે. આ મેચ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ગયા વર્ષે RCBના ટ્રોફી સેલિબ્રેશન દરમિયાન બેંગલુરુમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી, જેના કારણે અનેક લોકોના મોત થયા હતા. ત્યારથી આ મેદાન પર મેચો યોજાઈ નથી. હવે એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને ઇવેન્ટનું આયોજન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 29 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ગુવાહાટીમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. નોંધનીય છે કે, આ ચારેય ટીમોએ આઈપીએલ જીતી છે. મુંબઈ અને ચેન્નાઈએ પાંચ-પાંચ ટાઇટલ જીત્યા છે. જ્યારે કોલકાતા પાસે ત્રણ ટ્રોફી છે અને રાજસ્થાન રોયલ્સે 2008માં આઈપીએલની પહેલી સીઝન જીતી હતી.
હાલ 20 મેચનું શેડ્યૂલ જાહેર
IPL 2025ના ફાઇનલિસ્ટ પંજાબ કિંગ્સ પોતાની પહેલી મેચ પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમશે. તેઓ મુલ્લાંપુરમાં ગુજરાત જાયન્ટ્સ સામે ટકરાશે. આ મેચ 31 માર્ચે રમાશે. IPL 2026ના પહેલા ફેઝમાં બે ડબલહેડર સહિત કુલ 20 મેચનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બાકીની મેચોની તારીખો દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત પછી નક્કી કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, સાંજની મેચો સાંજે 7:30 વાગ્યાથી રમાશે. ડબલહેડરના દિવસોમાં બપોરની મેચો બપોરે 3:00 વાગ્યાથી શરૂ થશે.
IPL 2026ના પહેલા ફેઝનું શેડ્યૂલ
|તારીખ
|વાર
|મેચ
|સ્થળ
|1
|28/03/26
|શનિવાર
|રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર vs સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ
|બેંગલુરુ
|2
|29/03/26
|રવિવાર
|મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ vs કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ
|મુંબઈ
|3
|30/03/26
|સોમવાર
|રાજસ્થાન રોયલ્સ vs ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ
|ગુવાહાટી
|4
|31/03/26
|મંગળવાર
|પંજાબ કિંગ્સ vs ગુજરાત ટાઇટન્સ
|મુલ્લાનપુર
|5
|01/04/26
|બુધવાર
|લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ vs દિલ્હી કેપિટલ્સ
|લખનઉ
|6
|02/04/26
|ગુરુવાર
|કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ vs સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ
|કોલકાતા
|7
|03/04/26
|શુક્રવાર
|ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ vs પંજાબ કિંગ્સ
|ચેન્નાઈ
|8
|04/04/26
|શનિવાર
|દિલ્હી કેપિટલ્સ vs મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ
|દિલ્હી
|9
|04/04/26
|શનિવાર
|ગુજરાત ટાઇટન્સ vs રાજસ્થાન રોયલ્સ
|અમદાવાદ
|10
|05/04/26
|રવિવાર
|સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ vs લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ
|હૈદરાબાદ
|11
|05/04/26
|રવિવાર
|રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર vs ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ
|બેંગલુરુ
|12
|06/04/26
|સોમવાર
|કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ vs પંજાબ કિંગ્સ
|કોલકાતા
|13
|07/04/26
|મંગળવાર
|રાજસ્થાન રોયલ્સ vs મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ
|ગુવાહાટી
|14
|08/04/26
|બુધવાર
|દિલ્હી કેપિટલ્સ vs ગુજરાત ટાઇટન્સ
|દિલ્હી
|15
|09/04/26
|ગુરુવાર
|કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ vs લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ
|કોલકાતા
|16
|10/04/26
|શુક્રવાર
|રાજસ્થાન રોયલ્સ vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર
|ગુવાહાટી
|17
|11/04/26
|શનિવાર
|પંજાબ કિંગ્સ vs સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ
|મુલ્લાનપુર
|18
|11/04/26
|શનિવાર
|ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ vs દિલ્હી કેપિટલ્સ
|ચેન્નાઈ
|19
|12/04/26
|રવિવાર
|લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ vs ગુજરાત ટાઇટન્સ
|લખનઉ
|20
|12/04/26
|રવિવાર
|મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર
|મુંબઈ
