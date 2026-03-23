IPL 2026: માત્ર 35 મેચ રમીને 5 IPL ટ્રોફી જીતી, જોરદાર ભાગ્યશાળી છે આ ખેલાડી, જાણો
Very Lcky Palyer: સૌથી સફળ ખેલાડીઓ પણ IPL ટ્રોફી જીતવાનું પોતાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. આ દરમિયાન, આ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન માત્ર 35 IPL મેચ રમ્યા છતાં પાંચ ટ્રોફી જીતી છે.
Very Lcky Palyer: વિરાટ કોહલીને પોતાની પહેલી IPL ટ્રોફી જીતવામાં 18 સીઝન લાગી. સચિન તેંડુલકરે છઠ્ઠી સીઝનમાં પહેલી ટ્રોફી જીતી. મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ 278 મેચ રમ્યા પછી IPLમાં પાંચ ટ્રોફી જીતી છે. KL રાહુલ, મોહમ્મદ સિરાજ અને ઋષભ પંત જેવા ખેલાડીઓએ 100થી વધુ મેચ રમ્યા છતાં હજુ સુધી IPL ટ્રોફી જીતી નથી.
AB devilliers અને Chris Gayle જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓએ ટ્રોફી જીત્યા વિના તેમની IPL કારકિર્દીનો અંત કર્યો. આ દરમિયાન, એક બીજો ખેલાડી છે જેણે પોતાની IPL કારકિર્દીમાં માત્ર 35 મેચ રમી, છતાં પણ પાંચ ટ્રોફી જીતી. તે ખેલાડીનું નામ આદિત્ય તારે છે. ફક્ત રોહિત શર્મા અને અંબાતી રાયડુ પાસે 6-6 સાથે આદિત્ય તારે કરતાં વધુ IPL ટ્રોફી છે.
મુંબઈ સાથે ચાર વખત ચેમ્પિયન અને એક વાર SRH સાથે
મુંબઈના ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન આદિત્ય તારે 2013, 2015, 2016, 2019 અને 2020માં IPL જીતનાર ટીમનો ભાગ હતા. તેમણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે ચાર વખત અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સાથે એક વખત જીત મેળવી હતી.
તેમણે 2010 સીઝનમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે IPLમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમના 35 મેચના IPL કારકિર્દીમાં, તેઓ મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને દિલ્હી માટે રમ્યા હતા. તેમણે 28 ઇનિંગ્સમાં 339 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક ફિફ્ટીનો સમાવેશ થાય છે.
આદિત્ય તારેએ યાદગાર છગ્ગો ફટકાર્યો
આદિત્ય તારેને IPL 2014માં તેના છગ્ગા માટે યાદ કરવામાં આવશે. 2024 સીઝનની અંતિમ મેચમાં, મુંબઈનો સામનો રાજસ્થાન સાથે થયો હતો. પ્લેઓફમાં આગળ વધવા માટે મુંબઈને એક બોલ પર બાઉન્ડ્રીની જરૂર હતી. આદિત્ય તારે પહેલા જ બોલનો સામનો કરી રહ્યો હતો. તેણે જેમ્સ ફોકનરની બોલ પર છગ્ગો ફટકારીને મુંબઈને પ્લેઓફમાં પહોંચાડ્યું.
રણજી ટ્રોફીમાં મુંબઈનું નેતૃત્વ કરનાર તારે
આદિત્ય તારેએ રણજી ટ્રોફીમાં મુંબઈ ટીમનું પણ નેતૃત્વ કર્યું છે. તેમણે પોતાની કારકિર્દીમાં 101 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે, જેમાં 35થી વધુની સરેરાશથી 5608 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 10 સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમની લિસ્ટ A સરેરાશ 40 છે. મુંબઈ ઉપરાંત, તેમણે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પણ ઉત્તરાખંડનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. આદિત્ય તારેએ પોતાની 130 મેચની T20 કારકિર્દીમાં 2630 રન બનાવ્યા છે.
