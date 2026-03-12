IPL 2026ની ટિકિટો ક્યાંથી અને કેવી રીતે કરી શકશો બુક ? જાણો ક્યારથી શરૂ થશે વેચાણ
IPL 2026 Ticket Booking : IPL 2026નું શેડ્યૂલ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. હવે ચાહકો ટુર્નામેન્ટની ટિકિટો વિશે જાણવા માટે ઉત્સુક છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે તમે ક્યારથી, ક્યાંથી અને કેવી રીતે ટિકિટો ખરીદી શકશો.
- BCCIએ IPL 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે
- 28 માર્ચથી IPL 2026 શરૂ થશે
- બેંગલુરુમાં બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે મેચ
IPL 2026 Ticket Booking : BCCIએ 11 માર્ચના રોજ IPL 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. 28 માર્ચથી શરૂ થનારી ટુર્નામેન્ટના પહેલા તબક્કાનું જ શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 20 મેચો છે. ત્યારે ચાહકોના મનમાં સવાલ છે કે તેઓ ટુર્નામેન્ટ માટે ક્યારથી, ક્યાંથી અને કેવી રીતે ટિકિટ ખરીદી શકે છે.
IPL 2026 ટિકિટ માહિતી
હાલમાં BCCIએ ટુર્નામેન્ટની આગામી સીઝન માટે ટિકિટો અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી શેર કરી નથી. જોકે, ઝોમેટોની ડિસ્ટ્રિક્ટ એપ પર ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ ટિકિટો માટે એક અલગ સેક્શન બનાવવામાં આવ્યું છે. આ સેક્શન Coming Soon લખાયેલું છે. જે સ્પષ્ટ કરે છે કે ટિકિટનું વેચાણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ શકે છે.
મેચો માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ
BookMyShowએ ટુર્નામેન્ટ ટિકિટો માટે પ્રી-સેલ રજીસ્ટ્રેશન શરૂ કર્યું છે. આ પ્રી-સેલ રજીસ્ટ્રેશનમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચેની મેચોનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતના અમદાવાદમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અને મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતેની મેચોનો સમાવેશ થાય છે. પ્રી-સેલ રજીસ્ટ્રેશન અંગે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે, તે ટિકિટની ગેરંટી નથી, પરંતુ તે અગાઉ ટિકિટ ખરીદવાની તક પૂરી પાડી શકે છે.
બેંગલુરુમાં પ્રથમ મેચ
શેડ્યૂલ મુજબ ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ બેંગલુરુમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે. જો કે, બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં મેચો અંગે સ્પષ્ટતા શુક્રવાર, 13 માર્ચે થશે.
શેડ્યૂલ દરમિયાન બહાર કરાયેલ એક રિલીઝમાં જણાવાયું હતું કે બેંગલુરુમાં મેચો કર્ણાટક સરકાર દ્વારા રચાયેલી નિષ્ણાત સમિતિની મંજૂરીને આધીન છે. 13 માર્ચે, સમિતિ એક બેઠક યોજશે અને સ્ટેડિયમનું મૂલ્યાંકન કરશે કે શું તે મેચોનું આયોજન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે કે નહીં.
