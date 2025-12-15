મીની ઓક્શન પહેલા IPL 2026ને લઈને આવ્યું મોટું અપડેટ, આ તારીખથી શરૂ થશે 19મી સીઝન! જાણો ક્યાં રમાશે પહેલી મેચ?
IPL 2026: મીની ઓક્શન પહેલાં IPL 2026ને લઈને એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં મીની ઓક્શનનું આયોજન કરવામાં આવશે.
IPL 2026: IPL 2026ને લઈને મીની ઓક્શન પહેલાં એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, IPLની 19મી સીઝનની શરૂઆત 26 માર્ચ 2026થી થઈ શકે છે. જ્યારે તેની ફાઇનલ મેચ 31 મેના રોજ રમાઈ શકે છે. આગામી IPL સીઝન માટે 16 ડિસેમ્બરે મીની ઓક્શનનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. UAEમાં યોજાનારા આ ઓક્શનમાં 10 ટીમો 350થી વધુ ખેલાડીઓ પર બોલી લગાવશે.
BCCIએ તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીને આપી જાણકારી
ક્રિકબઝના રિપોર્ટ અનુસાર, IPL 2026 26 માર્ચથી શરૂ થઈને 31 મે સુધી ચાલશે. અબુ ધાબીમાં યોજાયેલી IPL ફ્રેન્ચાઇઝીની બેઠકમાંથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને BCCIએ તેની જાણકારી તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીને આપી દીધી છે. IPL સીઝન 19ની તારીખોની જાહેરાત લીગના CEO હેમાંગ અમીને મંગળવારે થનારા ઓક્શન પહેલાં એક બ્રીફિંગ દરમિયાન કરી હતી. પરંપરા અનુસાર પહેલો મેચ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનના હોમગ્રાઉન્ડમાં રમાય છે, પરંતુ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં આગામી સીઝનના મેચ રમાશે કે નહીં તે અંગે હજી કંઈ કહી શકાય તેમ નથી.
ઓક્શન પૂલમાં 19 ખેલાડીઓના નામ ઉમેરાયા
આ સાથે જ ઓક્શન રજિસ્ટરમાં ખેલાડીઓની કુલ સંખ્યા હવે વધીને 369 થઈ ગઈ છે. ઓક્શન પૂલમાં 19 ખેલાડીઓને વધુ જોડવામાં આવ્યા છે. આ 19 ખેલાડીઓ અભિમન્યુ ઈશ્વરન, મણિ શંકર મુરા સિંહ, વીરનદીપ સિંહ, ચામા મિલિંદ, કેએલ શ્રીજીત, ઈથન બોશ, ક્રિસ ગ્રીન, સ્વાસ્તિક ચિકારા, રાહુલ રાજ નામલા, વિરાટ સિંહ, ત્રિપુરેશ સિંહ, કાઇલ વેરેન, બ્લેસિંગ મુજારાબાની, બેન સિયર્સ, રાજેશ મોહંતી, સ્વાસ્તિક સામલ, સારાંશ જૈન, સૂરજ સંગારાજુ અને તન્મય અગ્રવાલ છે.
એક જ તારીખે થશે IPL અને PSLની શરૂઆત
IPLની તારીખ સામે આવતા જ એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે, IPL અને PSL બન્ને ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત એક જ દિવસે થશે. PSL 2026નો પ્રારંભ પણ 26 માર્ચથી જ થઈ રહ્યો છે. તેની જાણકારી PCB અધ્યક્ષ મોહસિન નકવીએ આપી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગયા વર્ષે પણ કંઈક આવું જ જોવા મળ્યું હતું. પરંતુ આવું પહેલીવાર થશે જ્યારે બન્ને લીગ એક જ તારીખે શરૂ થશે.
