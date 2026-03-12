IPL 2026 Schedule : ગુજરાત ટાઈટન્સનું ફુલ શેડ્યૂલ જાહેર ! જાણો ક્યારે અને કોની સામે રમાશે પ્રથમ મેચ
IPL 2026 Schedule : IPL 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ચૂંટણીના કારણે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. પ્રથમ 20 મેચોનું જ શેડ્યૂલ જાહેર કરાયું છે. ત્યારે આ દરમિયાન ગુજરાતની કેટલી મેચો રમાશે અને પ્રથમ મેચ કોની સામે રમાશે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- IPL 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું
- ચૂંટણીના કારણે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કરાયું નથી
- પ્રથમ 20 મેચોનું જ શેડ્યૂલ જાહેર કરાયું છે
IPL 2026 Schedule : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની ગવર્નિંગ કાઉન્સિલે આખરે 2026 T20 વર્લ્ડ કપના સમાપન પછી IPL 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર કરી દીધું છે. લીગની 19મી સીઝન 28 માર્ચ, 2026થી શરૂ થશે. ગુજરાત ટાઇટન્સ 31 માર્ચે ન્યુ ચંદીગઢ ખાતે પંજાબ કિંગ્સ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે.
ગવર્નિંગ કાઉન્સિલે IPL 2026 માટે ફક્ત 20 મેચનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન દરેક ટીમ ચાર મેચ રમશે. આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુમાં ચૂંટણીને કારણે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. તેથી જ્યાં સુધી કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ ચૂંટણીની તારીખો જાહેર ન કરે ત્યાં સુધી બાકીની મેચોનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવું શક્ય નથી. ટુર્નામેન્ટ 28 માર્ચે બેંગલુરુમાં RCB અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ સાથે શરૂ થશે.
ગુજરાતની અત્યાર સુધીની સફર
ગુજરાતે તેની પહેલી સિઝનમાં ખિતાબ જીતીને સનસનાટી મચાવી હતી, તે બીજી સિઝનમાં પણ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. ગુજરાતે 2022માં ખિતાબ જીત્યો હતો અને 2023માં રનર-અપ રહ્યું હતું. હાર્દિક પંડ્યાના ગુજરાતથી મુંબઈમાં ટ્રેડ થયા પછી ગુજરાતની ટીમ નબળી પડી ગઈ અને તેનો કેપ્ટન બદલાઈ ગયો. શુભમન ગિલને નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો, પરંતુ તે ગુજરાતની ગતિને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. ત્યારે જાણીએ કે શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત આગામી સિઝનની મેચો ક્યારે, ક્યાં અને કોની સામે રમશે.
ગુજરાત ટાઇટન્સનું શેડ્યૂલ
પ્રથમ તબક્કામાં ગુજરાત ટાઇટન્સ 31 માર્ચે ન્યુ ચંદીગઢ ખાતે પંજાબ કિંગ્સ સામે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ત્યાર બાદ અમદાવાદ ખાતે 4 એપ્રિલે રાજસ્થાન રોયલ્સ, 8 એપ્રિલે દિલ્હી ખાતે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે અને 12 એપ્રિલે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ લખનૌમાં ટકરાશે.
ગુજરાત ટાઇટન્સ સ્કવોડ
શુભમન ગિલ, સાઈ સુદર્શન, શાહરૂખ ખાન, કુમાર કુશાગરા, અનુજ રાવજ, જોસ બટલર, રાહુલ તેવટિયા, વોશિંગ્ટન સુંદર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, જયંત યાદવ, નિશાંત સિંધુ, રાશિદ ખાન, મોહમ્મદ સિરાજ, કાગીસો રબાડા, સાઈ કિશોર, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બ્રાર, અરશદ ખાન, ઈશાંત શર્મા, માનવ સુથાર.
