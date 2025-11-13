Prev
KKR સાથે જોડાયો આ દિગ્ગજ ખેલાડી, CSK અને રાજસ્થાનને બનાવી ચૂક્યો છે ચેમ્પિયન

KKR IPL 2026 : કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 પહેલા પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર શેન વોટસનને ટીમના સહાયક કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. વોટસન 2008થી 2020 સુધી IPLમાં રમ્યો હતો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 13, 2025, 04:04 PM IST

KKR IPL 2026 : કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે આગામી IPL સીઝન માટે ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ શેન વોટ્સનને સહાયક કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. વોટસન અભિષેક નાયર સાથે કામ કરશે, જેને ચંદ્રકાંત પંડિતની જગ્યાએ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. વોટસન પાસે IPLનો બહોળો અનુભવ છે, તે લાંબા સમયથી રાજસ્થાન રોયલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમી ચૂક્યો છે. વોટસન 2008માં ટાઇટલ જીતનાર રાજસ્થાન ટીમ અને 2018માં ટાઇટલ જીતનાર ચેન્નાઈ ટીમનો સભ્ય હતો. તેના નેતૃત્વ હેઠળ RCB 2016માં ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું.

વોટસન બે વાર વર્લ્ડ કપ જીતી ચૂક્યો છે

તેના યુગના સૌથી જાણીતા ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક વોટસને 59 ટેસ્ટ, 190 ODI અને 58 T20માં ઓસ્ટ્રેલિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું, 10,000થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય રન બનાવ્યા અને તમામ ફોર્મેટમાં 280થી વધુ વિકેટ લીધી છે. વોટસન ઓસ્ટ્રેલિયાની 2007 અને 2015 ICC વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમોનો અભિન્ન ભાગ હતો અને તેણે વિશ્વભરમાં અસંખ્ય શ્રેણી જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

અગાઉ કોચ અને માર્ગદર્શક તરીકે સેવા આપી ચૂક્યો છે

ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી વોટસને T20 લીગમાં કોચિંગ અને માર્ગદર્શક ભૂમિકાઓ ભજવી છે. સહાયક કોચ તરીકેની તેની નિમણૂક અંગે ફ્રેન્ચાઇઝના સીઈઓ વેંકી મૈસૂરએ જણાવ્યું હતું કે, "શેન વોટસનનું KKR પરિવારમાં સ્વાગત કરતાં અમને ખૂબ આનંદ થાય છે. ઉચ્ચ સ્તરે ખેલાડી અને કોચ તરીકેનો તેનો અનુભવ અમારી ટીમ સંસ્કૃતિ અને તૈયારીમાં ખૂબ ફાળો આપશે. T20 ફોર્મેટની તેમની સમજ વિશ્વ કક્ષાની છે અને અમે મેદાન પર અને બહાર તેમના યોગદાનની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ."

વોટસને શું કહ્યું ?

વોટસને KKRમાં જોડાવા પર ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું, "કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ જેવી પ્રતિષ્ઠિત ફ્રેન્ચાઇઝનો ભાગ બનવું મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત છે. મેં હંમેશા KKR ચાહકોના જુસ્સા અને શ્રેષ્ઠતા પ્રત્યે ટીમની પ્રતિબદ્ધતાની પ્રશંસા કરી છે. હું કોલકાતાને બીજું ટાઇટલ અપાવવા માટે કોચિંગ ગ્રુપ અને ખેલાડીઓ સાથે નજીકથી કામ કરવા આતુર છું."

વોટસનનું IPL કરિયર

વોટસન 2007થી 2015 સુધી રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમનો ભાગ હતો. ત્યારબાદ તે 2016 અને 2017માં RCB માટે રમ્યો. 2018મા તેને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ દ્વારા કરારબદ્ધ કરવામાં આવ્યો અને તે 2021 સુધી ટીમ સાથે રહ્યો. આ દરમિયાન વોટસને ત્રણ ટીમો માટે 3874 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર સદી અને 21 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. વોટસને બોલિંગમાં પણ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું અને 92 વિકેટ લીધી.

